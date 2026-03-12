Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Tolima y O'Higgins pelearon para definir los clasificados a fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima era uno de los equipos colombianos que disputaba la tercera fase previa de la Copa Libertadores, junto al Independiente Medellín, buscando el cupo a la fase de grupos y el rival a vencer era O’Higgins, que en el duelo de ida ganó por 1-0 y todo se definió en Ibagué.

Con el triunfo sobre los chilenos por 2-0 en la vuelta, los pijaos accedieron a ronda de grupos en la Libertadores, que era el principal objetivo en el primer semestre y ratificó el proceso del técnico Lucas González, que se esforzó mucho para que sus dirigidos superaran la instancia de clasificación.

Los tolimenses ahora esperarán cómo quedará su zona el jueves 19 de marzo, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol realice el sorteo de las fases de grupos de ambos torneos, que arrancarán en la primera semana de abril y terminará en los últimos días de mayo, previo al mundial de la FIFA.

Los rivales del Tolima

El equipo ibaguereño regresó a la ronda principal del torneo continental después de cuatro años de ausencia, siendo la última vez en la edición 2022, cuando se midió a Independiente del Valle, Atlético Mineiro y América Mineiro de Brasil, pasando a octavos de final.

Deportes Tolima ya conoció sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, de los cuales, solo queda un cupo en disputa, de la tercera ronda de clasificación, y de esta aparecieron dos que se unieron al resto de escuadras que estaban establecidas desde sus respectivas ligas.

Junior Hernández marcó uno de los goles para el Tolima, que venció 2-0 a O'Higgins en la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Para el sorteo, los ibaguereños quedaron en el bombo cuatro, debido a que venía de las fases previas, al igual que Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil, también en el mismo grupo para definir las ocho zonas de cuatro clubes cada una, para iniciar el momento de mayor expectativa del certamen.

Santa Fe y Junior, los otros dos equipos colombianos que esperan por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores para saber sus rivales - crédito Colprensa

Equipos en Libertadores

Platense

Rosario Central

Independiente Rivadavia

Boca Juniors

Lanús

Estudiantes de La Plata

Always Ready

Bolívar

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Coquimbo Unido

Universidad Católica

Santa Fe

Junior

Independiente del Valle

Barcelona

Liga de Quito

Libertad

Cerro Porteño

Universitario

Cusco FC

Sporting Cristal

Nacional de Uruguay

Peñarol

Universidad Central

Deportivo La Guaira

Deportes Tolima

Juventud / Medellín

Medellín, el otro colombiano en fase previa

De otro lado, el Poderoso, impulsado por el objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibe el 12 de marzo a Juventud de Las Piedras en el estadio Atanasio Girardot. La definición resulta incierta tras el empate 1-1 en Montevideo la semana pasada, una situación que exige a ambos equipos buscar el triunfo desde el inicio para evitar una definición desde el punto penal.

En el cierre de su preparación, el conjunto uruguayo llega con el envión anímico de su reciente victoria 3-1 frente a Nacional, la primera para los dirigidos por Sebastián Méndez en el campeonato local. Este resultado les permitió abandonar el último lugar de la tabla y posicionarse como un visitante peligroso, reafirmando su etiqueta de “matagigantes” tras eliminar en fases previas a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní.

Juventud empató 1-1 con el Independiente Medellín, por la tercera fase previa de la Copa Sudamericana - crédito Club Atlético Juventud

Por parte del DIM, los dirigidos por Alejandro Restrepo buscarán capitalizar la localía y el respaldo de la hinchada en Medellín. Aunque el rendimiento en el torneo colombiano ha generado dudas, con una secuencia de cuatro derrotas, cuatro empates y solo una victoria, el equipo ha exhibido una versión más competitiva en la competencia internacional, donde ya eliminó al Liverpool uruguayo en la fase previa.

La noche en el Atanasio Girardot estará marcada por el choque entre la propuesta de posesión y presión alta planteada por Restrepo, y el enfoque defensivo y de ataque directo de Juventud de Las Piedras. La figura en racha goleadora, Bruno Larregui, lidera el ataque uruguayo, mientras que la defensa antioqueña confía en la seguridad que aporta el portero Salvador Ichazo.