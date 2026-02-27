Deportes

Falcao García está de regreso en Millonarios y podría ser novedad ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

El regreso del máximo goleador histórico de la selección Colombia genera expectativa entre los hinchas embajadores y aumenta las opciones ofensivas del equipo capitalino

Falcao García marcó gol de
Falcao García marcó gol de penal con Millonarios ante Águilas Doradas que fue el primero en su cuenta en 2026 - crédito Colprensa

Millonarios abrió la fecha 9 de la Liga BetPlay con una contundente victoria 5-1 sobre Deportivo Pereira en el estadio El Campín de Bogotá. El equipo dirigido por Fabián Bustos mostró una versión ofensiva renovada y dejó atrás la reciente caída ante Fortaleza (3-2 en Techo), recuperando confianza y ritmo futbolístico justo en la mitad del campeonato.

Más allá de lo ocurrido en la fría noche capitalina, la noticia que acaparó la atención del entorno azul fue la posible reaparición de Radamel Falcao García. En la tarde del jueves 26 de febrero, el periodista Cristian Pinzón informó en el programa Rock n’ Gol de AS Colombia que “el ‘Tigre’ ya está entrenando con el grupo y volvería ante Atlético Nacional”.

El esperado regreso del delantero samario tendría lugar en el partido más importante del semestre: el miércoles 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, donde Millonarios se medirá a Nacional en un duelo a partido único por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que en la edición anterior, el equipo capitalino fue eliminado en Palogrande por Once Caldas, cuando el banquillo estaba a cargo de David González.

El proceso de recuperación de Falcao y la estrategia del cuerpo técnico

Falcao García fue titular en
Falcao García fue titular en Millonarios por primera vez en la temporada 2026, enfrentando a Llaneros - crédito Millonarios FC

Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia, sufrió una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha” durante la victoria ante Llaneros, lo que lo obligó a abandonar el campo al final del primer tiempo.

Aunque inicialmente se estimó una recuperación de ocho días, el atacante lleva ya 12 días fuera de las canchas, reflejando la cautela del cuerpo médico y técnico para asegurar que regrese en plenitud y pueda aportar su experiencia en el duelo ante el elenco Verdolaga. La intención del club es evitar recaídas y contar con el “Tigre” en el momento más decisivo del semestre.

El “Tigre” y la selección Colombia: entre rumores y meritocracia

Falcao García espera ser goleador
Falcao García espera ser goleador de Millonarios en 2024 y lograr un récord que lo dejará en la historia del fútbol colombiano - crédito Raul Spinassé/EFE

Mientras se recupera y espera su regreso, Falcao también piensa en la selección Colombia. Desde Argentina, surgió la versión de que el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, le habría hablado sobre la convocatoria al Mundial FIFA, pero el propio seleccionador aclaró la situación durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla.

En entrevista con Caracol Radio y AS, Lorenzo fue enfático: “No le puedo prometer nada a nadie, aunque tengo un sentimiento especial por él. Ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo, nunca hago promesas. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”.

El mensaje de Lorenzo reafirma la política de meritocracia en la selección y deja claro que el rendimiento, la regularidad y la competencia interna serán los factores determinantes para definir la lista definitiva rumbo al Mundial 2026.

Millonarios, a consolidar el momento y soñar en grande

Con goles de Beckham y
Con goles de Beckham y Leonardo Castro, Millonarios venció a Deportivo Pereira - crédito Lina Gasca/Colprensa

El triunfo ante Deportivo Pereira, sumado al regreso inminente de Falcao, ilusiona a la hinchada embajadora de cara a los retos que se avecinan. El equipo buscará mantener la regularidad en la liga y llegar en su mejor versión al cruce continental ante Nacional, donde el ganador no solo avanzará en la Copa Sudamericana, sino que podría marcar el rumbo de la temporada para ambas instituciones.

La expectativa crece en la interna azul, mientras el cuerpo técnico ajusta detalles y la afición sueña con ver a Falcao nuevamente en acción, listo para liderar a Millonarios en la competencia local y continental, y volver a ser protagonista en las grandes noches del fútbol colombiano.

