Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, terminó herido tras enfrentamiento con futbolistas de Millonarios en Tunja

Jacobo Pimentel, futbolista de Boyacá Chicó, resultó con contusiones en la cabeza tras el incidente ocurrido en el túnel del estadio. - crédito Boyaca Chico Futbol Club﻿/Facebook

La victoria 2-1 de Boyacá Chicó sobre Millonarios FC en el Estadio La Independencia dejó un hecho adicional fuera de la cancha. El futbolista Jacobo Pimentel terminó con contusiones en la cabeza y un corte en el labio luego de un enfrentamiento ocurrido en el túnel que conduce a los camerinos del escenario deportivo.

El incidente se registró minutos después del partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay, cuando los jugadores se dirigían hacia los vestuarios y se produjo una discusión entre futbolistas de ambos equipos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información conocida por medios deportivos, la situación obligó a la intervención de la Policía y del personal de logística del estadio, que actuaron para separar a los jugadores involucrados.

Según versiones de testigos, el enfrentamiento se produjo en el túnel que conecta la cancha con los camerinos, donde algunos futbolistas intercambiaron empujones y reclamos tras el final del partido.

Jugadores de Millonarios y Boyacá Chicó disputan el balón durante el partido en el estadio La Independencia de Tunja. - crédito @MillonariosFC/X

En medio de esa situación, Jacobo Pimentel resultó golpeado y terminó con heridas en la cabeza.

De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol, el futbolista presentó contusiones y un corte en el labio, lo que generó preocupación entre los integrantes del equipo boyacense.

El episodio ocurrió luego de un encuentro marcado por la tensión en el campo de juego, donde el árbitro Héctor Rivera expulsó al capitán de Millonarios, David Macalister Silva, tras una fuerte protesta.

La versión de Boyacá Chicó sobre lo ocurrido

El entrenador de Boyacá Chicó, Jhon Jaime Gómez, confirmó lo ocurrido y cuestionó el comportamiento de algunos jugadores de Millonarios.

“Millonarios es un equipo que todos sabemos que es muy grande, y es más las veces que gana que las que pierde. Llamamos al juego limpio, que aprendan a perder; que actitudes que tienen jugadores tan profesionales, con tanta experiencia, atacar a un solo jugador del Boyacá Chicó simplemente porque el resultado no se les dio…”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

El estratega agregó que el episodio debe ser analizado por las directivas del club capitalino.

“La invitación a los actores de hoy, de Millonarios, que agredieron vilmente a uno de nuestros compañeros, estando solo, me parece que es un tema que Millonarios como club y sus directivas analicen. En el fútbol colombiano esto no puede pasar”, expresó.

Jhon Jaime Gómez, entrenador de Boyacá Chicó, se pronunció tras el incidente que dejó herido al jugador Jacobo Pimentel. - crédito @BCHICOFCOFICIAL/x

Lo que dijo Eduardo Pimentel a Gol Caracol

Tras el partido, Eduardo Pimentel habló con Gol Caracol y entregó detalles de lo ocurrido en el túnel del estadio.

El dirigente explicó que el incidente se produjo mientras los jugadores ingresaban a los camerinos.

“La verdad no fue en el camerino, fue en el túnel de entrada a los camerinos. Entrando al camerino comenzaron a gritar que estaban agrediendo jugadores de Millonarios en tumulto a un jugador de Boyacá Chicó que ni siquiera estaba jugando”, señaló.

Según su relato, el futbolista fue empujado y golpeó su cabeza contra una pared.

“Lo abrieron, no fue con puño, sino que lo empujaron y cayó contra una pared y se rompió la cabeza. Después lo siguen agrediendo”, afirmó.

Pimentel también indicó que, según la información que recibió, algunos jugadores de Millonarios habrían estado involucrados en el altercado.

“Tengo entendido que fue el señor Leonardo Castro y el arquero Novoa. Es una situación muy desagradable porque todos los compañeros quisieron entrar a defender”, agregó.

La versión desde el entorno de Millonarios

Desde el lado de Millonarios también se conoció una explicación distinta de lo ocurrido.

Una fuente del club citada por Gol Caracol señaló que Jacobo Pimentel habría intentado acercarse al camerino del equipo bogotano, lo que generó una discusión entre jugadores.

“La información que yo tengo es que él intentó agredir a unos jugadores nuestros e intentó entrar a nuestro camerino. En la discusión y la intromisión de Policía y logística, Jacobo se tropieza en unas escaleras y se rompe la cabeza contra una esquina de una pared”, indicó la fuente.

Según esta versión, la lesión se produjo por la caída durante el altercado y no por una agresión directa.

Boyacá Chicó derrotó 2-1 a Millonarios en el estadio La Independencia por la fecha 11 de la Liga BetPlay. - crédito @MillonariosFC/X

Jugadores mencionados en el incidente

En medio de la polémica, algunas versiones han mencionado a futbolistas del equipo bogotano como presuntos implicados, entre ellos el delantero Leonardo Castro y el arquero Diego Novoa.

No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme responsabilidades.

El arquero Novoa había sido protagonista durante el partido al recibir una tarjeta amarilla desde el banco de suplentes por protestar decisiones arbitrales.