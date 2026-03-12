Deportes

Juan Fernando Quintero, listo para ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de Colombia contra Croacia y Francia

El volante regresó a la convocatoria de River Plate, tras recuperarse de una lesión muscular, y se perfila para ser incluido en el equipo que marque el debut de Eduardo Coudet con River Plate

Guardar
El volante colombiano espera ser
El volante colombiano espera ser importante de aquí al inicio de la Copa Mundial de la FIFA - crédito @riverplate / Instagram

El regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria de River Plate marca un hito en el inicio de la gestión de Eduardo Coudet como director técnico, consolidando la continuidad del mediocampista colombiano como una de las piezas centrales del plantel tras la salida de Marcelo Gallardo.

Con una recuperación que desafió los plazos médicos iniciales, Quintero estará disponible para enfrentar a Huracán este jueves 12 de marzo, partido que representa el debut de Coudet, además estará disponible para el entrenador Néstor Lorenzo de cara a los partidos contra Croacia y Francia el 26 y 29, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La evolución física de Quintero ha sorprendido al entorno de River Plate y al cuerpo técnico nacional. Tras sufrir un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho durante el encuentro frente a Vélez Sarsfield el 22 de febrero, se proyectaba que el jugador estaría fuera al menos hasta el 16 de marzo.

El diagnóstico inicial apuntaba a que el colombiano perdería al menos tres semanas de actividad, lo que lo dejó fuera de la despedida de Gallardo en el Monumental, partido en el cual River venció 3-1 a Banfield, así como del empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, Quintero completó su recuperación en tiempo récord y vuelve a la convocatoria antes del próximo parón internacional.

Esta es la lista de convocados por River Plate en el primer partido de Eduardo Coudet:

La imagen muestra la lista
La imagen muestra la lista oficial de jugadores convocados por el Club Atlético River Plate, dirigida por Eduardo Coudet, para el próximo encuentro contra Huracán.
  • Beltrán
  • Galoppo
  • Centurión
  • Castaño
  • Rivero
  • Galván
  • Díaz
  • Subiabre
  • Martínez Quarta
  • Lencina
  • Bustos
  • Colidio
  • Montiel
  • Páez
  • Acuña
  • Quintero
  • Viña
  • Driussi
  • U. Giménez
  • Salas
  • Moreno
  • Freitas
  • Vera

Muñoz y Lerma, los otros dos jugadores que podrían jugar con Colombia ante Croacia y Francia

Los colombianos son jugadores claves
Los colombianos son jugadores claves para el entrenador austriaco Oliver Glasner-crédito @CPFC/X

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, están recuperados de sus lesiones y podrían integrarse a la Selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia del 26 y 29 de marzo, según declaraciones de Oliver Glasner, técnico del club inglés.

El propio Glasner indicó que Lerma superó una lesión en el tendón de la corva sufrida el 19 de febrero y ya estuvo convocado en el partido ante el Tottenham hace seis días, aunque no sumó minutos para facilitar su recuperación completa. “Jeff Lerma ya estaba en la convocatoria contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien“, afirmó el entrenador antes del duelo de Conference League ante el AEK Larnaca.

Por su parte, Muñoz, que padeció un golpe en el hombro el 5 de marzo que inicialmente se consideró “complicado”, ha evolucionado favorablemente tras el tratamiento del equipo médico. Glasner confirmó que el lateral se perderá el enfrentamiento europeo contra el conjunto chipriota pero espera tenerlo disponible el próximo domingo, cuando el Palace se mida ante el Leeds en Selhurst Park por la jornada 30 de la Premier League. “Daniel Muñoz se perderá este partido. Está trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds“, expresó el técnico.

Esta sería la prelista de 52 jugadores convocados a la selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo deberá decantarse por
Néstor Lorenzo deberá decantarse por 26 jugadores para afrontar la Copa Mundial de la FIFA - crédito @SVargasOK/X

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal
  • Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Sebastián Gómez
  • Eduard Atuesta
  • Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Johan Rojas
  • Jordan Barrera

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Marino Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández
  • Roger Martínez

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroSelección ColombiaRiver PlateColombia vs.Néstor LorenzoConvocatoria Selección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Pese a que el presidente Gianni Infantino informó que Estados Unidos dará garantías al equipo para jugar el torneo, la guerra es la principal causa

Nueva Zelanda se queda sin

Millonarios agotó la boletería para el clásico ante Nacional por la Liga BetPlay y así lo presumió en redes sociales: “Gracias, familia azul”

El duelo disputado en la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana entre bogotanos y antioqueños se reeditará el 17 de marzo de 2026 en el estadio El Campín

Millonarios agotó la boletería para

Esta será el cambio más visible en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: azul, rojo y blanco

El estadio Roberto Meléndez será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, torneo al que están clasificados Millonarios y América de Cali y en el que podrían terminar alguno de los clubes en fase de grupos de la Copa Libertadores

Esta será el cambio más

Así fue calificado Luis Suárez por la prensa portuguesa tras la goleada sufrida por el Sporting de Lisboa: “Muy poco apoyado”

El Bodø/Glimt de Noruega logró un resultado importante en el partido de ida, dejando en evidencia las falencias del equipo dirigido por el entrenador portugués Rui Borges

Así fue calificado Luis Suárez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor, líder de Los

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Millonarios agotó la boletería para el clásico ante Nacional por la Liga BetPlay y así lo presumió en redes sociales: “Gracias, familia azul”

Esta será el cambio más visible en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: azul, rojo y blanco

Así fue calificado Luis Suárez por la prensa portuguesa tras la goleada sufrida por el Sporting de Lisboa: “Muy poco apoyado”