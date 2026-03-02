Deportes

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

El delantero colombiano abrió el marcador en el clásico de Porto Alegre tras aprovechar un rebote en la media luna

Guardar
El atacante de Soledad (Atlántico) convirtió el primer gol del partido tras aprovechar un rebote cerca de la medialuna del arco rival - crédito @geglobo/X

El partido de ida de la final del Campeonato Gaúcho 2026 tuvo acento colombiano en Porto Alegre. Gremio venció 3-0 a Internacional en la Arena do Gremio, en un duelo marcado por la presencia y el protagonismo de los jugadores cafeteros en ambos equipos.

Por el lado local, José Enamorado y Miguel Monsalve fueron titulares, mientras que en el Inter de Porto Alegre la cuota nacional la pusieron Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido fue especial para Enamorado, que firmó su primer gol con la camiseta de Gremio a los 39 minutos del primer tiempo. El tanto llegó tras un tiro de esquina que el propio Santos Borré intentó rechazar; el balón quedó en la media luna y Enamorado, con sangre fría, definió de zurda para abrir el marcador.

Seis minutos antes, el Inter ya jugaba con uno menos por la expulsión de Alexandro Bernabei, situación que Gremio supo aprovechar para aumentar la presión y el dominio.

Poco después, los locales ampliaron la ventaja: Francis Amuzu marcó el segundo a los 45+1 y un autogol de Víctor Gabriel a los 67 selló el 3-0 definitivo. Con este resultado, Gremio toma una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, que se disputará el domingo 8 de marzo en el estadio Beira-Rio, donde el Inter buscará revertir la desventaja ante su público en Porto Alegre.

Enamorado celebra su primer gol: “Esto es de toda la hinchada”

El atacante convirtió el primer
El atacante convirtió el primer gol a favor de Gremio ante Inter de Portoalegre - crédito joseenamorado10/Instagram

Tras el encuentro, José Enamorado expresó su alegría por debutar en las redes con los azules de Porto Alegre: “Contento y feliz por mi primer gol con esta linda camiseta que me acogió de la mejor manera. Esto es de toda la hinchada y de todos los que nos vinieron a apoyar. ¡Vamos Gremio!”, afirmó en declaraciones recogidas por la cuenta oficial del club en X. El samario, que ya suma nueve partidos en Brasil, empieza a ganarse el reconocimiento de la afición y del cuerpo técnico.

La prensa local también valoró la actuación de los colombianos. Según Sofascore, Enamorado fue calificado con 7.9, Miguel Monsalve con 7.0, mientras que Johan Carbonero y Santos Borré, por el lado de Inter, recibieron 6.6 y 6.0 respectivamente.

Junior de Barranquilla reclama pago pendiente por la venta de Enamorado

José Enamorado ya viste los
José Enamorado ya viste los colores tricolor de la camiseta del Gremio de Porto Alegre, su nuevo equipo - crédito Gremio

No todo es celebración para Gremio fuera de la cancha. El club brasileño adquirió a Enamorado por 3 millones de dólares, de los cuales el 60% corresponde a Junior de Barranquilla y el 40% restante a Real Cartagena. Sin embargo, Héctor Fabio Báez, gerente general del conjunto tiburón, advirtió que Gremio no ha cumplido con los plazos acordados para el desembolso del dinero.

En entrevista con Win Sports, Báez explicó que el acuerdo establecía fechas específicas para los pagos y que el incumplimiento activa cláusulas de penalización, intereses y posibles sanciones contractuales. El directivo subrayó que el club espera una pronta solución, ya que el flujo de caja proveniente de transferencias internacionales es crucial para cumplir con los compromisos de la plantilla y la estabilidad financiera del equipo.

Esta situación pone de relieve la importancia de la gestión contractual en el fútbol sudamericano, donde las transferencias internacionales suelen ser una fuente vital de recursos, pero también pueden generar tensiones cuando los pagos no se realizan en los tiempos pactados.

Próxima cita: la revancha en el Beira-Rio

Gremio esperará mantener la ventaja
Gremio esperará mantener la ventaja ante Inter para alzar el título del Campeonato Gaúcho - crédito Diego Vara/REUTERS

Con la serie a favor de Gremio, la expectativa se traslada ahora al partido de vuelta en el Beira-Rio, donde Internacional buscará remontar para quedarse con el título del Gaúcho. Los colombianos volverán a ser protagonistas, ya sea como titulares o revulsivos, en una final que ha puesto el nombre de los futbolistas nacionales en la primera plana del balompié brasileño.

Temas Relacionados

José EnamoradoGremioInter de Porto AlegreCampeonato Gaúcho 2026Rafael Santos BorréJohan CarboneroMiguel MonsalveColombia-Deportes

Más Noticias

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Los ciclistas colombianos afrontaron una exigente jornada en el calendario europeo, compitiendo ante los principales equipos del World Tour

Faun Drôme Classic 2026: así

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

El delantero colombiano atraviesa su temporada más destacada en la liga portuguesa, consolidándose como máximo artillero del torneo y confirmando su gran momento

Luis Javier Suárez brilla en

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

El arquero guajiro atraviesa un gran momento en el fútbol argentino, suma minutos como titular en Vélez Sarsfield y se mantiene enfocado en consolidar su carrera internacional

Álvaro Montero habló sobre su

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

La delegación nacional demostró alto nivel técnico y disciplina en las competencias disputadas en Quito, Ecuador, consolidando su posición como referente regional

Ejército Nacional de Colombia ganó

Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana

El equipo capitalino afrontará una agenda exigente durante el tercer mes del año, en el que buscará afianzar su camino hacia los playoffs y mantener vivas sus aspiraciones internacionales

Millonarios en marzo: fechas y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Le llueven críticas a Mario

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Deportes

Faun Drôme Classic 2026: así

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana