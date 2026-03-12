Juan Fernando Quintero, listo para ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de Colombia contra Croacia y Francia

El volante colombiano espera ser importante de aquí al inicio de la Copa Mundial de la FIFA - crédito @riverplate / Instagram

El regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria de River Plate marca un hito en el inicio de la gestión de Eduardo Coudet como director técnico, consolidando la continuidad del mediocampista colombiano como una de las piezas centrales del plantel tras la salida de Marcelo Gallardo.

Con una recuperación que desafió los plazos médicos iniciales, Quintero estará disponible para enfrentar a Huracán este jueves 12 de marzo, partido que representa el debut de Coudet, además estará disponible para el entrenador Néstor Lorenzo de cara a los partidos contra Croacia y Francia el 26 y 29, respectivamente.

La evolución física de Quintero ha sorprendido al entorno de River Plate y al cuerpo técnico nacional. Tras sufrir un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho durante el encuentro frente a Vélez Sarsfield el 22 de febrero, se proyectaba que el jugador estaría fuera al menos hasta el 16 de marzo.

El diagnóstico inicial apuntaba a que el colombiano perdería al menos tres semanas de actividad, lo que lo dejó fuera de la despedida de Gallardo en el Monumental, partido en el cual River venció 3-1 a Banfield, así como del empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, Quintero completó su recuperación en tiempo récord y vuelve a la convocatoria antes del próximo parón internacional.

Esta es la lista de convocados por River Plate en el primer partido de Eduardo Coudet:

La imagen muestra la lista oficial de jugadores convocados por el Club Atlético River Plate, dirigida por Eduardo Coudet, para el próximo encuentro contra Huracán.

Beltrán

Galoppo

Centurión

Castaño

Rivero

Galván

Díaz

Subiabre

Martínez Quarta

Lencina

Bustos

Colidio

Montiel

Páez

Acuña

Quintero

Viña

Driussi

U. Giménez

Salas

Moreno

Freitas

Vera

Muñoz y Lerma, los otros dos jugadores que podrían jugar con Colombia ante Croacia y Francia

Los colombianos son jugadores claves para el entrenador austriaco Oliver Glasner-crédito @CPFC/X

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, están recuperados de sus lesiones y podrían integrarse a la Selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia del 26 y 29 de marzo, según declaraciones de Oliver Glasner, técnico del club inglés.

El propio Glasner indicó que Lerma superó una lesión en el tendón de la corva sufrida el 19 de febrero y ya estuvo convocado en el partido ante el Tottenham hace seis días, aunque no sumó minutos para facilitar su recuperación completa. “Jeff Lerma ya estaba en la convocatoria contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien“, afirmó el entrenador antes del duelo de Conference League ante el AEK Larnaca.

Por su parte, Muñoz, que padeció un golpe en el hombro el 5 de marzo que inicialmente se consideró “complicado”, ha evolucionado favorablemente tras el tratamiento del equipo médico. Glasner confirmó que el lateral se perderá el enfrentamiento europeo contra el conjunto chipriota pero espera tenerlo disponible el próximo domingo, cuando el Palace se mida ante el Leeds en Selhurst Park por la jornada 30 de la Premier League. “Daniel Muñoz se perderá este partido. Está trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds“, expresó el técnico.

Esta sería la prelista de 52 jugadores convocados a la selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo deberá decantarse por 26 jugadores para afrontar la Copa Mundial de la FIFA - crédito @SVargasOK/X

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales izquierdos

Johan Mojíca

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

Defensores centrales

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solís

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Sebastián Gómez

Eduard Atuesta

Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Johan Rojas

Jordan Barrera

Extremos atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Marino Hinestroza

Centrodelanteros

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Roger Martínez