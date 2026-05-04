Abelardo de la Espriella aseguró que Armando Benedetti “amenazó de muerte” a activistas de su campaña: “Cobarde irresponsabilidad”

Abelardo De la Espriella denunció amenazas y pidió intervención judicial tras video de Armando Benedetti - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia

Una polémica se desató en Colombia por las afirmaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue acusado de amenazar a activistas y de interferir en el proceso electoral. El episodio generó un cruce público con el abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, quien denunció ante las autoridades lo que consideró un acto intimidatorio.

Todo comenzó durante un video divulgado en la red social X, donde Armando Benedetti rechazó las versiones que lo vinculan con actividades de otras campañas presidenciales. Dirigiéndose a los denominados “bodegueros”, grupo de activistas digitales, el ministro expresó: “Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y además de eso están acostumbrados a estar con criminales y actuar como criminales”.

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Benedetti negó tener participación en procesos políticos distintos al del gobierno actual, subrayando que su cargo le impide intervenir en campañas.

La controversia escaló cuando el funcionario advirtió: “Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta. Cuidado y esto se jode. Cuidado y la muerte gana”. Esta frase, pronunciada con una risa, fue interpretada por sectores opositores como una amenaza directa.

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Ministro del Interior Armando Benedetti rechazó acusaciones y tildó de criminales a activistas digitales de campaña - crédito @AABenedetti/X

Tras lo anterior, Abelardo De la Espriella, candidato presidencial y fundador del colectivo “Defensores de la Patria”, respondió públicamente con un mensaje en X.

En su trino, De la Espriella afirmó: “Armando Benedetti es el ministro del Interior; dentro de sus funciones está garantizar la seguridad de la campaña electoral”.

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El jurista acusó al funcionario de actuar “en un acto de cobarde irresponsabilidad” al dirigir lo que calificó como amenazas de muerte contra activistas de su agrupación.

El abogado sostuvo que tanto Benedetti como el presidente Gustavo Petro pretenden manipular los resultados electorales, comparando la situación con lo ocurrido en Venezuela.

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De la Espriella señaló: “Benedetti y Petro —lo he dicho desde hace dos años, cuando fundé Defensores de la Patria— se quieren robar las elecciones, tal como lo hizo su socio, el narco Nicolás Maduro”.

Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra del ministro del Interior Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado solicitó la intervención de las autoridades judiciales. “El procurador Gregorio Eljach y la fiscal general deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata”, reclamó en su publicación. Además, hizo un llamado a la vigilancia ciudadana y la denuncia, advirtiendo sobre el peligro de recurrir a prácticas ilícitas para incidir en la competencia política.

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En el mismo mensaje, De la Espriella expresó solidaridad con Santiago, Vincent y Zárate, mencionando a los activistas que, según él, recibieron amenazas. “No están solos”, concluyó el abogado, instando a la ciudadanía a proteger el proceso democrático.