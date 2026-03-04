Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

El delantero llegó a reforzar el ataque americano tras su paso por la MLS - crédito @AmericadeCali/X

Luego de la oficialización de Tomás Ángel como refuerzo de América de Cali para la temporada 2026, la expectativa entre la hinchada escarlata creció ante la posibilidad de ver al delantero antioqueño en el duelo más importante del semestre: el cruce por la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga.

El equipo dirigido por David González busca potenciar su frente de ataque con la llegada de Ángel, sumando su talento al del ecuatoriano Daniel Valencia y al referente Adrián Ramos, con el objetivo de consolidar su posición en la Liga BetPlay y asegurar un cupo en la fase de grupos del torneo internacional.

El partido ante el conjunto Bucaramanga, programado para el jueves 5 de marzo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero, es considerado el punto de quiebre de la temporada. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al compromiso, González confirmó una noticia inesperada: Tomás Ángel no podrá ser inscrito para este duelo por motivos administrativos ajenos al club.

González explicó por qué no podrá debutar Tomás Ángel en la Sudamericana

David González buscará la clasificación de América de Cali con sus dirigidos en el Pascual Guerrero - crédito América de Cali

El técnico paisa detalló que, pese a que Ángel llegó en buenas condiciones físicas tras entrenar normalmente en Estados Unidos, hubo una demora en la liberación de su documentación por parte de la Concacaf, lo que impidió hacer la inscripción según los lineamientos de la Conmebol. “No pudimos hacer a tiempo la inscripción porque hubo demora de la Concacaf para liberarlo y se cruzó con el límite de tiempo, a pesar de haber recibido el documento requerido”, explicó González.

Como el formato de la fase previa es a partido único, el debut de Tomás Ángel en competencias internacionales con América tendrá que esperar, ya que solo el ganador avanzará a la siguiente ronda y disputará la fase de grupos, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Posible debut de Ángel en la Liga BetPlay

El atacante buscará un puesto en la plantilla titular que dirige David González - crédito @AmericadeCali/X

Si el cuerpo técnico lo determina y considera que está listo, Tomás Ángel podría tener su primera oportunidad con la camiseta escarlata el lunes 9 de marzo, cuando América visite a Deportivo Pasto por la fecha 10 de la Liga BetPlay en el estadio Libertad. La adaptación del delantero será clave para afrontar el exigente calendario y fortalecer la competencia interna en la zona ofensiva, donde también compiten Daniel Valencia y Adrián Ramos.

Plantel casi completo y competencia en el arco

El portero Jorge Soto buscará arrancar en la titular Escarlata -crédito @jorgesotobotero/Instagram

En la misma rueda de prensa, se conoció que Marlon Torres y Mateo Castillo estarán disponibles para el partido ante Bucaramanga, al igual que Dylan Borrero, que superó una sobrecarga muscular y volvió a entrenar con normalidad. En cuanto a la portería, la duda persiste entre Jorge Soto y Jean Fernandes para definir el titular, una competencia que el entrenador ha manejado partido a partido, buscando el mejor nivel en cada jornada.

El timonel de la escuadra vallecaucana se mostró satisfecho con el armado del plantel: “Sabíamos del potencial que teníamos. Con la llegada de Daniel y de Tomás se abrió un abanico de posibilidades. Ahora verdaderamente estamos completos, estamos definitivamente listos para pelear por todo lo que venga, siempre con la intención de ganar ante cualquier rival”.

América de Cali, por el regreso internacional

El reto de América es regresar a los primeros planos internacionales tras haber alcanzado los octavos de final de la edición pasada, donde fue eliminado por Fluminense de Brasil. El duelo ante Bucaramanga será el primer gran examen del semestre, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, y la dirigencia espera que la plantilla completa, incluido Tomás Ángel, pueda ser protagonista en el torneo local y en la Copa Sudamericana.