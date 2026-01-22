Deportes

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Guardar
Hugo Rodallega jugó 41 partidos
Hugo Rodallega jugó 41 partidos con la selección Colombia entre 2005 y 2011, cuando fue convocado por última vez - crédito Colprensa

La reciente consagración de Hugo Rodallega como protagonista de la victoria de Santa Fe en la final de la Superliga reavivó su anhelo de regresar a la Selección Colombia, según declaraciones entregadas a Infobae en la zona mixta del partido que le otorgó al Cardenal su quinta Superliga.

Con 40 años, el delantero vallecaucano fue responsable de dos de los goles que firmaron el marcador de 4-1 sobre Junior, consolidándose una vez más como un referente del club capitalino y alimentando la posibilidad de vestir de nuevo la camiseta nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rodallega subrayó que mantiene la ilusión intacta: “Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, sería un orgullo”, explicó el jugador, tras el triunfo.

Hugo Rodallega marcó dos de
Hugo Rodallega marcó dos de los cuatro goles con los que Independiente Santa Fe derrotó a Junior FC en la final de la Superliga 2026 crédito Colprensa - Cristian Bayona

La relación de Rodallega con la Selección Colombia se mantiene como una aspiración vigente, pese a un prolongado alejamiento. El goleador manifestó: “Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección. Cuando estaba en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, siempre hice goles y siempre me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, sigo marcando goles, pero quienes deciden quién va a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso; sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta”.

Sobre la posibilidad de un nuevo llamado, Rodallega admitió que mantuvo una conversación con Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico durante una concentración de Santa Fe en la Federación el año anterior, aunque sin referencias explícitas a una convocatoria. “Tuve esa oportunidad de conversar con el profe Lorenzo, con Amaranto Perea y con su cuerpo técnico, pero hacíamos un énfasis a un posible llamado, simplemente reconocían lo bien que me está yendo en Santa Fe, resaltando mi carrera”, explicó el delantero. La decisión final, recalcó, corresponde de manera exclusiva al análisis del cuerpo técnico nacional.

Hugo Rodallega su récord en Premier League y el momento con Independiente Santa Fe

El delantero Hugo Rodallega reflexiona sobre su carrera, destacando su legado como máximo goleador del Wigan en la Premier League y su exitoso paso por Independiente Santa Fe, donde ya ha ganado títulos y sigue buscando más.

“En Inglaterra yo intenté dejar mi huella. Soy, hasta ahora, el máximo goleador del Wigan en Premier League. Eso es un dato importantísimo.” Así lo expresó Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, minutos después de conquistar la Superliga en una zona mixta repleta de cámaras y micrófonos en Bogotá.

El atacante, que acaba de sumar un nuevo título a su palmarés con Santa Fe, subrayó la importancia personal y profesional de su marca en el fútbol inglés. “Por donde he pasado, siempre he intentado dejar una huella grande en cuanto a mi fútbol, a goles y obviamente a mi personalidad, que me recuerden también como ser humano, que eso es fundamental”, remató el goleador, quien defendió la camiseta del Wigan Athletic entre 2009 y 2012.

En su paso por la Premier League, Rodallega acumuló el mayor número de goles de la historia del club en esa competencia, un registro que considera trascendental dentro de su carrera internacional. El delantero confesó que esa filosofía de “dejar huella” se ha mantenido vigente en cada una de sus etapas, incluyendo su actual ciclo con el equipo bogotano.

- crédito Cristian Bayona /
- crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Aquí en Santa Fe no ha sido la excepción. Las cosas están saliendo bien. Los goles han llegado en momentos importantes”, compartió Rodallega, visiblemente emocionado tras levantar el trofeo de la Superliga ante Junior FC.

Además, expresó un agradecimiento especial a la tribuna oriental, reconociendo el apoyo persistente de ese sector de la hinchada: “Le debía esa celebración de un gol mío a la gente de oriental, porque siempre están; les agradezco mucho, porque son personas que siempre están”.

Temas Relacionados

Hugo RodallegaSelección ColombiaIndependiente Santa FeSanta Fe vs. JuniorSanta Fe campeónMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe, campeón de la Superliga de Colombia 2026: así quedó el palmarés de títulos del León

El equipo cardenal defendió su tercer puesto como el club con más títulos del fútbol colombiano con 22 trofeos entre el equipo masculino y el equipo femenino del ‘Primer campeón de Colombia’

Santa Fe, campeón de la

Técnico de Santa Fe se sinceró tras el título de la Superliga: “Es el premio al esfuerzo y compromiso”

Pablo Repetto tiene su segunda experiencia en el fútbol colombiano, y consiguió su primer título en el país

Técnico de Santa Fe se

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

El presidente del León explicó que con el proceso dirigido por el entrenador uruguayo, quieren comenzar un ciclo exitoso para la institución bogotana

Presidente de Santa Fe se

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”

El atacante, que es considerado el mejor refuerzo para la Liga BetPlay I-2026, aceptó ante Infobae Colombia que necesita mejorar su estado físico y se refirió a la advertencia de Alfredo Arias sobre su peso

Luis Muriel admitió que el

Los mejores memes de la derrota del Junior ante Santa Fe por la final de la Superliga BetPlay

El León consiguió imponerse ante el Tiburón en el estadio El Campín, y las redes sociales no perdonaron las burlas hacia los fanáticos del cuadro barranquillero

Los mejores memes de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue anunciada como la

Shakira fue anunciada como la artista principal en el cartel del festival de música Offlimits 2026 de Abu Dhabi

Nueve participantes en riesgo y los mejores porcentajes en la segunda semana de ‘La casa de los famosos 3′: así quedó la placa de nominados

Yina Calderón mostró el avance en la recuperación del nuevo tatuaje que se realizó en la espalda

Karina García habría propiciado un encuentro entre exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Dejemos la pendejada”

Silvestre Dangond y Feid emocionan al público con imágenes en las que se les ve trabajando juntos: podrían estar preparando una colaboración

Deportes

Santa Fe, campeón de la

Santa Fe, campeón de la Superliga de Colombia 2026: así quedó el palmarés de títulos del León

Técnico de Santa Fe se sinceró tras el título de la Superliga: “Es el premio al esfuerzo y compromiso”

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”

Los mejores memes de la derrota del Junior ante Santa Fe por la final de la Superliga BetPlay