Colombia

Sergio Fajardo explicó por qué no renuncia a su candidatura presidencial: “No quiero que gane ni Cepeda, ni Paloma, ni Abelardo”

El exgobernador de Antioquia relató que recibió mensajes instándolo a declinar su aspiración en favor de la aspirante del Centro Democrático para evitar un triunfo de la izquierda

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Sergio Fajardo pidió a los ciudadanos que voten por él y no por Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Sergio Fajardo pidió a los ciudadanos que voten por él y no por Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo abordó la presión recibida para declinar su aspiración en favor de Paloma Valencia durante una entrevista con TV Cúcuta Plus.

Fajardo relató que un conocido le sugirió retirarse para apoyar a Valencia: “Me dice: retírese, apoya a Paloma y usted sería un héroe de Colombia, porque por usted no ganaría Cepeda a la izquierda”. Además, según el relato, le advirtieron que si mantenía su candidatura y ganaba Cepeda, sería considerado “una escoria en Colombia”.

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Fajardo cuestionó ese tipo de mensajes y defendió su trayectoria. “¿Cómo así? A mí me tiene que dar vergüenza haber hecho política decente, transparente, haber liderado, transformado, he sacado el mejor puesto, respetado a todas las otras personas, lucharla como le hemos luchado, mantener los principios, la coherencia. Y ahora yo soy el responsable de Colombia. No, no, no. Los responsables son los que han gobernado”, afirmó.

El candidato señaló que las responsabilidades políticas deben atribuirse a quienes han estado en el poder. “El presidente Petro está ahí por Duque, no por mí. Y entonces, las responsabilidades son donde están”, sostuvo durante la entrevista. Fajardo aprovechó para remarcar que no comparte la visión de que su permanencia en la contienda presidencial represente una amenaza para el país.

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Sergio Fajardo denunció intentos de condicionarlo para apoyar a Paloma Valencia - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo denunció intentos de condicionarlo para apoyar a Paloma Valencia - crédito @sergio_fajardo/X

Sobre el panorama electoral, Fajardo expresó que “Paloma Valencia nunca le va a ganar a Abelardo de la Espriella”. En su análisis, señaló que el presidente Gustavo Petro tiene dos candidatos que considera funcionales a sus intereses: “Petro tiene dos candidatos, Cepeda y De la Espriella, ese es el que él necesita y el que él quiere”.

Fajardo planteó su propuesta como una alternativa para quienes no desean que gane ni la izquierda ni otros sectores tradicionales. “No quieren que gane Cepeda, yo tampoco, pero yo no quiero que gane Paloma ni quiero que gane Abelardo, vote por mí. Y nosotros podemos hacer un gobierno diferente”, manifestó el aspirante, quien llamó a los electores a elegir una opción distinta a las polarizaciones existentes.

El dirigente insistió en que sus principios y coherencia política lo han guiado durante su carrera y subrayó que su candidatura representa una opción basada en el respeto, la transparencia y la transformación.

Sergio Fajardo advierte sobre polarización y defiende su candidatura independiente - crédito Sergio Acero/Reuters
Sergio Fajardo advierte sobre polarización y defiende su candidatura independiente - crédito Sergio Acero/Reuters

Sergio Fajardo pidió apoyo para la primera vuelta: “Hay muchas personas indecisas”

Durante la entrevista en TV Cúcuta Plus, el candidato presidencial Sergio Fajardo instó a los ciudadanos a apostar por opciones distintas al voto en blanco durante la primera vuelta electoral.

Fajardo enfatizó que aún queda un mes y existen votantes indecisos que podrían definir el rumbo de las elecciones en Colombia.

Según relató el propio aspirante, “hay muchas personas indecisas, hay personas que en este momento piensan votar en blanco y nosotros tenemos que llegarles y decirles que se atrevan a votar en primera vuelta por la persona que ustedes crean y quieran que gobierne el país”.

El exgobernador sostuvo que el “voto útil” corresponde a la segunda vuelta, pero en la primera, a su juicio, el voto debe reflejar convicción y no expectativas de resultado.

Sergio Fajardo llamó a indecisos a ejercer un voto de convicción y rechazó el abstencionismo - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo llamó a indecisos a ejercer un voto de convicción y rechazó el abstencionismo - crédito @sergio_fajardo/X

El candidato remarcó: “No se bota el voto cuando usted vota por la persona que usted cree que puede liderar el país”.

En el diálogo, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín insistió en que su trayectoria ofrece garantías para quienes buscan un gobierno “serio, decente, que ha gobernado, sabe gobernar, ha transformado, ha luchado contra la corrupción, mejor alcalde, mejor gobernador, sabe armar equipos”.

Fajardo alertó sobre un argumento frecuente entre los electores: “Pero no va a llegar”, le dicen, lo cual, en su opinión, desalienta un voto convencido desde el inicio de la contienda.

El aspirante concluyó su intervención con un llamado a la acción: “Los estoy invitando a que nos den esa oportunidad, a que me den esa oportunidad de conducir a Colombia”. Remarcó que su campaña ha mantenido “una línea de trabajo”, se ha conducido con respeto por la democracia y considera que tiene “las condiciones” para liderar en un “momento difícil”.

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