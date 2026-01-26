Video: Mateo García no pudo contener las lágrimas al cantar el himno de Bogotá en su debut con Millonarios

Mateo García llegó a Millonarios para reforzar el plantel en 2026 - crédito Millonarios FC

En el estadio Nemesio Camacho El Campín se vivió uno de los partidos más esperados de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con Millonarios y Junior de Barranquilla enfrentándose en un duelo de necesitados.

Ambos equipos llegaban tras caer en la jornada inaugural frente a Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, respectivamente, y con la urgencia de sumar su primera victoria para no quedar relegados de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

El volante Mateo García lloró cuando cantaba el himno a Bogotá - crédito @LPEmbajadora/X

El encuentro tuvo intensidad desde el inicio y no tardó en dejar escenas que se convirtieron en tendencia en redes sociales. Antes de que rodara el balón, durante los actos protocolarios y la entonación de los himnos, las cámaras captaron al mediocampista bogotano Mateo García, uno de los refuerzos de Millonarios para esta temporada, visiblemente emocionado hasta las lágrimas al cantar el himno de Bogotá.

Para García, que llegó procedente de Once Caldas y es confeso hincha del club albiazul, era la primera vez que jugaba en El Campín con la camiseta de sus amores, en un estadio colmado por cerca de 20.000 aficionados. Si bien el debut no tuvo el desenlace esperado, la escena quedó como uno de los momentos más emotivos de la jornada.

En lo estrictamente deportivo, Junior sorprendió en Bogotá y se llevó los tres puntos tras imponerse 2-1. Los goles del triunfo fueron obra de Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña, mientras que el argentino Rodrigo Contreras había igualado parcialmente para Millonarios.

El resultado significó el primer triunfo para el equipo barranquillero en la presente edición de la Liga BetPlay y, al mismo tiempo, profundizó la crisis del conjunto azul, que no caía como local ante Junior desde hacía casi una década.

El futuro de Hernán Torres, en entredicho

El entrenador tolimense no ha podido mejorar su rendimiento con Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La derrota dejó en evidencia la situación delicada que atraviesa el técnico Hernán Torres. El estratega tolimense, recordado por el título conseguido con Millonarios en 2012, ha visto cómo la presión de la hinchada y el entorno se incrementa tras dos jornadas sin sumar puntos.

En días recientes, el periodista Jorge Bermúdez, panelista de ESPN F90, aseguró que la directiva del club le habría dado un ultimátum: “Si en cuatro fechas no hay una sumatoria decente de puntos, van a tomar decisiones con el director técnico”. Tras el tropiezo ante Junior, Torres dispone de solo tres partidos más —ante Pasto, Medellín y Deportivo Pereira— para revertir la situación y mantener su cargo.

La tensión se siente en todos los sectores del club, donde el margen de error es cada vez menor. La hinchada, que ya había expresado su inconformidad en el cierre de 2025, exige resultados inmediatos y cambios en la dinámica del equipo.

Las redes sociales y los entornos de opinión han comenzado a especular con posibles reemplazos, en caso de que la tendencia negativa se mantenga.

Hernán Torres responde a la presión

Hernán Torres llegó a la dirección técnica de Millonarios en un momento deportivo difícil- crédito @MillosFCoficial/ Instagram

Pese a la adversidad, Torres mantiene la calma y asume la responsabilidad de los resultados. En una entrevista con el periodista Octavio Mora Gómez, el técnico fue claro: “Todos los técnicos tenemos la maleta preparada.

Uno nunca sabe qué pueda pasar, y menos en un equipo grande como Millonarios. Cuando tenga que salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados. Soy consciente de que es con resultados, y estamos trabajando para conseguirlos y ganar… no estoy pensando en irme”.

El entrenador reconoció que la presión es parte del cargo, especialmente en instituciones de la magnitud de Millonarios, y aseguró que el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores está enfocado en revertir la situación: “Estamos trabajando para ganar, para mejorar. Sabemos que la única manera de permanecer en un equipo grande es con resultados”.

El club capitalino afronta ahora una serie de partidos determinantes para el futuro de Torres y para la tranquilidad institucional.

La próxima jornada ante Deportivo Pasto será clave para medir la capacidad de reacción de un plantel que necesita reencontrarse con la victoria y recuperar la confianza. De no lograr un cambio de rumbo inmediato, la directiva podría tomar decisiones que marquen un nuevo ciclo en el banquillo albiazul.