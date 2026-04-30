Revelan imagen que comprueba viaje de Petro en una avioneta de alias Papá Pitufo: el presidente dijo que fue una “trampa”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el primer contacto que tuvo con Diego Marín ('Papá Pitufo') fue en un viaje que hizo a Buenaventura. Afirmó que desconoció que la aeronave fuera del zar del contrabando - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Visuales IA

En su momento, el presidente Gustavo Petro reveló que viajó en una avioneta de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado de ser el “zar del contrabando” en Colombia. De acuerdo con la explicación que dio el primer mandatario al respecto, ese viaje que hizo fue el resultado de una “trampa” que le habría puesto el señalado criminal, que intentó infiltrar su campaña a la Presidencia de la República.

Blu Radio conoció y expuso un video de 10 segundos en el que se evidencia que, en efecto, el jefe de Estado utilizó la aeronave de alias Papá Pitufo. En las imágenes aparece subiéndose a la avioneta, acompañado de otro hombre que tiene un tapabocas.

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De acuerdo con el medio de comunicación citado, la grabación fue hecha el 12 de noviembre de 2021 a las 8:01 a. m., tres minutos antes de que despegara desde Cali (Valle del Cauca) con destino a Buenaventura (Valle del Cauca), en donde aterrizó a las 8:28 a. m. La avioneta en cuestión está identificada con la matrícula HK-4360 y pertenece a Medical Group, una empresa dedicada al traslado de pacientes en Cali.

El presidente Gustavo Petro viajó en una avioneta de alias Papá Pitufo en 2021, para desplazarse a Buenaventura - crédito captura de pantalla @BluRadioCo/X

Cuando Petro viajó en la aeronave, esta era tripulada por el piloto comercial Andrés Felipe Marín Severino (PCA-7997), según detalló el informativo.

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Las explicaciones de Petro sobre el cuestionado viaje

El primer mandatario explicó que su traslado en esa avioneta fue accidental. Se encontraba en Cali y debía llegar a Buenaventura para atender un compromiso, pero su movilización se dificultó debido a la lluvia. Por eso, una persona le ayudó a resolver la situación, buscando una aeronave disponible que lo llevara hasta allá, y esa avioneta resultó ser la de alias Papá Pitufo.

“El primer contacto lo estableció él, poniéndome una trampa en un viaje a Cali. Estaba en la ciudad y tenía una reunión de campaña en Buenaventura, pero caía una lluvia torrencial. Alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en cuanto escampara, y un compañero del Valle aseguró que podía conseguir una”, detalló el jefe de Estado, en diálogo con el periódico Vida.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el el primer contacto que tuvo con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, lo estableció él, poniéndole una trampa en un viaje a Cali - crédito suministrada a Infobae Colombia

La persona que hizo la gestión de verificación de la avioneta fue Ferney Lozano, actual vicepresidente del partido Colombia Humana y segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. La averiguación demostró que no había ninguna irregularidad, por lo que dio luz verde para que Petro abordara.

De hecho, según declaraciones que el mismo Lozano entregó a la revista Semana, envió toda la información sobre la aeronave a la oficina en el Senado de la República de Gustavo Petro, específicamente, a una funcionaria identificada como Jesusita Quiroz, que fungía como la secretaria de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista.

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La versión de la funcionaria es distinta. Aseguró que jamás hizo la verificación de los datos de la avioneta ni autorizó su utilización. “Yo no tenía funciones de verificar nada, yo no contraté avioneta para campaña, eso lo hacía la gente que pertenecía a la campaña. Insisto, si él llamó y me remitió datos, yo los pasaría a los encargados de ese tema, a los que manejaban la campaña”, dijo Quiroz a El Tiempo.

Miembro de la UTL Gustavo Petro negó haber aprobado la contratación de la avioneta de alias Papá Pitufo para que el entonces senador viajara - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Por otro lado, Petro confirmó en la entrevista que una persona tomó registro de lo que estaba pasando, para poder extorsionar al mandatario posteriormente. Sin embargo, aclaró que la persona que tomó las fotografías supo que él no se dejaría chantajear con el material que tenía en su poder.

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“Éramos muy pocos en la avioneta. Uno de nuestros propios acompañantes tomó fotos de nosotros subiendo y en el interior, para entregárselas a alias ‘Papá Pitufo’, con el fin de extorsionarnos. Un chantaje que, a la postre, no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él se dio cuenta de que yo no era comprable”, indicó el presidente.