Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

El atacante de Soledad (Atlántico) convirtió el primer gol del partido tras aprovechar un rebote cerca de la medialuna del arco rival - crédito @geglobo/X

El partido de ida de la final del Campeonato Gaúcho 2026 tuvo acento colombiano en Porto Alegre. Gremio venció 3-0 a Internacional en la Arena do Gremio, en un duelo marcado por la presencia y el protagonismo de los jugadores cafeteros en ambos equipos.

Por el lado local, José Enamorado y Miguel Monsalve fueron titulares, mientras que en el Inter de Porto Alegre la cuota nacional la pusieron Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

El partido fue especial para Enamorado, que firmó su primer gol con la camiseta de Gremio a los 39 minutos del primer tiempo. El tanto llegó tras un tiro de esquina que el propio Santos Borré intentó rechazar; el balón quedó en la media luna y Enamorado, con sangre fría, definió de zurda para abrir el marcador.

Seis minutos antes, el Inter ya jugaba con uno menos por la expulsión de Alexandro Bernabei, situación que Gremio supo aprovechar para aumentar la presión y el dominio.

Poco después, los locales ampliaron la ventaja: Francis Amuzu marcó el segundo a los 45+1 y un autogol de Víctor Gabriel a los 67 selló el 3-0 definitivo. Con este resultado, Gremio toma una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, que se disputará el domingo 8 de marzo en el estadio Beira-Rio, donde el Inter buscará revertir la desventaja ante su público en Porto Alegre.

Enamorado celebra su primer gol: “Esto es de toda la hinchada”

El atacante convirtió el primer gol a favor de Gremio ante Inter de Portoalegre - crédito joseenamorado10/Instagram

Tras el encuentro, José Enamorado expresó su alegría por debutar en las redes con los azules de Porto Alegre: “Contento y feliz por mi primer gol con esta linda camiseta que me acogió de la mejor manera. Esto es de toda la hinchada y de todos los que nos vinieron a apoyar. ¡Vamos Gremio!”, afirmó en declaraciones recogidas por la cuenta oficial del club en X. El samario, que ya suma nueve partidos en Brasil, empieza a ganarse el reconocimiento de la afición y del cuerpo técnico.

La prensa local también valoró la actuación de los colombianos. Según Sofascore, Enamorado fue calificado con 7.9, Miguel Monsalve con 7.0, mientras que Johan Carbonero y Santos Borré, por el lado de Inter, recibieron 6.6 y 6.0 respectivamente.

Junior de Barranquilla reclama pago pendiente por la venta de Enamorado

José Enamorado ya viste los colores tricolor de la camiseta del Gremio de Porto Alegre, su nuevo equipo - crédito Gremio

No todo es celebración para Gremio fuera de la cancha. El club brasileño adquirió a Enamorado por 3 millones de dólares, de los cuales el 60% corresponde a Junior de Barranquilla y el 40% restante a Real Cartagena. Sin embargo, Héctor Fabio Báez, gerente general del conjunto tiburón, advirtió que Gremio no ha cumplido con los plazos acordados para el desembolso del dinero.

En entrevista con Win Sports, Báez explicó que el acuerdo establecía fechas específicas para los pagos y que el incumplimiento activa cláusulas de penalización, intereses y posibles sanciones contractuales. El directivo subrayó que el club espera una pronta solución, ya que el flujo de caja proveniente de transferencias internacionales es crucial para cumplir con los compromisos de la plantilla y la estabilidad financiera del equipo.

Esta situación pone de relieve la importancia de la gestión contractual en el fútbol sudamericano, donde las transferencias internacionales suelen ser una fuente vital de recursos, pero también pueden generar tensiones cuando los pagos no se realizan en los tiempos pactados.

Próxima cita: la revancha en el Beira-Rio

Gremio esperará mantener la ventaja ante Inter para alzar el título del Campeonato Gaúcho - crédito Diego Vara/REUTERS

Con la serie a favor de Gremio, la expectativa se traslada ahora al partido de vuelta en el Beira-Rio, donde Internacional buscará remontar para quedarse con el título del Gaúcho. Los colombianos volverán a ser protagonistas, ya sea como titulares o revulsivos, en una final que ha puesto el nombre de los futbolistas nacionales en la primera plana del balompié brasileño.