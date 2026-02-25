Falcao y Roger Milla, el éxito con un goleador de más de 40 años que podría replicar Colombia en el mundial

Falcao busca igualar lo que hizo el africano y anotar en un mundial con más de 40 años - crédito Montaje Infobae (Millonarios/FIFA)

Luego de pasar seis meses alejado del deporte, en enero de 2026 se confirmó que Radamel Falcao García volvería a jugar futbol profesional con Millonarios FC, terminando con los rumores sobre la posibilidad de que el delantero dejara el deporte a un lado en su vida.

En los meses que ha estado vinculado nuevamente al deporte de alto rendimiento, Falcao sufrió una lesión muscular que lo alejó durante varias jornadas del plantel profesional del Embajador; sin embargo, al unísono, se generó un rumor sobre la posibilidad de que pueda estar en la Copa del Mundo con Colombia.

En concreto, en un pódcast en Argentina se afirmó que Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, le habría prometido a Falcao que, si lograba llegar en forma a junio, sería uno de los líderes de la Tricolor en la cita orbital.

Hasta el momento, Radamel Falcao García no se ha pronunciado al respecto, mientras que los seguidores del samario siguen ilusionados con la posibilidad de que “el Tigre” juegue su segunda Copa del Mundo.

Falcao García lleva un partido perdido por su lesión muscular con Millonarios, que trata de recuperarlo lo mejor posible - crédito Millonarios FC

El 25 de febrero, en diálogo con Caracol Radio, Néstor Lorenzo habló por primera vez sobre la posibilidad de que Falcao pueda estar en el torneo de naciones, asegurando que, en su concepto, un futbolista de 40 años o más sí puede ser convocado.

“Yo no puedo prometer. Yo a Falcao lo adoro, lo amo; ojalá esté compitiendo para que compita con los demás delanteros. Soy lo más justo en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre y que le vaya muy bien, que nos ponga en aprietos en la decisión con los demás delanteros que están en buen nivel”, declaró Lorenzo al respecto.

Con el pronunciamiento del argentino, que afirmó que tiene la ilusión de que el delantero de Millonarios pueda estar entre las opciones para ocupar el puesto de atacante titular en la Tricolor, se ha recordado que Falcao no sería el primer goleador en ser convocado a un mundial con más de 40 años, y que en uno de los casos registrados, Colombia padeció el talento de un veterano.

Cuando Colombia sufrió a un goleador de más de 40 años

Milla fue la figura de Camerún en la eliminación de Colombia en Italia 1990 - crédito AFP

Roger Milla protagonizó una de las historias más notables del mundial de 1990 en Italia. A sus 38 años, y tras haber anunciado su retiro, fue convocado por insistencia del presidente de Camerún, Paul Biya. Milla viajó como suplente y, contra las expectativas, se transformó en la figura del equipo y en un símbolo global del torneo.

Milla ingresó en el segundo tiempo en cuatro de los cinco partidos que disputó Camerún. Anotó dos goles ante Rumania en la fase de grupos y dos más frente a Colombia en los octavos de final, aprovechando un error del arquero René Higuita. Sus celebraciones bailando junto a la bandera del córner se volvieron icónicas y replicadas por futbolistas de todo el mundo.

Gracias a sus goles, Camerún se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo. En ese partido, ante Inglaterra, Milla provocó un penal y asistió en uno de los goles, aunque Camerún quedó eliminado en tiempo extra. Su actuación desafió los estereotipos sobre la edad en el deporte profesional.

Milla terminó el torneo con cuatro goles, convirtiéndose en el goleador más veterano de la historia de los mundiales hasta ese momento. Su récord fue ampliado en 1994, cuando volvió a marcar a los 42 años. El impacto de Milla trascendió las cifras: abrió paso a nuevos talentos africanos y su legado sigue presente en la memoria colectiva.

El gol de Milla a Colombia es uno de los más recordados en la historia de los mundiales - crédito AFP