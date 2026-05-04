Colombia

Gustavo Petro estaría impulsando cambios en la forma como se elige el rector de la Universidad Nacional, aseguró Paloma Valencia: “Van a acabar la mejor universidad del país”

La reciente decisión judicial que restituye a Ismael Peña genera nuevas tensiones sobre la autonomía universitaria, en medio de cuestionamientos al supuesto intento de intervenir políticamente la institución educativa

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Paloma Valencia denuncia que la reforma abre la puerta al regreso de Leopoldo Múnera y a la promoción de una constituyente oficialista - crédito Cristián Bayona, Colprensa/Alcaldía de Bogotá
Paloma Valencia denuncia que la reforma abre la puerta al regreso de Leopoldo Múnera y a la promoción de una constituyente oficialista - crédito Cristián Bayona, Colprensa/Alcaldía de Bogotá

El Consejo de Estado devolvió la rectoría de la Universidad Nacional a Ismael Peña tras un extenso litigio, una decisión que mantiene en tensión la relación entre el actual rector y el gobierno de Gustavo Petro.

Las disputas por el control de la principal universidad pública del país revivieron el debate sobre la autonomía universitaria y la injerencia política.

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En el centro de la polémica, la candidata presidencial Paloma Valencia denunció en su cuenta de X que el gobierno estaría promoviendo una reforma estatutaria para modificar el mecanismo de elección de las autoridades universitarias.

“El Gobierno estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector, vicerrectores y decanos”, escribió Valencia, señalando que actualmente la designación de los altos cargos depende de la rectoría.

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La propuesta de modificar los estatutos plantea entregar a los estudiantes el poder de elegir al rector, vicerrectores y decanos - crédito @PalomaValenciaL/X
La propuesta de modificar los estatutos plantea entregar a los estudiantes el poder de elegir al rector, vicerrectores y decanos - crédito @PalomaValenciaL/X

Según la candidata, la reforma abriría la puerta para que Leopoldo Múnera, cercano al sector político de Petro y quien ocupó brevemente la rectoría en medio de la disputa legal, pueda regresar al cargo. Valencia lanzó la pregunta: “¿Esta es la jugada para hacer que Leopoldo Múnera vuelva a la rectoría a impulsar la constituyente de Gustavo Petro-Iván Cepeda, después de que les gané la demanda en el Consejo de Estado?”.

La senadora, además, advirtió: “En su afán por promover la constituyente y hacerle campaña al Pacto Histórico, van a acabar la calidad de la mejor universidad del país. Garantizaremos la calidad de la educación desde el 7 de agosto”.

Paloma Valencia expuso los detalles de la iniciativa al revelar un documento interno que señala la intención de que la designación de vicerrectores y cargos homólogos deje de estar bajo nombramiento directo de la rectoría, para pasar a un proceso de votación interna entre los distintos estamentos universitarios.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también intervino en el debate y criticó la gestión educativa del gobierno. “Gustavo Petro e Iván Cepeda quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada. Además, manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gobierno de Iván Duque”, escribió en su cuenta de X.

Álvaro Uribe y la oposición advierten sobre el riesgo de politización y la pérdida de calidad en la Universidad Nacional de Colombia - crédito AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe y la oposición advierten sobre el riesgo de politización y la pérdida de calidad en la Universidad Nacional de Colombia - crédito AlvaroUribeVel/X

El debate sobre la reforma estatutaria de la Universidad Nacional se intensificó luego de la publicación del documento que propone modificar el sistema de elección de sus autoridades.

Actualmente, la rectoría controla la designación de los principales cargos directivos, pero la iniciativa busca que la comunidad universitaria participe directamente en la elección mediante un sistema de votación ponderada.

Nuevo edificio de artes en la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia en Bogotá verá inaugurado el martes 5 de mayo el nuevo edificio de la Facultad de Artes, una obra que simboliza un avance inédito en la infraestructura universitaria estatal.

Con la apertura del Bloque A, la institución suma casi 23.000 metros cuadrados de espacios académicos dedicados a la formación artística, un cambio que representa la mayor transformación en el campus en los últimos treinta años.

La culminación de este proyecto, denominado “Nuevos espacios para las Artes”, fue posible gracias a una inversión de $70.000 millones. Los recursos permitieron dotar las instalaciones con aulas, laboratorios, talleres, espacios de creación, zonas de estudio, servicios de bienestar y áreas administrativas, todo equipado para responder a las exigencias actuales de la educación artística.

Empresas aceptadas señalaron requisitos desproporcionados en los pliegos de condiciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá
Gobierno entrega nuevo edificio de Artes en la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá

Con la entrega de la nueva fase, la Facultad de Artes consolida su posición como uno de los complejos académicos más completos y modernos de América Latina en su especialidad. El proceso se inició en 2015 con la demolición del viejo edificio, y en 2023 ya habían comenzado a funcionar los bloques B y C, destinados a las escuelas de Diseño Industrial y Cine y Televisión.

La entrega del Bloque A cierra un ciclo de renovación que, en palabras del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, significa: “Invertir en infraestructura es garantizar mejores condiciones para aprender, crear y permanecer en la universidad”. El funcionario resaltó que la obra es una apuesta concreta por la dignificación de la educación pública y el fortalecimiento de la formación artística en Colombia.

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