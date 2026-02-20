Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por la Copa Libertadores: Táchira le pelea el cupo a tercera fase previa

Deportes Tolima viene de jugar la ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores frente a Táchira - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima tuvo su debut en la Copa Libertadores 2026, en la segunda fase previa, enfrentando al Deportivo Táchira, una de las tres escuadras provenientes de la primera ronda de clasificación y en la que eliminó a The Strongest de Bolivia desde la serie de penales.

Los ibaguereños ahora se alistan para el compromiso de vuelta, con el objetivo de conseguir una clasificación que ratifique el proceso del técnico Lucas González, que siente la presión de una buena campaña en 2026.

Sumado a eso, los aficionados no perdonarán lo ocurrido en la edición 2025 de la Libertadores, cuando el equipo se quedó en segunda fase previa y de manera increíble, ya que fue eliminado por Melgar de Perú, un equipo que parecía débil en el papel y lo sacó del camino en su casa.

Tolima y el partido de vuelta en Libertadores

El conjunto de Ibagué es una de las escuadras llamadas a demostrar el nivel del fútbol colombiano en la Copa Libertadores, pues desde 2023 que ningún equipo supera los octavos de final, en esa ocasión el que llegó lejos fue el Deportivo Pereira, en su torneo debut y cayendo con Palmeiras.

Tolima jugará la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores el jueves 26 de febrero, desde las 7:30 p. m. ante un Deportivo Táchira que se ilusiona con dar el golpe en territorio colombiano, pues los clubes venezolanos no les ha ido bien contra los cafeteros.

Deportes Tolima quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que no accede desde la edición 2022 - crédito Deportes Tolima

El partido se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde los pijaos necesitan el apoyo de los hinchas para celebrar el triunfo y la clasificación a la tercera ronda de clasificación, que los dejará a un paso de llegar a la fase de grupos, que es el objetivo principal en el semestre.

Cabe recordar que Tolima puede ganar también 600.000 dólares por avanzar de fase en la Libertadores, como parte de los premios que la Conmebol entrega a los clubes en el certamen, que se suma a los 500.000 dólares obtenidos por entrar a la segunda ronda previa.

Deportivo Táchira le apunta a eliminar al Tolima en Copa Libertadores, llegar a segunda fase previa y asegurar, al menos, pase a la Sudamericana - crédito Deportivo Táchira

Se espera que los dirigidos por Lucas González hagan respetar su casa contra el Aurinegro, que es entrenado por el uruguayo Álvaro Recoba y que tiene en sus filas a jugadores que conocen el fútbol colombiano como Delvin Alfonzo, Luis “Cariaco” González y Adalberto Peñaranda.

Triunfo en Pueblo Nuevo

Deportes Tolima logró una victoria como visitante ante Deportivo Táchira por 0-1 en el partido de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026, disputado en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, fronterizo con Colombia.

En una primera parte marcada por la falta de ocasiones, la oportunidad más peligrosa fue para el equipo local, cuando Adalberto Peñaranda generó un disparo cruzado contenido por el arquero Neto Volpi, que también desvió el segundo intento de Rodrigo Pollero al tiro de esquina.

Tolima sacó adelante un partido complicado contra el Deportivo Táchira en el estadio Pueblo Nuevo - crédito Conmebol

Durante el complemento, Jersson González inquietó al portero Jesús Camargo con un remate tras una jugada colectiva, mientras Carlos Sosa obligó a una nueva intervención de Volpi con un disparo de media distancia. El conjunto colombiano mantuvo la ventaja pese a los intentos de los venezolanos por igualar.

El tanto del triunfo llegó al minuto 64, cuando Kelvin Flores convirtió tras aprovechar un rebote en el área, después de que el arquero Camargo detuviera el primer remate de Adrián Parra. Los de Ibagué dieron un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la fase de grupos del torneo internacional, aunque con una ventaja mínima contra una escuadra que promete dar pelea.