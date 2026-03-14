Dos equipos colombianos querían a Rodrigo Contreras: Millonarios se los ganó

Rodrigo Contreras se ha convertido en la figura de Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios ha tenido la suerte de contar con un delantero como Rodrigo Contreras, que desde su llegada al equipo en enero de 2026, respondió de la mejor manera con seis anotaciones en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, en esta última fue clave con su doblete para eliminar a Atlético Nacional.

El delantero también estuvo a punto de llegar a otros equipos del fútbol colombiano, dos de ellos históricos del país y uno lo tuvo muy cerca, pero al final aceptó la oferta del Embajador, donde actualmente está un año a préstamo con opción de compra.

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Queda por saber si los azules comprarán a Contreras antes de que finalice su vínculo, está en manos del técnico Fabián Bustos y el director deportivo Ariel Michaloutsos, que se convirtió en el líder del nuevo proyecto para que el club retome el camino de los títulos.

“Había tenido la posibilidad”

El delantero argentino ha impulsado a Millonarios a una de sus mejores actuaciones recientes en el fútbol colombiano, luego de anotar un doblete decisivo que eliminó a Atlético Nacional y aseguró al conjunto bogotano un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En entrevista con ESPN, Contreras detalló que antes de integrarse a Millonarios fue pretendido por dos de los equipos más históricos del país: “Había tenido la posibilidad el año pasado de venir a América de Cali, que me quisieron. También estaba lo del Independiente Medellín, que ahora salió a hablar el director deportivo de ellos”.

Millonarios viene de vencer al Cúcuta Depotrtivo por 2-0 y uno de los goles fue de Rodrigo Contreras - crédito Colprensa

El propio argentino atribuyó su llegada a Millonarios al trabajo del director deportivo Ariel Michaloutsos y al proyecto presentado por la dirigencia del club: “Mi llegada es exclusivamente de Ariel. Es una gran persona. Él me conocía desde las inferiores de San Lorenzo. Imagínate el conocimiento que tiene del fútbol”.

El argentino también reveló que, momentos antes de fichar por Millonarios, analizaba la renovación de su contrato con Universidad de Chile: “Tenía la posibilidad de quedarme en la U de Chile, pero no se hizo la renovación. Cuando se venció el plazo hablé con Ariel y le dije: vamos para adelante, quiero ir para allá”.

Rodrigo Contreras marcó dos de los tres goles con los que Millonarios superó en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Millonarios FC

El Ballet Azul tendría que pagar casi dos millones de dólares a Antofagasta, dueño de los derechos del deportista, para quedárselo en propiedad, así que se trata de un negocio de mucho dinero y con mucho análisis de los dirigentes, para saber si invierten o no una cantidad de ese tipo en un futbolista como Contreras.

“Tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar”

Millonarios aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana por el rendimiento de Rodrigo Contreras, que ha marcado 6 goles en 9 partidos durante la presente temporada, que llena de alegría a los aficionados para tenerlo por más tiempo.

Según Ariel Michaloutsos, la posibilidad de prorrogar el vínculo de Contreras —que llegó a préstamo en 2026— será evaluada por el club hasta finales de este año, dependiendo de su desempeño en el primer semestre y el siguiente, que tendrá la Copa Colombia como nuevo reto.

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

“Tiene una opción que obviamente después el club evaluará pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”, detalló en AS Colombia, abriendo la opción para comprar al atacante de 31 años.

La llegada del técnico Fabián Bustos también fue valorada por la dirigencia, que destacó la madurez y las “muchas ganas” de Contreras, remarcando que el jugador llamó la atención desde sus inicios en la reserva de San Lorenzo de Almagro en 2012.