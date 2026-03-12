Juan Fernando Quintero, listo para ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de Colombia contra Croacia y Francia

El regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria de River Plate marca un hito en el inicio de la gestión de Eduardo Coudet como director técnico, consolidando la continuidad del mediocampista colombiano como una de las piezas centrales del plantel tras la salida de Marcelo Gallardo.
Con una recuperación que desafió los plazos médicos iniciales, Quintero estará disponible para enfrentar a Huracán este jueves 12 de marzo, partido que representa el debut de Coudet, además estará disponible para el entrenador Néstor Lorenzo de cara a los partidos contra Croacia y Francia el 26 y 29, respectivamente.
La evolución física de Quintero ha sorprendido al entorno de River Plate y al cuerpo técnico nacional. Tras sufrir un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho durante el encuentro frente a Vélez Sarsfield el 22 de febrero, se proyectaba que el jugador estaría fuera al menos hasta el 16 de marzo.
El diagnóstico inicial apuntaba a que el colombiano perdería al menos tres semanas de actividad, lo que lo dejó fuera de la despedida de Gallardo en el Monumental, partido en el cual River venció 3-1 a Banfield, así como del empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, Quintero completó su recuperación en tiempo récord y vuelve a la convocatoria antes del próximo parón internacional.
Esta es la lista de convocados por River Plate en el primer partido de Eduardo Coudet:
- Beltrán
- Galoppo
- Centurión
- Castaño
- Rivero
- Galván
- Díaz
- Subiabre
- Martínez Quarta
- Lencina
- Bustos
- Colidio
- Montiel
- Páez
- Acuña
- Quintero
- Viña
- Driussi
- U. Giménez
- Salas
- Moreno
- Freitas
- Vera
Muñoz y Lerma, los otros dos jugadores que podrían jugar con Colombia ante Croacia y Francia
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, están recuperados de sus lesiones y podrían integrarse a la Selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia del 26 y 29 de marzo, según declaraciones de Oliver Glasner, técnico del club inglés.
El propio Glasner indicó que Lerma superó una lesión en el tendón de la corva sufrida el 19 de febrero y ya estuvo convocado en el partido ante el Tottenham hace seis días, aunque no sumó minutos para facilitar su recuperación completa. “Jeff Lerma ya estaba en la convocatoria contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien“, afirmó el entrenador antes del duelo de Conference League ante el AEK Larnaca.
Por su parte, Muñoz, que padeció un golpe en el hombro el 5 de marzo que inicialmente se consideró “complicado”, ha evolucionado favorablemente tras el tratamiento del equipo médico. Glasner confirmó que el lateral se perderá el enfrentamiento europeo contra el conjunto chipriota pero espera tenerlo disponible el próximo domingo, cuando el Palace se mida ante el Leeds en Selhurst Park por la jornada 30 de la Premier League. “Daniel Muñoz se perderá este partido. Está trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds“, expresó el técnico.
Esta sería la prelista de 52 jugadores convocados a la selección Colombia para el Mundial 2026
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Juan Castillo
- Devis Vásquez
- Jordan García
Laterales izquierdos
- Johan Mojíca
- Álvaro Angulo
- Deiver Machado
- Cristian Borja
Laterales derechos
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Andrés Felipe Román
- Mateo Castillo
Defensores centrales
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Yerson Mosquera
- Carlos Cuesta
- Juan Cabal
- Jhojan Romaña
Volantes de primer línea
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juan Camilo Portilla
- Nelson Deossa
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Solís
- Rafael Carrascal
- Jorman Campuzano
- Sebastián Gómez
- Eduard Atuesta
- Jorge Carrascal
Volantes ofensivos
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Juan Fernando Quintero
- Yaser Asprilla
- Johan Rojas
- Jordan Barrera
Extremos atacantes
- Luis Díaz
- Carlos Andrés Gómez
- Johan Carbonero
- Kevin Serna
- Jaminton Campaz
- Marino Hinestroza
Centrodelanteros
- Luis Suárez
- Jhon Córdoba
- Dayro Moreno
- Rafael Santos Borré
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Roger Martínez