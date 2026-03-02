Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

Juan Pablo 'Tatay' Torres marcó el gol con el que Deportes Tolima se impuso a Atlético Nacional en el cierre de la fecha 9 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Con un gol de tiro penalti, Tolima se impuso 1-0 sobre Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el cierre de la novena fecha de la Liga BetPlay I 2026. Ambos conjuntos terminaron con diez jugadores tras expulsiones en la primera mitad.

Con este resultado, Deportes Tolima logró igualar en puntaje a su rival y alcanzó 15 puntos, ubicándose en la séptima posición de la tabla del torneo colombiano, mientras que Atlético Nacional, también con 15 unidades, ocupa el quinto lugar, gracias a la mejor diferencia de gol.

La única anotación del compromiso llegó tras un penal convertido por Juan Pablo Torres al minuto 49, luego de una falta cometida por César Haydar. En el primer tiempo, los equipos quedaron con un hombre menos luego de que Eduard Bello viera la tarjeta roja tras revisión del VAR, mientras que Jan Carlos Angulo fue expulsado por una acción peligrosa sobre Edwin Cardona.

Durante la etapa inicial, Ever Valencia generó la primera llegada clara para los locales al minuto 8, obligando a intervenir al portero Castillo para despejar el peligro. Por su parte, Juan Pablo Nieto desaprovechó otra oportunidad tras rematar desviado al minuto 33. En la segunda mitad, Sebastián Guzmán estuvo cerca de aumentar la diferencia para el Tolima con un disparo desde fuera del área al 67.

Deportivo Cali no pudo contra Fortaleza en su estadio

Deportivo Cali dejó escapar una victoria en casa tras igualar 1-1 ante Fortaleza en un partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay. El empate llegó a menos de 15 minutos del final, dejando al equipo dirigido por Alberto Gamero con 12 puntos, en el límite del grupo de clasificación.

El marcador se había abierto en la primera incursión ofensiva del encuentro: Avilés Hurtado aprovechó una asistencia de Johan Martínez para superar en velocidad a la defensa y vencer al portero con un fuerte remate. Durante la primera parte, Andrés Arroyo tuvo dos ocasiones claras para Fortaleza, pero el arquero Pedro Gallese y el vertical evitaron el empate antes del descanso.

La igualdad se concretó al minuto 77, cuando Richardson David Rivas anotó desde la banda izquierda luego de eludir a un defensor y rematar entre el portero y el primer palo. En los minutos agregado, Andrés Colorado tuvo una oportunidad para devolverle la ventaja a Deportivo Cali, pero su disparo terminó desviado.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay después de la fecha 9

Internacional de Bogotá: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Deportivo Pasto: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). América de Cali: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9). Once Caldas: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6). Atlético Nacional: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +10). Junior: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Deportivo Cali: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Águilas Doradas: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Fortaleza: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Independiente Medellín: 7 puntos – 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Alianza FC: 3 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -14).