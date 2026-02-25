Néstor Lorenzo fue contundente con el posible llamado de Falcao a la selección Colombia para el Mundial 2026: “No le puedo prometer”

Falcao es uno de los referentes destacados de la selección Colombia por su liderazgo y protagonismo, situación que puso que fuera el centro de atención con respecto a un posible regreso a la selección Colombia de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026-crédito @FCFSeleccionCol/X

A 106 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el 24 de febrero de 2026 la selección Colombia inauguró el Hotel FCF, la nueva casa que tendrá la Tricolor en todas sus categorías.

En el evento, además de viejas del glorias del fútbol colombiano como Francisco Maturana, Faustino Asprilla, René Higuita, Faryd Mondragón, Carlos Bacca, entre otros, la presencia de Néstor Lorenzo también generó noticia, en especial porque se refirió a una de las polémicas que se generó en torno a un posible regreso de Falcao al cuadro Cafetero.

Néstor Lorenzo habló sobre el posible llamado de Falcao García al Mundial de 2026 con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

En medio de la polémica de Falcao y la inauguración del hotel FCF, el 24 de febrero de 2026, Néstor Lorenzo habló con César Augusto Londoño y Lizeth “Liche” Durán con el técnico argentino, le consultaron sobre el regreso del histórico goleador de la selección, y allí Lorenzo fue enfático en decir que no le prometió convocatoria al futbolista de Millonarios:

“¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que siempre fue, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien".

Otros temas de los que habló Néstor Lorenzo: logística en la fase de grupos y convocatoria para el Mundial

Néstor Lorenzo habló sobre el plan de acción previo a la concentración para el Mundial de 2026 - crédito Matthew Childs / Action Images via REUTERS

En la misma charla con César Augusto Londoño y “Liche” Durán, Lorenzo confirmó el plan de logística para lo que será la concentración de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026, y explicó que trabajarán para los desplazamientos que tendrán que hacer durante los tres encuentros:

“Después del partido de Estados Unidos, estaremos dos días más haciendo la compensación con los demás jugadores que no jueguen y viajaremos a Guadalajara para estar una semana antes del debut en la Ciudad de México. Luego volvemos a Guadalajara, jugamos. Después del partido de Miami estaremos viendo porque la FIFA tiene un protocolo muy estricto de volver a la sede de origen, vamos a trabajar para ver si podemos evitar ese cambio de horario y esos viajes innecesarios”.

También se le preguntó sobre el manejo que dará a la convocatoria de futbolistas para el Mundial de 2026

“Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una. Los que han hecho parte del proceso los conocemos y nos conocen. La Selección está abierta. Se ha dado en muchas ocasiones que jugadores que se destacan en los últimos meses estén con posibilidades de competir. Son casos excepcionales, lo demás ya está visto. Hay muchos puestos en los que hay competencia, esperamos elegir al que esté en mejor condición”.

Desde Argentina surgió el rumor del posible regreso de Falcao

El argentino detalló que habría una condición para que Falcao regrese a la "Tricolor" - crédito @Sebasrur - @picadotv / X - Eduardo Luis y Felipe Sierra

El 19 de febrero de 2026, en la emisión del programaPicado TV, el periodista argentino Sebastián Srur explicó que Néstor Lorenzo habría llegado a un acuerdo con Falcao para jugar con la selección Colombia, siempre y cuando tenga el ritmo de competencia necesario de cara a lo que será el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México:

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años”.

Radamel Falcao García no integra la selección Colombia desde el 28 de marzo de 2023. Su último partido con la camiseta nacional fue en el triunfo 2-1 sobre Japón en fecha FIFA, mientras que su más reciente gol con la selección ocurrió el 20 de noviembre de 2022 en un amistoso contra Paraguay.