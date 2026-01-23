Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

Hugo Rodallega se destacó por ser el mejor delantero debido a su relevancia en la final ante Independiente Medellín y la reciente obtención de la Superliga BetPlay ante Junior - crédito @cervezaaguila / Instagram

El 22 de enero de 2026 se llevó a cabo la gala de los Premios Águila, reconocimientos que se llevan a cabo para los jugadores y directores técnicos más destacados de la Liga BetPlay.

Dentro de la ceremonia se contó con la presencia de los campeones durante la temporada 2025, como Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo (campeones del primer semestre de la Liga BetPlay y recientes campeones de la Superliga BetPlay), como la presencia de Alfredo Arias y Jermein Zidane Peña (actual técnico y defensor del actual campeón de la Liga BetPlay).

El uruguayo Alfredo Arias se llevó el reconocimiento como mejor técnico durante la temporada 2025, tras la estrella 11 del Junior - crédito @cervezaaguila / Instagram

En otras de las categorías que entregó la organización de los premios, se destacó también a los jugadores de Atlético Nacional como Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo, y también hubo reconocimientos a la Liga Femenina con Kelly Ibargüen, campeona con el Deportivo Cali en el 2025.

A continuación, estas fueron las distinciones individuales que se premiaron:

Mejor arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)

Mejor defensor: Jermein Peña (Junior)

Mejor volante: Jorman Campuzano (Atlético Nacional)

Mejor delantero: Hugo Rodallega (Santa Fe)

Mejor gol: José Enamorado del Junior ante Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay - Partido de ida, 13 de diciembre de 2025

Jugador relevación: Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Mejor entrenador: Alfredo Arias (Junior)

Club con más votos: Atlético Nacional

Máxima goleadora Liga Femenina BetPlay: María Carvajal (Orsomarso)

Mejor jugadora Liga Femenina BetPlay: Kelly Ibargüen