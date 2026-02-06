Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart (antencesora de la actual Indy Car) y algunas de sus rivalidades con los otros pilotos de la categoría - crédito AFP

En un reciente episodio de su pódcast MontoyAs en el que respondió preguntas de los oyentes, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart (antecesora de la actual Indy Car), categoría que le permitió alcanzar proyección internacional tras obtener el título en 1999, y concretar victorias destacadas como las 500 Millas de Indianápolis en 2000.

Durante la charla Montoya recordó que habló recientemente con el escocés Dario Franchitti, su principal contrincante en la lucha por el campeonato en el 99, y el brasileño Emerson Fittipaldi, recordando esos tiempos.

“Emerson iba a correr con Hogan en Indy después de Penske y creo que se dañó la espalda o le pasó algo, y la silla se la dieron a Franchitti. Entonces, Franchitti le cogió la silla a Fittipaldi en Indy y el siguiente año lo firmó Green. Y como le fue tan bien y fue a Green, él pensó, dijo: ‘Aquí salgo campeón’. Y llegó y dijo: ‘Y llegó este hijuepucha colombianito y me amargó el rato’”, relató entre risas.

Montoya aseguró que mantenía una relación con varios pilotos de la categoría en esa época. Además de Franchitti mencionó a Paul Tracy, Tony Kanaan y Greg Moore (fallecido en la misma temporada que Montoya quedó campeón luego de un accidente fatal en carrera).

En cambio, el colombiano afirmó que con el que no tenía una buena relación en ese momento era con Michael Andretti, hijo de Mario Andretti —campeón de Fórmula 1 en 1978—, asegurando que por el respeto que inspiraba el apellido en las carreras estadounidenses, lo veía como un rival equiparable a lo que fue Michael Schumacher tiempo después en la Fórmula 1.

Montoya afirmó que Michael Andretti era el equivalente a lo que tiempo después fue para él retar a Michael Schumacher en la Fórmula 1 - crédito Paul Sancya/AP

“Con Andretti no [tenía relación] porque era a muerte. Andretti, ese hijuemadre era como el Schumacher de allá. Lo respetaban, y le fue como a Schumacher conmigo. Era a muerte”, manifestó entre risas.

Montoya explicó que aunque con Franchitti también hubo una rivalidad cuando se disputaron el título del 99, nunca se pasaron ciertos límites que, consideró, sí pasó Andretti. “Lo dijo Franchitti: ‘Nosotros nunca nos pegamos, nosotros nunca nos enredamos, nunca nos agarramos a carrazos, nunca nada’. Él me respetó desde el principio y yo lo respeté a él. En cambio, Michael me tiró a hacer bullying de chiquito, de entrada, y yo dije: ‘Pues venga acá sumercé’. Salió el colombiano busetero”, expresó.

La batalla a muerte entre Montoya y Andretti en Michigan

En la temporada 200 de Fórmula Cart, el colombiano protagonizó una intensa batalla con Michael Andretti en el óvalo de Michigan, llevándose la victoria por medio carro - crédito RTI

La elección de Andretti por parte del colombiano no es casualidad. Durante sus dos años en la categoría —hoy denominada Indy Car— el colombiano protagonizó varias batallas con el norteamericano hijo del legendario Mario Andretti, siendo la más recordada en el óvalo de Michigan en 2000.

Aunque ese año el equipo Chip Ganassi no le dio un auto igual de fiable a Montoya que en el 99, el colombiano se las arregló para dar batalla siempre que tuvo oportunidad, y en el mencionado circuito protagonizó una batalla rueda a rueda con Andretti, alcanzando su pico de intensidad en las 10 vueltas finales.

Fueron unos giros finales donde ambos pilotos se intercambiaron el liderato repetidamente, intentando aprovechar la succión del otro para impulsarse. Incluso hubo un par de ocasiones donde estuvieron cerca de tocarse con las ruedas a máxima velocidad.

Dicha carrera terminó con victoria para Montoya, cuando Andretti tomó el interior del trazado y parecía ser el más opcionado para alzarse con la victoria. En los metros finales Montoya pisó a fondo y pese a contar con menos espacio, logró superar a Andretti en velocidad lo suficiente para sacarle medio carro de ventaja, aprovechando la succión del rezagado Tarso Marques que iba delante de ambos pilotos, y alzarse con la victoria. Esta fue una de las victorias más recordadas de Montoya en la Cart.