Alejandro Gaviria arremetió contra el anunciado plan de choque de Iván Cepeda en salud: “Nada se dice sobre las EPS intervenidas”

El exministro de Salud Alejandro Gaviria se despachó contra el candidato Iván Cepeda, pues según él no hizo crítica de las modificaciones al sistema hechas en el Gobierno Petro - crédito Colprensa - REUTERS

La propuesta del candidato presidencial del oficialismo Iván Cepeda para implementar un plan de choque en el sector salud durante los primeros 100 días de un eventual gobierno desató duras críticas directas por parte de Alejandro Gaviria, exministro de Salud, que cuestionó la viabilidad y el alcance de las medidas anunciadas por el senador, defensor de la administración de Gustavo Petro, del cual busca ser su sucesor en el cargo.

Cepeda, en diálogo con Noticias Caracol, detalló que las prioridades serán garantizar la adquisición y dispensación suficiente de medicamentos, destrabar la atención a pacientes represados y abrir un diálogo para reformar el sistema sanitario. En cifras, el aspirante oficialista reconoció que hay cerca de cinco millones de solicitudes de servicios de salud pendientes en Colombia, entre consultas, diagnósticos y tratamientos.

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Así pues, reconoció que la atención a estas peticiones en servicios de salud es una meta urgente bajo cualquier administración. “Eso es un problema. Es el problema esencial hoy, o por lo menos el problema urgente, no digamos esencial, pero sí es un asunto que hay que resolver inmediatamente”, indicó Cepeda en entrevista con el referido espacio, en el que abordó otros temas cruciales de su propuesta.

El sistema de salud en Colombia afronta una de sus más graves crisis, por cuenta -entre otras- del desabastecimiento de medicamentos - crédito Colegio Médico Colombiano

“La dispensación de medicamentos es esencial”, remarcó Cepeda, que agregó que para cubrir la demanda será necesario acudir tanto a la industria nacional como internacional. A su vez, adelantó que buena parte de las acciones requerirán la coordinación directa con todas las instituciones prestadoras de salud, públicas y privadas, mediante decreto, para sumar esfuerzos en la atención de la crisis que afronta el sistema.

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Del mismo modo, Cepeda propuso iniciar un proceso de diálogo para diseñar una reforma estructural al sistema de salud. Quizá esa mención de su deseo de continuar con la reforma propuesta por el jefe de Estado causó el enojo del extitular de la cartera durante la administración de Juan Manuel Santos y que hizo parte del actual gabinete al liderar el ministerio de Educación, aunque solo en los primeros seis meses de su gestión.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, es consciente de que hay que implementar medidas urgentes para mejorar la atención a los colombianos - crédito Prensa Iván Cepeda

¿Qué dijo Alejandro Gaviria de la propuesta de Iván Cepeda?

En respuesta a los anuncios hechos por el aspirante presidencial, Gaviria afirmó que lo dicho por Cepeda “no es un plan de choque. No hay una mínima reflexión sobre las causas de la crisis humanitaria actual. Nada se dice sobre las EPS intervenidas”. Y criticó a través de sus redes sociales que la iniciativa de Cepeda ofrezca, en consecuencia, solo “una fórmula vaga e imprecisa: hablar con las EPS y buscar un acuerdo nacional”.

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A juicio de Gaviria, la propuesta de comprar medicamentos carece de definiciones concretas y señaló el desconocimiento sobre los factores de la crisis. “Lo de una supuesta adquisición de medicamentos es aún más impreciso: muestra un desconocimiento profundo del sistema de salud e ignora que los problemas de entrega de medicamentos están asociados al desfinanciamiento y al caos de las EPS intervenidas”, declaró.

A través de sus redes sociales, el exministro de Salud hizo una serie de menciones sobre las propuestas de Iván Cepeda en materia de salud - crédito @AGaviriaU/X

Sobre la estrategia política de Cepeda, que lidera las diferentes encuestas, Gaviria fue enfático al señalar que, en su parecer, el congresista del Pacto “es tal vez el candidato más ambiguo estratégicamente (todo calculado para no decir nada) que he visto en mi vida”. Una apreciación que le ameritó fuertes cuestionamientos por parte de los simpatizantes del candidato oficialista, que lanzaron duras críticas.

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Este cruce de concepciones sobre la actualidad del sistema de salud en Colombia define una ausencia de respuestas a la crisis de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) actualmente intervenidas y, con ello, dejó ver lo que sería una mirada crítica sobre la capacidad de articulación y concreción de la propuesta sanitaria de Cepeda, que buscaría la reestructuración de los actores que hacen parte del sistema.