Richard Ríos llegará a la selección Colombia con gran momento: doble asistencia con Benfica

Richard Ríos sigue siendo determinante para el Benfica, que pelea por la Primeira Liga de Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS

La actuación de Richard Ríos, dos asistencias clave, fue determinante en la victoria de Benfica 3-0 sobre Vitoria en la jornada 27 de la Primeira Liga de Portugal. El volante colombiano fue elegido como el jugador del partido y recibió una calificación destacada, lo que respalda su convocatoria con la selección Colombia para los partidos amistosos del 26 y 29 de marzo.

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El mediocampista sobresalió en el estadio da Luz al aportar dos pases de gol e impulsar a las águilas para mantenerse como escolta del líder Porto en la liga portuguesa. Este rendimiento refuerza su posición en el equipo nacional y demuestra el momento competitivo en el que llegará a los próximos encuentros de la Tricolor.

Noche especial para Richard Ríos

Durante la primera parte del encuentro, el volante recuperó un balón en el mediocampo y asistió a Gianluca Prestianni para el primer gol a los 14 minutos. En la segunda mitad, a los 55 minutos, dio el pase para la anotación de Vangelis Pavlidis, terminando como la figura del partido.

El tercer gol fue un autogol de Beni Mukendi a los 74 minutos, completando una jornada redonda para Benfica. El equipo dirigido por José Mourinho consiguió una victoria clara y mantuvo la diferencia en la tabla con el Porto, líder de la competencia, además de pelear el título contra el Sporting de Luis Javier Suárez.

Richard Ríos llegó a cinco asistencias con Benfica, después de sus dos pases en el partido contra Vitoria Guimaraes- crédito Pedro Rocha/REUTERS

Con esta victoria, el cuadro rojo alcanzó 65 puntos, apenas cuatro menos que el puntero, que suma 69 puntos y todavía debe disputar su partido de la fecha. El técnico Mourinho logró que figuras como Ríos y Enzo Barrenechea asumieran roles importantes ante la ausencia de titulares habituales.

En la valoración individual, el colombiano obtuvo la mayor puntuación del partido con 8,3 puntos según sofascore, mientras que en los dos encuentros anteriores había conseguido calificaciones de 7,8 y 6,8 frente a Arouca y Porto, respectivamente. Esta regularidad refuerza su presencia entre los mejores mediocampistas del torneo.

Mourinho destaca el impulso de Richard Ríos en el mediocampo

Tras el encuentro, José Mourinho resaltó el rol de Ríos no solo en el partido ganado por la Primeira Liga, sino a lo largo de la temporada desde que asumió las riendas de la plantilla, pues ha visto un crecimiento enorme del mediocampista y sigue creciendo su aporte.

“Richard Ríos ha demostrado ser uno de los motores del grupo, aportando recuperación, presencia física y creatividad en el mediocampo”, dijo el entrenador, que señaló la diferencia de perfiles entre Ríos y Enzo Barrenechea, aludiendo a la energía y el carácter emocional del colombiano en comparación con la faceta más cerebral de su compañero.

El técnico José Mourinho, de Benfica, destacó el aporte de Richard Ríos en el medio campo - crédito Pedro Rocha/AP Foto

Hasta el momento, el cafetero acumula 39 partidos en toda la temporada, marcando cuatro goles y cinco asistencias, además de que ha sido titular en 35 compromisos, lo que muestra su importancia y que es pieza clave para el entrenador.

Richard Ríos llega en gran momento a la Selección Colombia

Las actuaciones recientes, el volumen de minutos en cancha y las calificaciones obtenidas posicionan a Ríos como una de las cartas más sólidas para el mediocampo de la Selección Colombia en los próximos amistosos. El llamado de Néstor Lorenzo está respaldado por los números y el reconocimiento en la liga portuguesa, que destacan al antioqueño como referente de la nueva generación de futbolistas nacionales en el exterior.

Richard Ríos es uno de los volantes convocados por la selección Colombia para los amistosos de marzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El volante acumula titularidades consecutivas y se presenta con confianza al debut ante Croacia y a la siguiente cita con Francia. El buen momento que atraviesa en la Primeira Liga alimenta la expectativa por su papel internacional durante las fechas FIFA de marzo.

La energía e impacto de Ríos han resultado claves en los recientes partidos del club, mostrando un perfil combativo y determinante tanto para Benfica como para la Selección Colombia en esta fase crucial de la temporada.