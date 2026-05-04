Colombia

Tesla revolucionó el mercado colombiano de vehículos eléctricos: estas son las cifras de la marca que lidera las ventas en el 2026

La operación de Tesla en Colombia, basada en la personalización online y la eliminación de intermediarios, ha fortalecido la competencia y motivado ajustes de precios en todo el segmento de vehículos eléctricos

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La llegada de Tesla a Colombia ha impulsado un crecimiento sin precedentes en el mercado de vehículos eléctricos, con registros históricos de ventas - crédito VisualesIA Infobae
La llegada de Tesla a Colombia ha impulsado un crecimiento sin precedentes en el mercado de vehículos eléctricos, con registros históricos de ventas - crédito VisualesIA Infobae

La llegada de Tesla a Colombia ha marcado un antes y un después en el mercado de vehículos eléctricos del país, acelerando la adopción de tecnologías limpias y redefiniendo las prioridades de los consumidores colombianos.

Desde su desembarco en noviembre pasado, la marca estadounidense ha logrado posicionarse rápidamente como una de las principales referentes del segmento, alcanzando cifras de ventas y participación que eran impensables hace apenas unos años.

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En lo corrido de 2026, las cifras del sector muestran un crecimiento histórico: el registro de vehículos eléctricos aumentó un 207% frente a 2025, sumando 14.541 unidades, y solo en abril se matricularon 5.192 nuevos vehículos de este tipo, lo que representó un incremento del 304% respecto al año anterior.

La llegada de Tesla aceleró la adopción de vehículos eléctricos en Colombia, con un crecimiento del 207% en registros y una participación cercana al 10% en el mercado nacional - crédito VisualesIA
La llegada de Tesla aceleró la adopción de vehículos eléctricos en Colombia, con un crecimiento del 207% en registros y una participación cercana al 10% en el mercado nacional - crédito VisualesIA

Tesla ha sido protagonista de este fenómeno, consolidándose con una cuota cercana al 10% del mercado y ubicándose entre las marcas más vendidas del país. Uno de los hitos más recientes fue en marzo, cuando el Tesla Model Y se convirtió en el vehículo más vendido en Colombia, con 1.791 unidades, superando a modelos tradicionales de combustión.

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La estrategia de Tesla en Colombia ha apostado por un modelo de venta directa, eliminando intermediarios y permitiendo a los usuarios personalizar y adquirir sus vehículos en línea.

Los centros de experiencia en Bogotá y Medellín han fortalecido la presencia de la marca, mientras que la country manager, Karen Scarpetta, subraya la relevancia de la operación directa para el posicionamiento de la empresa. Los precios de entrada de los vehículos, desde $109,9 millones, no han sido un obstáculo para el crecimiento de las ventas, respaldadas por la autonomía, tecnología y rendimiento de modelos como el Model 3 y el Model Y.

El auge de los eléctricos también se explica por la combinación de incentivos tributarios, menores costos de operación y una mayor conciencia ambiental. Estos factores han motivado a más colombianos a considerar la movilidad eléctrica como una alternativa real y sostenible. El sector financiero ha respondido a esta tendencia: los créditos para vehículos eléctricos ya representan entre el 30% y el 40% del total en algunas entidades.

Sin embargo, el rápido crecimiento del segmento trae consigo retos importantes. La infraestructura de carga aún es limitada, especialmente en conjuntos residenciales, y la red de postventa y repuestos aún necesita consolidarse para responder a la demanda. La regulación también está en desarrollo, con la Creg trabajando en una hoja de ruta para estandarizar la infraestructura de carga y la conexión eléctrica segura.

La competencia se ha intensificado, con marcas chinas como BYD ganando terreno y forzando una reducción de precios y una diversificación de la oferta en el mercado local. A nivel mundial, Tesla sigue liderando con modelos como el Model Y y el Model 3, aunque enfrenta el desafío de mantener su ventaja frente a la creciente producción asiática.

La llegada de Tesla marca un hito para la industria automotriz colombiana y la adopción de movilidad eléctrica - crédito Colprensa
El modelo de venta directa, la personalización online y el respaldo de incentivos tributarios han sido clave en la expansión de Tesla y la movilidad eléctrica - crédito Colprensa

Fiebre por carros eléctricos en Colombia genera filas y escasez de puntos de carga

El impacto de Tesla y el auge de los vehículos eléctricos en Colombia ha sido evidente en el último año, pero junto al crecimiento del parque automotor surgen nuevos desafíos que afectan directamente a los conductores. Mientras las cifras de ventas muestran un mercado en expansión —con cerca de 40.000 vehículos eléctricos rodando en el país y un crecimiento del 267% en las matrículas solo en marzo de 2026— la infraestructura de carga pública no avanza al mismo ritmo.

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla ya experimentan situaciones de saturación en las estaciones de carga, con usuarios reportando largas filas, esperas de hasta seis horas y dificultades para encontrar puntos disponibles. Actualmente, Colombia cuenta con apenas 229 estaciones públicas habilitadas, lo que significa que hay alrededor de 174 carros eléctricos por cada punto de carga. Esta proporción, muy por encima del estándar recomendado por la Agencia Internacional de Energía —que sugiere un cargador por cada diez vehículos—, refleja un cuello de botella que amenaza con frenar la masificación de la movilidad eléctrica.

El fenómeno no solo se vive en las grandes ciudades; en corredores intermunicipales y zonas de alta demanda, los usuarios comparten en redes sociales su frustración ante la falta de infraestructura suficiente. Empresas como Terpel y Grupo EPM lideran la expansión de puntos de carga, sumando nuevos puestos año tras año, pero el desafío es enorme: el país necesitaría alcanzar al menos 20.000 puntos públicos antes de 2030 para garantizar un equilibrio adecuado.

Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido - crédito Asopartes
Usuarios de autos eléctricos reportan saturación y dificultades crecientes para encontrar puntos de carga, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla - crédito Asopartes

El Ministerio de Minas y Energía calcula que cumplir esa meta exigirá inversiones superiores a los 250 millones de dólares, además de incentivos tributarios y una mejor coordinación entre los sectores energético y automotor. A los altos costos de instalación y los trámites regulatorios se suman problemas de interoperabilidad, que dificultan la conexión de diferentes modelos de vehículos con diversas marcas de cargadores.

El éxito de Tesla y la rápida adopción de autos eléctricos han puesto a prueba la capacidad del país para responder a una demanda que crece a gran velocidad. La experiencia de los usuarios revela que, para que la movilidad eléctrica sea realmente sostenible y masiva en Colombia, la infraestructura debe convertirse en una prioridad de política pública y de inversión privada en los próximos años.

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