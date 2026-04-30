El futuro del Regiotram del Norte está en el centro de la polémica: financiación y prioridades frenan su avance en Bogotá

La concejala Ana Teresa Bernal cuestionó la asignación de los dos billones de pesos de Bogotá para el Regiotram del Norte y señaló falta de claridad en los recursos - crédito Ana Teresa Bernal/X

El futuro del Regiotram del Norte —el ambicioso tren de cercanías destinado a conectar Bogotá con municipios clave de Cundinamarca— se encuentra en el centro del debate político y técnico, marcado por desafíos de financiación, planificación urbana e integración regional.

Aunque la obra es vista como crucial para la movilidad sostenible de la región, voces como la de la concejala Ana Teresa Bernal han puesto en tela de juicio la voluntad y capacidad de la administración distrital para cumplir con su aporte financiero, mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, insisten en la prioridad y viabilidad del proyecto.

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Debate sobre los recursos y la voluntad política

La polémica surgió cuando la concejala del Pacto Histórico Ana Teresa Bernal advirtió que “no hay dos billones de pesos” asignados por parte de Bogotá para el Regiotram del Norte, a pesar de que ese era el compromiso inicial de la ciudad. “¿Dónde están los dos billones de pesos del Regiotram?”, preguntó la cabildante, cuestionando la falta de claridad en la destinación de los recursos y la falta de priorización de este sistema ferroviario, que califica como una alternativa de transporte limpio y moderno para Bogotá y la región.

El futuro del Regiotram del Norte provoca un debate sobre la financiación, la planificación urbana y la integración regional en Bogotá y Cundinamarca - crédito Gobernación Cundinamarca

Bernal criticó a la administración de Galán por, según su perspectiva, no dar prioridad a un modo de transporte que beneficiaría tanto a los bogotanos como a los habitantes de la Sabana. “En lugar de avanzar hacia soluciones sostenibles y modernas, se sigue apostando por un modelo que ya tiene a Bogotá colapsada”, señaló, aludiendo a la concentración de recursos y esfuerzos en TransMilenio.

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La posición de la alcaldía: prioridad, pero con condiciones

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a estas críticas subrayando que “el Regiotram del Norte es una prioridad para Bogotá” y que el distrito está listo para aportar $2,3 billones para avanzar junto al Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca en su materialización.

Sin embargo, Galán insistió en la necesidad de resolver inquietudes técnicas sobre el trayecto dentro de la ciudad para garantizar la sostenibilidad y el éxito de la obra: “El Regiotram del Norte no solo debe hacerse, sino que debe hacerse bien y garantizar su sostenibilidad en el tiempo”.

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El mandatario lamentó la cancelación de una reunión clave para revisar los avances, pero confió en que los temas pendientes puedan resolverse en los encuentros programados con el gobernador Rey. “Bogotá y Cundinamarca no merecen proyectos a medias o mal hechos: vamos a sacar el Regiotram del Norte adelante”, aseguró Galán.

La alcaldía de Bogotá exige resolver inquietudes técnicas sobre el trayecto urbano para garantizar la sostenibilidad y éxito del Regiotram del Norte - crédito Carlos Fernando Galán/X

El respaldo de Cundinamarca y los detalles técnicos

El gobernador Jorge Emilio Rey ratificó el compromiso de la región con el proyecto, destacando que “no hay nada más claro para nosotros que pretender el mejor proyecto férreo para la ciudad y la región norte”. Rey enfatizó la importancia de minimizar las intersecciones a nivel, ubicar las estaciones en lugares estratégicos, repotenciar el corredor férreo y contar con un tren eléctrico de alta tecnología.

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El gobernador destacó que el Regiotram del Norte implica más de $10 billones en obras, de los cuales al menos el 67% se invertirán dentro de Bogotá, superando con creces la aportación que la ciudad ha manifestado. El aporte del distrito sería fundamental para cualificar las obras requeridas, especialmente en inserción urbana y adaptación del proyecto a la estructura de la capital.

Durante ocho meses previos a la Ley de Garantías, se mantuvieron reuniones técnicas entre las secretarías pares y el estructurador internacional para despejar dudas de la alcaldía sobre los componentes del proyecto. Rey reiteró su disposición a trabajar en equipo con Galán, el Gobierno nacional y otros actores para que Bogotá cuente con una solución ferroviaria de alto estándar.

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El proyecto Regiotram del Norte tiene un presupuesto superior a $10 billones, con el 67% de las inversiones concentradas dentro de Bogotá, según el gobernador de Cundinamarca - crédito Gobernación Cundinamarca

El proyecto: alcance y beneficios previstos

El Regiotram del Norte contempla un trazado de 48 kilómetros que conectará Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, movilizando a más de 187.000 pasajeros diarios. El recorrido contará con nueve estaciones, tres de ellas integradas con TransMilenio, y atravesará localidades como Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, además de barrios y veredas de la Sabana.

El proyecto está previsto para iniciar obras en 2029, con una operación comercial estimada desde 2034. Entre sus beneficios destacan la reducción de tiempos de viaje, la disminución de emisiones contaminantes al operar con energía limpia y la integración regional de servicios, empleo y educación.

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