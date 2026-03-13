Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Joško Gvardiol seguiría para la temporada 2026-2027 en el Manchester City- crédito Lisi Niesner/ REUTERS-File Photo

Colombia se medirá ante Croacia el 26 de marzo de 2026 en el estadio Camping World (Orlando, Florida), en lo que será su primer partido de preparación en la fecha FIFA, camino al Mundial de Norteamérica de 2026.

En medio de los preparativos para los duelos, el cuadro europeo confirmó el 9 de marzo de 2026, la lista de jugadores que tendrá el técnico croata Zlatko Dalić, y a justamente 90 días (3 meses) para que comience la Copa del Mundo, uno de los posibles seleccionados para la lista final de 26 jugadores para el certamen, podría definir su futuro deportivo en los próximos días.

Joško Gvardiol es uno de los pilares claves en el Manchester City de Inglaterra - crédito Jason Cairnduff / Images via Reuters

El periodista Fabrizio Romano reveló en la emisora MAXSport, el 12 de marzo de 2026, en charla con la periodista Valentina Miletić que Joško Gvardiol estaría próximo a firmar un nuevo contrato con Manchester City, a pesar de encontrarse lesionado actualmente de una fractura de tibia en la pierna derecha, durante un partido entre Manchester City y Chelsea, por la Prmier League de Inglaterra, el 4 de enero de 2026.

“Bueno, ya que me lo preguntas, ¡sí! Joško Gvardiol firmará un nuevo contrato con el Manchester City. Las negociaciones continúan a pesar de la lesión de Joško; veremos cuándo se concretará el anuncio, pero es un hecho", dijo Romano, periodista especializado en fichajes.