Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

El artillero de Santa Fe alcanzó la máxima distinción ofensiva tras superar a Campuzano y Morelos, consolidándose como protagonista del título a inicios de 2025 y pieza vital para la reciente obtención de la Superliga ante Junior

Hugo Rodallega se destacó por
Hugo Rodallega se destacó por ser el mejor delantero debido a su relevancia en la final ante Independiente Medellín y la reciente obtención de la Superliga BetPlay ante Junior - crédito @cervezaaguila / Instagram

El 22 de enero de 2026 se llevó a cabo la gala de los Premios Águila, reconocimientos que se llevan a cabo para los jugadores y directores técnicos más destacados de la Liga BetPlay.

Dentro de la ceremonia se contó con la presencia de los campeones durante la temporada 2025, como Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo (campeones del primer semestre de la Liga BetPlay y recientes campeones de la Superliga BetPlay), como la presencia de Alfredo Arias y Jermein Zidane Peña (actual técnico y defensor del actual campeón de la Liga BetPlay).

El uruguayo Alfredo Arias se
El uruguayo Alfredo Arias se llevó el reconocimiento como mejor técnico durante la temporada 2025, tras la estrella 11 del Junior - crédito @cervezaaguila / Instagram

En otras de las categorías que entregó la organización de los premios, se destacó también a los jugadores de Atlético Nacional como Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo, y también hubo reconocimientos a la Liga Femenina con Kelly Ibargüen, campeona con el Deportivo Cali en el 2025.

A continuación, estas fueron las distinciones individuales que se premiaron:

  • Mejor arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)
  • Mejor defensor: Jermein Peña (Junior)
  • Mejor volante: Jorman Campuzano (Atlético Nacional)
  • Mejor delantero: Hugo Rodallega (Santa Fe)
  • Mejor gol: José Enamorado del Junior ante Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay - Partido de ida, 13 de diciembre de 2025
  • Jugador relevación: Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
  • Mejor entrenador: Alfredo Arias (Junior)
  • Club con más votos: Atlético Nacional
  • Máxima goleadora Liga Femenina BetPlay: María Carvajal (Orsomarso)
  • Mejor jugadora Liga Femenina BetPlay: Kelly Ibargüen

Frank Fabra se entrena en

Copa Libertadores 2026: confirman fecha

Tulio Gómez reveló detalles del

Sin club, proponen el método

Miguel Borja dice no a
Alias Naín, líder de las

Alan Ramírez habló de Yeison

Frank Fabra se entrena en

