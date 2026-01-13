Deportes

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

La nueva prenda no hace parte de la colección que utilizará la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Adidas lanza la nueva camiseta
Adidas lanza la nueva camiseta en la víspera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que participará la selección Colombia - crédito Adidas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Adidas presentaron una reedición de la camiseta de visitante que acompañó a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1990, relanzando un ícono que marcó a toda una generación de aficionados.

El uniforme, disponible para el público general, rinde homenaje al histórico regreso del combinado nacional a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia y revive un diseño que se convirtió en símbolo de identidad y orgullo para el país.

La prenda mantiene la base amarilla característica, junto a las franjas tricolores en los hombros —rojo y azul—, el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la FCF. De acuerdo con el comunicado oficial, estos elementos evocan los momentos más recordados de la generación de futbolistas que representó a Colombia en 1990, considerada una época dorada del balompié nacional.

Luis Díaz es uno de
Luis Díaz es uno de los embajadores de Adidas que promociona la camiseta - crédito Adidas

Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas, señaló que el relanzamiento busca “devolver a la afición un símbolo de orgullo, de emoción y de historia viva del fútbol colombiano”. Vinkenvleugel agregó que “no es solo una prenda deportiva, es un recuerdo imborrable de una época dorada y de la pasión que une a las generaciones de hinchas”.

Según la información oficial, la camiseta no hará parte del uniforme oficial que utilizarán los jugadores en el Mundial 2026, sino que se trata de una edición conmemorativa especialmente dirigida a los fanáticos. Los interesados podrán adquirirla en tiendas físicas Adidas, en la plataforma Adidas.co y en diferentes aliados comerciales, a partir del 13 de enero de 2026.

La camiseta visitante de la selección Colombia en el Mundial de Italia 1990 se conseguirá en 479.950 pesos colombianos. Adidas diseñó otros dos modelos de la prenda, pero para su público femenino.

Las camisetas de la selección Colombia presentan un diseño retro en versiones cortas, pensadas para quienes buscan una alternativa moderna a la prenda tradicional. Estas piezas destacan por su color amarillo, acompañado de detalles en rojo y azul en los hombros y las mangas, elementos que reflejan los colores de la bandera nacional.

Camisetas de la selección Colombia
Camisetas de la selección Colombia reeditando la utilizada en el Mundial de Italia 1990 - crédito Adidas

La primera opción tiene mangas largas y puños ajustados, junto con un cuello tipo polo. El escudo de la Federación Colombiana de Fútbol aparece en el lado izquierdo del pecho, mientras que el logotipo de Adidas se ubica en el costado derecho. Esta prenda deja parte del abdomen descubierto, adaptándose a las tendencias actuales de la moda deportiva.

La segunda camiseta, las mangas cortas y anchas, ofrecen un estilo diferente, acompañado de un elástico grueso en la parte baja que ajusta la prenda al cuerpo. La combinación de colores y la disposición de los elementos gráficos mantienen la identidad visual de la selección. Cualquiera de las dos camisetas tienen un valor de 399.950 pesos colombianos

Cuándo jugará la selección Colombia

La selección Colombia jugará por
La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia enfrentará a dos rivales de alto nivel, Francia y Croacia, en una serie de amistosos durante la ventana FIFA de marzo, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El Grupo K, que ya quedó definido por sorteo, estará compuesto por Colombia, Portugal, Repechaje 1 y Uzbekistán.

La confrontación ante el conjunto croata marcará el inicio de estos encuentros, fijado para el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, que ofrece una capacidad para 65.000 espectadores y donde el pitazo inicial se dará a las 7:30 p. m. (hora colombiana). El segundo y último amistoso de la jornada será frente a Francia, actual subcampeón mundial, el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Northwest de Landover, Maryland.

