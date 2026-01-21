Linda Caicedo lidera la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa de España: así fue su gol ante Atlético de Madrid

La atacante logró el 3-0 del conjunto Merengue sobre el Atlético de Madrid, para clasificar a la final - crédito RTVE Play

El Real Madrid Femenino accedió a la final de la Supercopa de España tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid Femenino en el estadio de Castalia, en Castellón, para acercarse al primer título en su historia, pues en esta rama del fútbol nunca ha dado una vuelta olímpica.

La figura del partido fue la colombiana Linda Caicedo, autora de uno de los goles cruciales que sellaron el pase a la definición, colocándola nuevamente como la figura de las merengues y quienes esperan que siga brillando para quedarse con el trofeo en la temporada.

Real Madrid, a la final

El encuentro, disputado bajo intensa lluvia, se resolvió rápidamente. El equipo blanco, dirigido por Pau Quesada —ausente por motivos personales—, abrió el marcador en el minuto cinco. Athenea del Castillo aprovechó una recuperación de María Méndez y envió un disparo certero que inauguró el tanteador, de acuerdo con Blu Radio.

Al minuto quince, Caroline Weir interceptó un pase errático en el área rival y, con un remate lejano, anotó el segundo tanto. Solo cuatro minutos después, Linda Caicedo amplió la ventaja para el Real Madrid después de una carrera y un potente disparo.

El Atlético de Madrid buscó descontar en repetidas ocasiones. La delantera Luany generó peligro por la banda derecha, pero la defensa y la arquera Misa evitaron que el marcador se moviera durante el primer tiempo. En la segunda mitad, el cuadro rojiblanco insistió y Luany consiguió el gol del descuento en el minuto 72, aunque sus intentos finales chocaron con la resistencia madridista. Un disparo de Caicedo incluso se estrelló en el poste, impidiendo el cuarto gol para las blancas.

Destacó el rendimiento de Linda Caicedo, que comandó la ofensiva y, una vez más, demostró que tiene condiciones para hacer historia en la institución, en la que completará cuatro años y ganándose el cariño de sus compañeras, así como de los hinchas españoles.

Clasificar al mundial, objetivo con la Tricolor

Dejando a un lado al Real Madrid, el principal desafío que enfrenta la Selección Colombia Femenina y Linda Caicedo, de cara a 2026, es asegurar la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, tras su reciente subcampeonato en la Copa América y el inicio invicto en la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

El equipo, actualmente en la cuarta posición con siete puntos gracias a dos victorias y un empate, comparte puntaje con Argentina y Chile —que aún no ha descansado— y permanece a un solo punto de Venezuela, líder de la tabla, pero actualmente afuera del tiquete directo.

Para lograr su objetivo de clasificar sin pasar por el Torneo de Repesca Internacional, Colombia deberá aprovechar la próxima jornada de la Liga: en abril recibirá en casa a Venezuela y Chile, y visitará a Argentina, enfrentando a rivales directos por la parte alta de la tabla.

Más adelante, disputará un partido en condición de local ante Uruguay y cerrará como visitante frente a Paraguay, en Asunción y donde espera celebrar la cuarta clasificación a una Copa del Mundo para el combinado femenino, tras las ediciones de Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Además, la agenda internacional contempla fechas para posibles amistosos: del 24 de febrero al 7 de marzo, del 5 al 14 de octubre y del 24 de noviembre al 5 de diciembre, con rivales por confirmar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en estas semanas.

Calendario oficial

10 de abril: Colombia vs. Venezuela,

14 de abril: Colombia vs. Chile,

18 de abril: Argentina vs. Colombia

5 de junio: Colombia vs. Uruguay

9 de junio: Paraguay vs. Colombia