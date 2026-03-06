Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup

Linda Caicedo al momento de marcar el gol ante Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup - crédito Joseph Maiorana / Imagn Images

La selección Colombia continúa su preparación para lo que será la Liga de Naciones Femenina Conmebol en abril de 2026 cuando enfrente a Venezuela y a Chile como locales, y luego tenga que viajar a Argentina.

Por ello cerrará su participación en la Copa amistosa She Believes, dónde acumula una derrota ante Canadá el 1 de marzo de 2026, y la victoria ante Argentina, el 4 de marzo.

La Tricolor cierra su participación en la She Believes Cup ante las anfitrionas

Colombia viene de derrotar a Argentina - crédito Joseph Maiorana / Imagn Images

El partido se jugará el 7 de marzo de 2026 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Deportes RCN, y de las aplicaciones Ditu y de la aplicación del canal RCN.

Cómo vienen Colombia y Estados Unidos

Colombia

Wendy Bonilla al momento de celebrar uno de los goles de Colombia - crédito Joseph Maiorana / Imagn Images

La Tricolor encabezada por Ángelo Marsiglia se sacudió de la dura derrota ante las canadienses, y lograron vencer a Argentina, el 4 de marzo de 2026 por 1-0 con anotación de Linda Caicedo al minuto 64 de partido, en estadio ScottsMiracle-Gro Field, de Columbus, Ohio.

A continuación, así viene Colombia en la competencia y sus partidos restantes de la Conmebol Liga de Naciones Femenina:

4 de marzo de 2026 - SheBelieves Cup: Argentina 0-1 Colombia

1 de marzo de 2026 - SheBelieves Cup: Canadá 4-1 Colombia

28 de noviembre de 2025 - Conmebol Liga de Naciones: Bolivia 1-1 Colombia

28 de octubre de 2025 - Conmebol Liga de Naciones: Ecuador 1-2 Colombia

24 de octubre de 2025 - Conmebol Liga de Naciones: Colombia 4-1 Perú

Estados Unidos

Estados Unidos y Canadá se enfrentaron por la She Believes Cup en Nashville - crédito @USWNT/X

Estados Unidos, por su parte, venció por 1-0 a Canadá con gol de la delantera Allyson Sentnor (jugadora del Kansas City Current de de la Liga Femenina de Estados Unidos - NWSL), sumando su octava victoria en línea.

La última derrota de Estados Unidos se dio el 23 de octubre de 2025, cuando cayó por 2-1 ante Portugal en el estadio Subaru Park de la ciudad de Chester, estado de Pensilvania (Estados Unidos).

Pese a que Estados Unidos se adelantó en el marcador con la anotación de Rose Lavelle (volante del Gotham de la Liga Femenina de Norteamérica) al minuto de partido, los goles de Diana Gomes (defensora del Benfica de Portugal) al minuto 41 y de Fátima Pinto (volante del Racing de Estrasburgo de Francia, y compañera de la portera colombiana Catalina Pérez) al 72, le dieron la victoria a las europeas.

Antecedentes de duelos directos entre Colombia y Estados Unidos

Estados Unidos, finalizando el primer tiempo, le va ganando a Colombia por 1-0 en la She Believes Cup - crédito @USWNT/X

Es importante recordar que la última vez que se vieron las caras norteamericanas y sudamericanas fue el 20 de febrero de 2025 también en la SheBelieves Cup.

Allí, Estados Unidos fue superior y derrotó con goles de Catarina Macario (delantera del Chelsea de Inglaterra, compañera de la atacante colombiana Mayra Ramírez y que está ausente por lesión) al minuto 33 y de Allyson Sentnor al 60 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí, recordando que Colombia nunca le ganó a Estados Unidos en todas las competencias y amistosos internacionales en los que se vieron:

20 de febrero de 2025 - She Believes Cup: Estados Unidos 2-0 Colombia

3 de febrero de 2024 - Copa de Oro: Estados Unidos 3-0 Colombia

29 de octubre de 2023 - Amistoso internacional: Estados Unidos 3-0 Colombia

26 de octubre de 2023 - Amistoso internacional: Estados Unidos 0-0 Colombia

28 de junio de 2022 - Amistoso internacional: Estados Unidos 2-0 Colombia

Así va la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup

Estados Unidos es la más nación más ganadora de la She Believes Cup - crédito Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Estados Unidos: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Canadá: 3 puntos -2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Argentina: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Así va el listado de ganadoras del título

Estados Unidos: 7 títulos (2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) Inglaterra: 1 título (2019) Japón: 1 título (2025) Francia: 1 título (2017)