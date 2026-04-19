Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Argentina y Colombia vienen de empatar sin goles en Lanús, por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @Argentina/X

Se terminó otra jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol para la selección Colombia, que tuvo un buen balance en las tres fechas programadas en abril, pues pasó del cuarto puesto a los lugares de clasificación directa para la Copa del Mundo de la FIFA en Brasil 2027.

La Tricolor volverá a jugar en el certamen en los próximos meses, enfrentará a un rival que, aunque está lejos en la tabla de posiciones y es de menor nivel, puede dar la sorpresa a las dirigidas por el técnico Ángelo Marsiglia, que está invicto en el torneo por el momento.

De esta manera, el combinado nacional termina su concentración, la cual arrancó a principios de abril y dejó muchas cosas por destacar, sobre todo porque algunas jugadoras demostraron que pueden pelear por el puesto de titular y otras que aún les cuesta para ser inicialistas.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

El cuadro de Ángelo Marsiglia desperdició una oportunidad enorme de clasificar de manera anticipada al certamen de la FIFA, al igualar sin goles frente a Argentina en el estadio Ciudad de Lanús y mantenerse en la segunda posición con 14 puntos, quedando a un paso de obtener el cupo directo.

La selección Colombia femenina volverá a jugar el viernes 5 de junio, con horario por confirmar por parte de la Conmebol, en la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina que entró en su recta final para conocer los clasificados directos y al repechaje para el mundial.

La selección Colombia es favorita a terminar líder en la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

El rival de la Tricolor será Uruguay, conjunto que está en la novena posición con apenas cinco puntos, está obligada a ganar los últimos dos encuentros del torneo y depender de otros resultados de Venezuela, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay para soñar con un lugar en la repesca.

Con respecto a la sede del partido, la selección Colombia femenina recibirá a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, con capacidad para 38.000 espectadores, y será el último encuentro de local de las cafeteras en la Liga de Naciones, pues cerrará la participación en condición de visitante.

Uruguay es penúltima de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con cinco puntos en seis partidos - crédito @AUFfemenino/X

Después del torneo clasificatorio, la Tricolor tendrá hasta 13 partidos de preparación para el Mundial Femenino, según el calendario de compromisos de la FIFA, arrancando entre el 5 y 13 de octubre de 2026, cuando se reabra la ventana de compromisos amistosos internacionales.

Sin goles ante Argentina

Colombia y Argentina empataron 0-0 en la fecha siete de la Liga de Naciones Femenina, resultado que mantiene a ambos equipos en el primer lugar con 14 puntos. El liderato sigue en manos del conjunto dirigido por Germán Portanova debido a una mejor diferencia de gol (+12).

Las locales tomaron el control en el arranque del partido en Lanús, presionando la salida rival y limitando los intentos de avance del seleccionado colombiano, pero sin generar ocasiones peligrosas en el arco de Katherine Tapia. Por su parte, la visita buscó profundidad en los contragolpes y registró un remate desviado de Wendy Bonilla, además de una jugada individual de Linda Caicedo anulada por fuera de juego.

Argentina y Colombia se enfrentaron en el estadio Ciudad de Lanús, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @Argentina/X

En el segundo tiempo, el ingreso de Gisela Robledo dio impulso al ataque colombiano, aunque su único remate al arco de Solana Pereyra no encontró el objetivo. Dos intervenciones del VAR marcaron el desarrollo: la revisión de una falta dura de Rocío Roggerone sobre Bonilla, que terminó en tarjeta amarilla para la jugadora argentina, y la desestimación de un posible penal por mano de Romina Braun en el área.

Pese a la necesidad de sumar para acercarse a la clasificación, ninguno de los dos equipos logró romper el cero, lo que deja la definición para la próxima doble jornada en junio, cuando se conocerán los clasificados al Mundial de Brasil 2027.