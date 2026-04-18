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Jhon Lucumí, el ejemplo a seguir de joven figura del Bologna: “Un defensa que no da tregua a los rivales”

El referente colombiano impacta al vestuario del cuadro italiano e inspira a nuevos talentos jóvenes que ven en él un modelo profesional, mientras define su futuro en Europa

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Jhon Lucumí lleva cuatro años con el Bologna de Italia y es uno de sus jugadores más importantes en la plantilla - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Jhon Lucumí lleva cuatro años con el Bologna de Italia y es uno de sus jugadores más importantes en la plantilla - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Jhon Lucumí se ha convertido en un referente del Bologna en los últimos años, al ser una pieza clave para las clasificaciones a certámenes como la Champions y la Europa League, pelear en la parte alta de la Serie A y poner al club en un lugar importante en Italia, pues tiempo atrás solo peleaba por no descender.

La reputación del defensa colombiano se ha consolidado más allá de las fronteras del país europeo, a partir del reconocimiento de figuras jóvenes y el interés creciente de grandes clubes en el continente, como se viene escuchando para el próximo mercado de fichajes en el verano de 2026.

“Un jugador realmente especial”

Jhon Lucumí ha sido señalado por las nuevas generaciones y por la prensa especializada como uno de los defensores más firmes del Bologna, lo que lo coloca en la órbita de importantes equipos para el próximo mercado de fichajes. Su posible traspaso, valorado en torno a EUR 25 millones, junto con la vigencia de su contrato hasta 2027, despierta expectativas tanto en Italia como en otros mercados europeos.

Bodin Tomasevic, juvenil del Bologna sub-20, subrayó la influencia de Lucumí en el entorno profesional: “Hay jugadores aquí que son mis referentes, sobre todo Jhon Janer Lucumí: un defensa que no da tregua a los rivales, un jugador realmente especial. Lo admiro especialmente”, expresó Tomasevic al medio italiano Tutto Mercato Web.

Bodin Tomasevic
Bodin Tomasevic, una de las promesas del Bologna que quiere seguir los pasos de Jhon Lucumí - crédito @fkstariaerodrom/Facebook

La admiración por Lucumí dentro del vestuario se refleja en el deseo de los canteranos por alcanzar el primer equipo, y en la percepción de que su presencia fortalece al grupo y sirve de ejemplo para los que buscan oportunidades profesionales en la Serie A.

Lucumí en la mira del Barcelona

El FC Barcelona mantiene su interés en Lucumí como alternativa para reforzar su defensa. El club catalán busca opciones frente a la dificultad de fichar a Alessandro Bastoni del Inter de Milán, cuyo traspaso oscilaría entre 60 y 70 millones de euros, según Il Resto del Carlino.

La prensa española, como Mundo Deportivo, resalta que el valor de Lucumí, cercano a los 25 millones de euros, representa una oportunidad de mercado frente a otras operaciones más costosas. Además, su contrato con el Bologna finaliza en junio de 2027, lo que incrementa la probabilidad de una negociación este verano.

Jhon Lucumí tiene opciones de llegar al Barcelona para la temporada 2026/2027, debido a su bajo precio en el mercado - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Jhon Lucumí tiene opciones de llegar al Barcelona para la temporada 2026/2027, debido a su bajo precio en el mercado - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

En el centro del seguimiento de equipos como el Barcelona, el colombiano también atrae la atención de clubes de la Premier League y de Turquía. La posibilidad de una salida cobra fuerza debido a que el Bologna consideraría viable un traspaso, temiendo perderlo sin compensación al final de su contrato, según información de Marca.

Posible salida del Bologna y perspectivas de futuro

Las semanas próximas pueden resultar decisivas para el futuro de Lucumí que, según la prensa italiana, cuenta con propuestas tanto de España como de otros grandes mercados de Europa. El interés de distintos equipos por su experiencia internacional y potencial de desarrollo lo posiciona como una opción estratégica en el mercado de fichajes.

Por su parte, Tomasevic también es considerado entre los posibles jugadores que podrían salir cedidos la próxima temporada, en busca de sumar minutos y afianzar su carrera, reveló AS Colombia. Esta dinámica refleja el movimiento continuo dentro del Bologna y el propósito de ofrecer oportunidades a talentos emergentes.

Jhon Lucumí también es una pieza importante para la selección Colombia, camino al Mundial 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jhon Lucumí también es una pieza importante para la selección Colombia, camino al Mundial 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Lucumí, con el respaldo de su rendimiento y visibilidad internacional, enfrenta el reto de mantener su nivel y aprovechar nuevos escenarios competitivos en el fútbol europeo, enfocado en el crecimiento profesional.

Tomasevic, inspirado por quienes considera sus referentes, persigue el objetivo de demostrar su valía y seguir el ejemplo de Lucumí como motor para progresar en su carrera futbolística.

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