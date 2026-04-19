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Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Las interacciones de ambos participantes durante las últimas semanas venían derivando en la posibilidad de un noviazgo, hecho que motivó la reacción de sus respectivas parejas fuera del formato

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Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
El prometido de Alexa Torrex confirmó que entregó las cuentas de redes sociales a su familia y se refirió a los señalamientos que recibió a lo largo de la participación de la influenciadora en el "reality show" - crédito @jhormantol/IG

A unas horas de que se celebre la gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, los televidentes siguen con atención lo relacionado con Alexa Torrex y Tebi Bernal, y particularmente lo concerniente a sus parejas fuera de la casa estudio.

Esto, debido a que ambos participantes protagonizaron un beso que para los televidentes fue tomado como la confirmación de que ambos estarían buscando un romance pese a tener a sus parejas fuera del reality show.

Este episodio detonó la respuesta inmediata de Alejandra Salguero, que publicó un video en Instagram donde confirmó la ruptura con el “chico reality” y detalló aspectos de su relación con el participante, admitiendo sentirse incómoda por la cercanía que mantiene con Alexa Torrex en el reality, pese a que semanas atrás aseguró que le daría su apoyo.

Tras el video, Jhorman Toloza, pareja de Alexa previo a su entrada en el formato de telerrealidad reaccionó con un “me gusta” y un emoji de corazón vendado, lo que generó nuevas reacciones en redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que Jhorman, con una serie de publicaciones, confirmara el final de su relación con la creadora de contenido. Al respecto, cabe recordar que Alexa ya había anunciado ante las cámaras semanas atrás que no iba a retomar su relación con su prometido y afirmado que a partir de ese momento podía hacer lo que quisiera.

La comediante habría preferido salvar a su expareja para evitar comentarios negativos en la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

A través de sus historias en Instagram, Toloza comunicó la ruptura y detalló que ya entregó todas las cuentas de Alexa a su familia, señalando así el final de su vínculo. En otra publicación sumó: “Oficialmente todo se terminó, muchachos”, dejando claro que ya no mantiene ningún tipo de relación sentimental con la concursante.

Por último, Jhorman sumó unas palabras rematadas con una cita bíblica en las que se refirió con dureza a Tebi.

“Solo me queda decir gracias a todos aquellos que me insultaron, humillaron y pordebajearon por obra de mi ex y el poco hombre ese. Hoy soy un hombre más fuerte y consiente de la peste que hay en la cabeza de aquellos que patean al caido… Que Dios se apiade de sus almas (sic)", escribió.

En la parte final añadió “Lucas 23:34″, que lleva a una de las frases bíblicas más populares del catolicismo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Toloza no dejó dudas del final de su compromiso con Alexa y dejó una cita bíblica para referirse a los ataques y acusaciones que recibió en las semanas previas - crédito @jhormantol/Instagram
Toloza no dejó dudas del final de su compromiso con Alexa y dejó una cita bíblica para referirse a los ataques y acusaciones que recibió en las semanas previas - crédito @jhormantol/Instagram

Así fue el beso de Tebi a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

El detonante de las reacciones de Jhorman y Alejandra fue un beso durante una dinámica de actuación que pareció ir más allá del taller.

Todo sucedió durante una actividad en la que los participantes debían realizar una obra de teatro. En esta dinámica, Tebi y Alexa interpretaron a una pareja. El personaje de Alexa estaba disgustado, mientras Tebi intentaba animarla.

Durante la actuación, Alexa dijo que iba a hacer algo similar a un “Karifulla”, en alusión a lo ocurrido con Karina y Altafulla en la temporada anterior, y mencionó la posibilidad de repartirse el premio.

Siguiendo el papel, Tebi respondió que, a diferencia de esa situación, él la llevaría a Dubái. Aclaró, para efectos cómicos, que se refería a un edificio con ese nombre en Medellín. También hizo referencia a París, no como la capital de Francia, sino a un sector ubicado en Bello, Antioquia.

Durante la dinámica, Alejandro Estrada intervino en personaje y le dijo a Tebi que estaba a la sombra de Alexa. Tebi respondió que podía ofrecerle cosas distintas. “Usted no le puede dar lo que yo sí le puedo dar”, le respondió Tebi.

Durante una actividad de actuación, el modelo besó a la participante con la que se le viene vinculando desde hace varias semanas en el "reality show" - crédito Canal RCN

Es en ese momento cuando Tebi tomó por sorpresa a Alexa y la besó. El gesto llamó la atención de los televidentes debido a que no se trató de un beso corto para cumplir con el libreto, sino de uno más prolongado.

Alexa reaccionó con un grito y diciendo el nombre de Tebi, a lo que este respondió: “Beso sin agarrada de culo, no es beso”.

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