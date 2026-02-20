Deportes

Juan Camilo Portilla y su llegada a Atlético Paranaense: decisión estratégica con la mira puesta en el Mundial 2026

El mediocampista caleño busca consolidarse en el competitivo fútbol brasileño, sumar rodaje internacional y fortalecer sus opciones en la lista de convocados que alista Néstor Lorenzo

Juan Camilo Portilla buscará ganarse un cupo en el campeonato mundial que sería su primera participación en la cita mundialista de la FIFA - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Juan Camilo Portilla se ha consolidado como uno de los mediocampistas colombianos con proyección internacional. Su reciente llegada a Atlético Paranaense de Brasil marca una nueva etapa en su carrera, en la que comparte camerino con una destacada legión de compatriotas: Kevin Viveros, Daniel Aguilar, Stiven Mendoza, Alejandro García, Juan Felipe Aguirre y Carlos Terán.

Esta presencia de colombianos en el plantel ha facilitado su adaptación al fútbol brasileño y al entorno competitivo de Curitiba, permitiéndole integrarse rápidamente tanto en lo deportivo como en lo personal.

El mediocampista caleño aterrizó en Brasil en enero de 2026 después de una exitosa etapa en Talleres de Córdoba (Argentina), donde acumuló 78 partidos, un gol y seis asistencias.

Portilla destaca por su capacidad de recuperación, despliegue físico y claridad en la salida, cualidades que despertaron el interés del club rojinegro para reforzar el mediocampo de cara a la nueva temporada del Brasileirao de la mano del entrenador Odair Hellmann.

Un fichaje con la mira puesta en el Mundial 2026

Juan Camilo Portilla es habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo- crédito EFE

En entrevista con el medio brasileño Globo Esporte, Portilla confesó que su decisión de fichar por Atlético Paranaense tiene un objetivo claro: llegar en plenitud a la Copa del Mundo FIFA 2026 con la selección Colombia.

“Mi decisión fue pensando en el mundial, obviamente. Siento que, como el evento mundialista está tan cerca, es difícil tomar estas decisiones, pero era algo que ya tenía pensado. Siento que al venir al Atlético estaba dando un paso adelante en mi carrera”, señaló el volante, que ya fue parte del proceso de clasificación bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Juan Camilo Portilla sabe que la competencia en la mitad del campo será exigente, pues la Tricolor cuenta con una generación repleta de talento, como Richard Ríos y Jefferson Lerma (lesionado).

Juan Camilo Portilla, exjugador de Talleres, disputó 78 compromisos en territorio argentino - crédito Talleres

No obstante, considera que su experiencia tanto en la liga argentina como en la brasileña puede ser un diferencial: “El fútbol argentino es rápido y físico, pero en Brasil los jugadores tienen más técnica y el ritmo de juego es más intenso. El balón casi no sale del campo, eso exige más concentración y capacidad de adaptación”.

Para el ex América de Cali, medirse en un entorno tan competitivo le servirá para prepararse ante selecciones europeas con estilos similares, como Portugal, rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Primeros partidos y adaptación a la liga brasileña

Así fue como Athletico Paranaense confirmó la llegada de Juan Camilo Portilla para la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

En sus primeras semanas como jugador del Paranaense, Portilla ha sumado minutos importantes: ya acumula cinco partidos oficiales, el más reciente en la derrota ante Corinthians por la segunda fecha del Brasileirao, disputado en el Arena da Baixada. Aunque la liga brasileña apenas comienza, el volante entiende que cada actuación cuenta para estar en el radar de la selección, sobre todo ahora que Lorenzo comienza a perfilar la prelista de convocados para la tan anhelada competencia.

Hasta la fecha, el mediocampista ha sido internacional con Colombia en ocho ocasiones (cinco partidos de eliminatorias y tres amistosos) y confía en que su desempeño en suelo carioca lo acerque al objetivo de no solo estar en la convocatoria, sino también pelear por un puesto en el once titular durante el debut en la cita global.

El próximo desafío de Atlético Paranaense en que podría jugar de titular

El calendario de Atlético Paranaense mantiene alta la exigencia. El siguiente reto será en las semifinales del Campeonato Paranaense frente a Londrina, con la serie igualada 2-2 y la ambición de los colombianos por alcanzar la final del certamen regional.

Luego, el equipo rojinegro cambiará el enfoque hacia la Serie A de Brasil, donde visitará a Red Bull Bragantino el miércoles 25 por la cuarta jornada del Brasileirao, en un duelo clave para sumar puntos y consolidar su arranque en la máxima categoría del fútbol brasileño.

