Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega jugó 41 partidos con la selección Colombia entre 2005 y 2011, cuando fue convocado por última vez

La reciente consagración de Hugo Rodallega como protagonista de la victoria de Santa Fe en la final de la Superliga reavivó su anhelo de regresar a la Selección Colombia, según declaraciones entregadas a Infobae en la zona mixta del partido que le otorgó al Cardenal su quinta Superliga.

Con 40 años, el delantero vallecaucano fue responsable de dos de los goles que firmaron el marcador de 4-1 sobre Junior, consolidándose una vez más como un referente del club capitalino y alimentando la posibilidad de vestir de nuevo la camiseta nacional.

Rodallega subrayó que mantiene la ilusión intacta: “Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, sería un orgullo”, explicó el jugador, tras el triunfo.

Hugo Rodallega marcó dos de los cuatro goles con los que Independiente Santa Fe derrotó a Junior FC en la final de la Superliga 2026

La relación de Rodallega con la Selección Colombia se mantiene como una aspiración vigente, pese a un prolongado alejamiento. El goleador manifestó: “Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección. Cuando estaba en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, siempre hice goles y siempre me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, sigo marcando goles, pero quienes deciden quién va a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso; sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta”.

Sobre la posibilidad de un nuevo llamado, Rodallega admitió que mantuvo una conversación con Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico durante una concentración de Santa Fe en la Federación el año anterior, aunque sin referencias explícitas a una convocatoria. “Tuve esa oportunidad de conversar con el profe Lorenzo, con Amaranto Perea y con su cuerpo técnico, pero hacíamos un énfasis a un posible llamado, simplemente reconocían lo bien que me está yendo en Santa Fe, resaltando mi carrera”, explicó el delantero. La decisión final, recalcó, corresponde de manera exclusiva al análisis del cuerpo técnico nacional.

El delantero Hugo Rodallega reflexiona sobre su carrera, destacando su legado como máximo goleador del Wigan en la Premier League y su exitoso paso por Independiente Santa Fe, donde ya ha ganado títulos y sigue buscando más.

“En Inglaterra yo intenté dejar mi huella. Soy, hasta ahora, el máximo goleador del Wigan en Premier League. Eso es un dato importantísimo.” Así lo expresó Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, minutos después de conquistar la Superliga en una zona mixta repleta de cámaras y micrófonos en Bogotá.

El atacante, que acaba de sumar un nuevo título a su palmarés con Santa Fe, subrayó la importancia personal y profesional de su marca en el fútbol inglés. “Por donde he pasado, siempre he intentado dejar una huella grande en cuanto a mi fútbol, a goles y obviamente a mi personalidad, que me recuerden también como ser humano, que eso es fundamental”, remató el goleador, quien defendió la camiseta del Wigan Athletic entre 2009 y 2012.

En su paso por la Premier League, Rodallega acumuló el mayor número de goles de la historia del club en esa competencia, un registro que considera trascendental dentro de su carrera internacional. El delantero confesó que esa filosofía de “dejar huella” se ha mantenido vigente en cada una de sus etapas, incluyendo su actual ciclo con el equipo bogotano.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Aquí en Santa Fe no ha sido la excepción. Las cosas están saliendo bien. Los goles han llegado en momentos importantes”, compartió Rodallega, visiblemente emocionado tras levantar el trofeo de la Superliga ante Junior FC.

Además, expresó un agradecimiento especial a la tribuna oriental, reconociendo el apoyo persistente de ese sector de la hinchada: “Le debía esa celebración de un gol mío a la gente de oriental, porque siempre están; les agradezco mucho, porque son personas que siempre están”.