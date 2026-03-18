Atlético Nacional sufrió estas expulsiones en la goleada ante Millonarios en El Campín de Bogotá: qué dicen los analistas

Las polémicas arbitrales en el juego entre verdes y azules se hicieron presentes en el estadio El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 17 de marzo de 2026, Millonarios venció por 3-0 a Atlético Nacional, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 12 de la Liga BetPlay e ingresó al grupo de los 8 del fútbol colombiano.

La actuación del delantero argentino Rodrigo Contreras al abrir el marcador para el conjunto azul, y que en los últimos partidos mostró un rendimiento destacado, fueron claves para la victoria del equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos.

Mientras la celebración es azul, en el equipo verdolaga prevalece la incertidumbre: a pesar de liderar la tabla, Nacional no logra vencer a su clásico rival y, tras la goleada, el conjunto dirigido por Diego Arias terminó el partido con dos jugadores menos.

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Este fue el momento cuando Jhon Ospina decide expulsar a William Tesillo-crédito @ElVarCentral/X

Por esta razón, en medio de lo que fueron las expulsiones de William Tesillo al minuto 33 y de Jorman Campuzano al 49 de partido, una de las cuentas especializadas como el VAR Central analizó las jugadas a detalle.

En el caso de la segunda amarilla que recibió el defensor William Tesillo, la cuenta especializada explicó que el barranquillero fue bien amonestado al momento de ser expulsado al minuto 32, ya que cometió una falta que en el reglamento se califica como “acción temeraria”:

“Bien expulsado: Correcto el árbitro Ospina mostrando la segunda amarilla para Tesillo de Nacional por una acción temeraria. Lanzó una patada desde atrás sin ninguna chance de jugar el balón. Los “verdolagas” con uno menos en lo que resta de partido", explicó.

Un fuerte manotazo a la cara de Rodrigo Contreras fue la causa de la expulsión de Jorman Campuzano-crédito @ElVarCentral/X

La segunda expulsión que vivió Atlético Nacional en la caótica noche en el estadio El Campín ocurrió al minuto 49 de partido, cuando en medio de un roce entre Jorman Campuzano y Rodrigo Contreras, Campuzano agrede al delantero argentino, situación que el árbitro Jhon Ospina observa, haciendo que reciba la tarjeta roja directa.

La cuenta del VAR Central argumentó que la falta que se calificó en dicha acción fue “acción violenta” por parte de Campuzano:

“ES ROJA: Agresión (conducta violenta) de Campuzano sobre Contreras. Rayonazo con fuerza y con la frente cuando estaban cara a cara. Encima le quedó la frente roja fue a Jorman, la evidencia. Faltó la amarilla a Contreras por provocarlo”, explicó.

Otros análisis de la jugada: de la mano de Jorge Arias para la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional y la expulsión de William Tesillo

El exárbitro y analista detalló que la mano a favor de Atlético Nacional fue bien sancionada-crédito @Borda_analista/X

En el mismo partido, otra de las jugadas que se convirtió tema de debate fue la mano de Jorge Arias que sancionó el árbitro Jhon Ospina como falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional, y que Alfredo Morelos erró al minuto 14 de partido.

Borda explicó que el defensor Jorge Arias realizó un movimiento adicional a la hora de tapar el remate de Matheus Uribe de media distancia.

"MANO PENAL DE ARIAS en el juego Millonarios vs Nacional, ante llamado del VAR el árbitro Ospina dio bien la mano penalti de Arias, el jugador de Millos abrió el brazo realizando un movimiento adicional para bloquear la trayectoria del balón, ERA PENAL. En el cobro Morelos lo botó“, dijo.

José Borda argumentó que la segunda amarilla que recibió William Tesillo fue bien sancionada, y como ya había recibido en una primera instancia el cartón, la acumulación por expulsión fue importante para su expulsión -crédito @Borda_analista/X

A la hora de hablar sobre la expulsión a William Tesillo, José Borda explicó también que la expulsión del defensor de Atlético Nacional fue bien justificada por “acción temeraria”, tal cual como explicó el VAR Central en su análisis:

“LA ROJA A TESILLOEl árbitro John Ospina expulsó bien a William Tesillo de Nacional por dos amarillas, la segunda por pegarle desde el piso una patada temeraria por atrás a Contreras de Millonarios. La 1ra amarilla al jugador verdolaga fue justa y se la sacaron al minuto 33″, dijeron.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Millonarios

Leonardo Castro fue el protagonista de Millonarios tras el tercer gol que anotó para los azules, mientras que William Tesillo recibió la tarjeta roja en Atlético Nacional-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Atlético Nacional: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Junior FC: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10) América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Millonarios: 17 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros F.C.: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Independiente Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares FC: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Alianza Valledupar FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12)