Deportes

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

El colombiano reconoció que no mantuvo una buena relación con el estadounidense, junto al que protagonizó una de las batallas más recordadas de la categoría

Guardar
Juan Pablo Montoya recordó sus
Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart (antencesora de la actual Indy Car) y algunas de sus rivalidades con los otros pilotos de la categoría - crédito AFP

En un reciente episodio de su pódcast MontoyAs en el que respondió preguntas de los oyentes, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart (antecesora de la actual Indy Car), categoría que le permitió alcanzar proyección internacional tras obtener el título en 1999, y concretar victorias destacadas como las 500 Millas de Indianápolis en 2000.

Durante la charla Montoya recordó que habló recientemente con el escocés Dario Franchitti, su principal contrincante en la lucha por el campeonato en el 99, y el brasileño Emerson Fittipaldi, recordando esos tiempos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Emerson iba a correr con Hogan en Indy después de Penske y creo que se dañó la espalda o le pasó algo, y la silla se la dieron a Franchitti. Entonces, Franchitti le cogió la silla a Fittipaldi en Indy y el siguiente año lo firmó Green. Y como le fue tan bien y fue a Green, él pensó, dijo: ‘Aquí salgo campeón’. Y llegó y dijo: ‘Y llegó este hijuepucha colombianito y me amargó el rato’”, relató entre risas.

Montoya aseguró que mantenía una relación con varios pilotos de la categoría en esa época. Además de Franchitti mencionó a Paul Tracy, Tony Kanaan y Greg Moore (fallecido en la misma temporada que Montoya quedó campeón luego de un accidente fatal en carrera).

En cambio, el colombiano afirmó que con el que no tenía una buena relación en ese momento era con Michael Andretti, hijo de Mario Andretti —campeón de Fórmula 1 en 1978—, asegurando que por el respeto que inspiraba el apellido en las carreras estadounidenses, lo veía como un rival equiparable a lo que fue Michael Schumacher tiempo después en la Fórmula 1.

Montoya afirmó que Michael Andretti
Montoya afirmó que Michael Andretti era el equivalente a lo que tiempo después fue para él retar a Michael Schumacher en la Fórmula 1 - crédito Paul Sancya/AP

“Con Andretti no [tenía relación] porque era a muerte. Andretti, ese hijuemadre era como el Schumacher de allá. Lo respetaban, y le fue como a Schumacher conmigo. Era a muerte”, manifestó entre risas.

Montoya explicó que aunque con Franchitti también hubo una rivalidad cuando se disputaron el título del 99, nunca se pasaron ciertos límites que, consideró, sí pasó Andretti. “Lo dijo Franchitti: ‘Nosotros nunca nos pegamos, nosotros nunca nos enredamos, nunca nos agarramos a carrazos, nunca nada’. Él me respetó desde el principio y yo lo respeté a él. En cambio, Michael me tiró a hacer bullying de chiquito, de entrada, y yo dije: ‘Pues venga acá sumercé’. Salió el colombiano busetero”, expresó.

La batalla a muerte entre Montoya y Andretti en Michigan

En la temporada 200 de Fórmula Cart, el colombiano protagonizó una intensa batalla con Michael Andretti en el óvalo de Michigan, llevándose la victoria por medio carro - crédito RTI

La elección de Andretti por parte del colombiano no es casualidad. Durante sus dos años en la categoría —hoy denominada Indy Car— el colombiano protagonizó varias batallas con el norteamericano hijo del legendario Mario Andretti, siendo la más recordada en el óvalo de Michigan en 2000.

Aunque ese año el equipo Chip Ganassi no le dio un auto igual de fiable a Montoya que en el 99, el colombiano se las arregló para dar batalla siempre que tuvo oportunidad, y en el mencionado circuito protagonizó una batalla rueda a rueda con Andretti, alcanzando su pico de intensidad en las 10 vueltas finales.

Fueron unos giros finales donde ambos pilotos se intercambiaron el liderato repetidamente, intentando aprovechar la succión del otro para impulsarse. Incluso hubo un par de ocasiones donde estuvieron cerca de tocarse con las ruedas a máxima velocidad.

Dicha carrera terminó con victoria para Montoya, cuando Andretti tomó el interior del trazado y parecía ser el más opcionado para alzarse con la victoria. En los metros finales Montoya pisó a fondo y pese a contar con menos espacio, logró superar a Andretti en velocidad lo suficiente para sacarle medio carro de ventaja, aprovechando la succión del rezagado Tarso Marques que iba delante de ambos pilotos, y alzarse con la victoria. Esta fue una de las victorias más recordadas de Montoya en la Cart.

Temas Relacionados

Juan Pablo MontoyaMichael AndrettiFórmula CartMichiganColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

El “10” de la selección Colombia tendrá su primera experiencia en el fútbol de la MLS de Estados Unidos

Este es el millonario sueldo

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

El enfrentamiento por la Copa de Portugal quedó marcado por la dramática fractura sufrida por Antoine Baroan, quien debió abandonar el campo en camilla tras un desafortunado choque con Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez fue protagonista

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Dos de los integrantes que hicieron parte del programa El Pulso del Fútbol, uno de los más escuchados a nivel nacional en la radio colombiana volverán a los micrófonos para hablar de fútbol en proyectos aparte

Iván Mejía y Hernán Pelaéz

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

El capitán de la selección Colombia ultima detalles con el equipo de la MLS para seguir en competencia hasta la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá durante junio y julio

Avanza el fichaje de James
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México