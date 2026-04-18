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Hora y dónde ver WrestleMania 42, el evento del año en la WWE

La empresa norteamericana presentará el show en vivo más importante de su calendario anual

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WrestleMania 42
El evento se llevará a cabo en las noches del 18 y 19 de abril - crédito WWE

El anuncio del regreso de la WWE, empresa más importante de lucha libre en el mundo, a Latinoamérica ha generado que los fanáticos de esta disciplina aumenten su interés por los shows en vivo de la compañía.

Cabe confirmar que la WWE anunció que se presentará en Sudamérica, más específicamente en Quito el 9 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui, en Bogotá el 10 de septiembre, Buenos Aires el 11 de septiembre y Santiago el 12 de septiembre; en los tres lugares mencionados al final, el evento será en el Movistar Arena de su ciudad.

Para tener un control sobre la venta de la boletería, la WWE anunció que los interesados en asistir a los eventos anunciados deberán completar un formulario que estará habilitado en su página oficial durante lo que resta de abril.

La confirmación se registró en la víspera del evento más importante del año para la WWE, que es WrestleMania, que es comparado con el Super Bowl respecto al nivel de espectáculo que representa para la audiencia.

Esta es la cartelera de WrestleMania

Cody Rhodes y Randy Orton cerrarán la primera noche - crédito WWE
Cody Rhodes y Randy Orton cerrarán la primera noche - crédito WWE

Este evento será distribuido en dos espectáculos que se registrarán el 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para más de 60.000 personas. La empresa norteamericana espera sumar más de 124.000 entradas vendidas entre las dos jornadas.

Para ello, la primera noche será estelarizada por el combate entre Cody Rhodes y Randy Orton por el título de la WWE, en una rivalidad que terminará luego de más de 15 años. Cabe recordar que Orton fue el mentor de Rhodes durante sus inicios en la empresa.

Para la segunda noche, el evento principal será el combate entre CM Punk y Roman Reigns por el campeonato indiscutido de la empresa, siendo la segunda vez que estos dos deportistas se verán las caras en WrestleMania.

Se espera que esto sea una especie de revancha tras lo registrado en la edición anterior, en la que Seth Rollins derrotó a los dos mencionados en una triple amenaza.

Entre los representantes latinos que estarán en el show se destaca la presencia de los mexicanos Rey Misterio, Penta, Dominik Misterio, Dragon Lee y la chilena Stephanie Vaquer.

Punk y Reigns serán la última pelea de WrestleMania 42 - crédito WWE
Punk y Reigns serán la última pelea de WrestleMania 42 - crédito WWE

Esta es la cartelera oficial por la noche de WrestleMania 42:

Sábado 18 de abril.

  • Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight.
  • Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (no sancionada).
  • Seth Rollins vs. Gunther.
  • Fatal 4-Way por Campeonato en Parejas Femenino.
  • AJ Lee (c) vs. Becky Lynch – Campeonato Intercontinental Femenino.
  • Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan – Campeonato Mundial Femenino.
  • Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton – Campeonato Indiscutido de WWE.

Domingo 19 de abril:

  • Brock Lesnar vs. Oba Femi.
  • Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.
  • Penta (c) vs. Rey Mysterio vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev – Lucha de escaleras por el título intercontinental.
  • Sami Zayn vs. Trick Williams – Campeonato de Estados Unidos.
  • Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley – Campeonato femenino de WWE.
  • CM Punk (c) vs. Roman Reigns – Campeonato Mundial de Pesos Pesados.
Varios latinos harán parte de la cartelera principal - crédito WWE
Varios latinos harán parte de la cartelera principal - crédito WWE

Hora y dónde ver WrestleMania

En Colombia, este evento podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Netflix, que cuenta con los derechos televisivos de todos los shows de la WWE en Latinoamérica.

Este es el horario oficial de WrestleMania 42 (el inicio será igual en las dos noches):

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 5:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 4:00 p. m.

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