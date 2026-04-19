Cientos de animales en peligro por ocupación del Hogar de Paso de Fauna UARY en Yopal: Gobierno instala mesa de diálogo

Autoridades ambientales advierten afectaciones en los procesos de rehabilitación de especies silvestres. - crédito Corporinoquia

El Centro de Protección y Recuperación de Fauna Silvestre Granja UARY, ubicado en Yopal (Casanare), permanece ocupado desde el 17 de abril de 2026, situación que ha generado afectaciones en su funcionamiento y en la atención de fauna silvestre en proceso de rehabilitación.

De acuerdo con Blu Radio, el Ministerio del Interior informó la instalación de un espacio de diálogo institucional con voceros del Congreso de los Pueblos y organizaciones comunitarias, con el fin de atender las problemáticas sociales y comunitarias expuestas, al tiempo que se busca garantizar la protección de la fauna silvestre que permanece en el centro.

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La Corporinoquia advirtió que el Hogar de Paso de Fauna Silvestre UARY “representa mucho más que un predio”, al tratarse de un espacio destinado a la protección de la vida silvestre en la Orinoquía.

Según la entidad, allí son atendidos cientos de ejemplares de mamíferos, aves y reptiles afectados por tráfico ilegal, accidentes y atropellamientos, muchos de ellos en estado crítico y con riesgo de extinción.

El equipo de trabajo está conformado por médicos veterinarios, biólogos, técnicos y cuidadores que desarrollan labores de manera permanente.

Organismos ambientales solicitan medidas para asegurar la operación permanente del Hogar de Paso de Fauna UARY . - crédito Corporinoquia

Afectaciones a los procesos de rehabilitación

Corporinoquia señaló que la ocupación de hecho ha generado dificultades en el desarrollo de las actividades misionales del centro.

En el comunicado oficial, la entidad indicó que esta situación: “ha afectado la continuidad de protocolos clínicos fundamentales, incrementando la vulnerabilidad de los animales, cuyos procesos requieren atención permanente y especializada”.

Aunque se ha permitido el ingreso temporal de personal para atender situaciones urgentes, la entidad advirtió que esta medida no garantiza la protección integral de las especies.

Solicitud de acceso permanente al personal técnico

La autoridad ambiental solicitó que, mientras se mantiene la ocupación, se autorice el acceso permanente de al menos diez profesionales y funcionarios, con disponibilidad de atención las 24 horas del día.

De acuerdo con Corporinoquia: “se requiere el acceso 24/7 de 10 personas entre profesionales y funcionarios de la Entidad, para que se desarrolle de manera normal el trabajo de recuperación de las especies que se encuentran allí”.

Llamado a autoridades judiciales y de seguridad

Corporinoquia pidió el acompañamiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para garantizar las condiciones necesarias que permitan la atención de la fauna silvestre.

La entidad señaló que estas acciones son necesarias para salvaguardar el bienestar animal y la continuidad del servicio médico veterinario.

Posición del Gobierno nacional

El Ministerio del Interior indicó que el espacio de diálogo instalado busca atender las problemáticas sociales expuestas por las organizaciones presentes en la ocupación.

Asimismo, el Gobierno rechazó señalamientos sobre presunta permisividad frente a grupos armados o afectaciones a la población civil en la región.

De acuerdo con la información oficial conocida por Blu Radio, la fuerza pública en Casanare continuará actuando en el marco de la Constitución y la ley.

La atención de fauna en recuperación depende de la disponibilidad continua del equipo técnico. - crédito Corporinoquia

Contenido del comunicado de Corporinoquia

En el comunicado de prensa emitido por la entidad ambiental, se señala que el Hogar de Paso UARY: “es un espacio dedicado a la protección de la vida donde diariamente un equipo comprometido de profesionales, médicos veterinarios, biólogos, técnicos y cuidadores, trabaja de manera ininterrumpida en la rehabilitación de fauna silvestre de la Orinoquía”.

También advierte que: “la ocupación de hecho que se presenta en el predio ha generado dificultades en el desarrollo de las actividades misionales, afectando la continuidad de protocolos clínicos fundamentales para la recuperación de estos seres sintientes”.

Sobre las medidas temporales de acceso, el comunicado precisa: “esta no constituye una solución definitiva ni garantiza la protección integral de los animales”.

Y agrega: “es necesario el desalojo del predio, pues en medio de esta situación no pueden quedar los animales, cuya vida y bienestar no pueden ser expuestos ni utilizados como parte de ninguna discusión”.

Se mantienen esfuerzos institucionales para restablecer el funcionamiento del hogar de paso. - crédito Corporinoquia

Inventario y control de ejemplares

Corporinoquia informó que existe un inventario detallado de los ejemplares que permanecen en el Hogar de Paso UARY.

La entidad señaló que se espera que dicho registro se encuentre completo y en condiciones adecuadas, como garantía mínima de protección de la fauna silvestre.