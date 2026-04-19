Madonna, Maluma, Duplat, Nanpa Básico, Enrique Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Madonna anunció 'Confessions II', la secuela de 'Confessions On A Dance Floor' y su primer adelanto - crédito Silvia Izquierdo/AP

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la tercera semana de abril de 2026.

Nico Hernández publica “Me Niego”, con un videoclip imponente

El artista colombiano lanza una canción que pone en palabras uno de los sentimientos más universales: la dificultad de dejar ir un amor cuando ha sido verdadero. Con una interpretación cargada de emoción, el sencillo se posiciona como una apuesta honesta dentro de la música regional colombiana, conectando con quienes han atravesado despedidas que aún duelen.

El videoclip, grabado en el imponente Salar de Uyuni, en Bolivia, eleva la narrativa de la canción a un plano visual poderoso y simbólico.

Andrés Cortés presenta su EP ‘A Corazón Abierto’

El artista de regional colombiano lanza un EP de seis canciones que rinde homenaje a los clásicos que marcaron su identidad musical, siendo elegido como corte promocional su versión de Tarde La Conocí, compuesta por Omar Geles y popularizada por Patricia Teherán.

Juan Pablo Navarrete le da un giro a “Como La Flor”

El bogotano también apostó por darle su voz a una versión, en este caso a un tema que popularizó Selena en los 90. Grabada y producida en Pereira en los estudios de Apolo Music, presenta una incursión donde a la base del regional colombiano le suma elementos de la cumbia villera.

Ysa C y Yexel presentan “BCN”, un afrobeats inspirado en la energía de Barcelona

La artista colombiana se unió al artista cubano en este sencillo que hace referencia al código del aeropuerto de la Ciudad Condal, proponiendo un afrobeats que busca capturar la energía y los contrastes de la ciudad.

Gusi reúne leyendas del vallenato en su ambicioso proyecto ‘Vallenato Social Club’

El cantautor y productor colombiano de pop tropical, presenta el que es descrito como el primer álbum original 100% colaborativo del vallenato, en el que asume el rol de anfitrión para reunir a distintas generaciones de artistas en un mismo espacio creativo.

Concebido como un punto de encuentro entre estilos, trayectorias y visiones musicales, este trabajo marca un hito en la historia reciente del vallenato al celebrar, honrar y proyectar el sonido que define a Colombia.

El álbum cuenta con la participación de Elder Dayán Díaz, Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Luifer Cuello, Iván Villazón, Jorge Celedón, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Diego Daza, José Martín Bernier, Felipe Peláez y Peter Manjarrés, quienes se suman a Gusi en un ejercicio artístico que trasciende la colaboración para convertirse en un testimonio cultural.

“Pude cerrar un círculo en mi vida, que le hacía falta ese último eslabón a la cadena con este álbum del Vallenato Social Club, porque puedo de una vez por todas amarrar todo mi sentimiento familiar. Mi abuelo viene de Villanueva, tierra de cantores, de compositores, y cómo este mundo lo descubrí a través de su legado, pero no personalmente, porque lo conocí cuando él ya estaba muy viejo. Y esta música como que me lleva a amarrar ese sentimiento de amor y de identidad que tengo por mis venas, que es tener sangre villanuevera", comentó el cantante en diálogo con Infobae Colombia.

La Banda del 5 reafirma su identidad con su EP ‘Vallenato’

La agrupación que se viene proyectando como abanderada de lo que describen como “bandanato”, presenta su nuevo EP con la que siguen fieles a su estilo, mezclando la raíz del vallenato con elementos contemporáneos, influenciados por la calle, la parranda y la mezcla natural de sonidos que han marcado su camino.

“El bandanato es nuestra forma de hacer música sin pedir permiso. Es vallenato con calle, con influencia, con lo que somos hoy. No es un disfraz, es identidad”, afirma la banda en un comunicado de prensa.

Duplat y Esteman unen fuerzas en “El Observador”

Dos de las figuras que le dieron un sentido renovado a la manera de hacer y presentar el pop en Colombia se juntan en esta pista que refleja el interés en una nueva manera de entender las canciones, desde una mirada romántica (aunque no necesariamente optimista), acústica y sutil, contrastando con lo mostrado por Duplat hasta el momento. De igual modo, representa un cambio de registro para Esteman, que venía de grabar con Daniela Spalla su LP colaborativo Amorío.

“La canción aborda un triángulo amoroso desde la perspectiva del vértice solitario, ese que observa, que desea, que espera… pero que no es elegido. Es una narrativa íntima y contenida que transforma el silencio en lenguaje y la distancia en emoción”, expresó Duplat en un comunicado de prensa.

Maca y Gero publican su EP ‘Lo Que Queda En El Aire’

Paralelo a su gira nacional por Colombia, los artistas bogotanos presentan una colección de temas orientados a contar una historia a través de lo invisible y lo emocional, explorando los vacíos y el silencio como herramientas para generar un impacto más profundo en el oyente.

“Es la forma en que la luz y el silencio guardan la memoria de lo que ocurrió entre dos personas. No vemos acciones ni escenas obvias; vemos la atmósfera que queda después de cada momento: el calor suave del coqueteo, la calma del amor, la tensión suspendida de la duda, el frío de la distancia y el vacío casi quieto de la ruptura”, manifestó el dúo en un comunicado de prensa.

Maluma y Ryan Castro presentan “Pa’ la seca”

El tercer sencillo del año por parte de Maluma es nuevamente una colaboración, esta vez con otra de las figuras consolidadas del urbano, que incursionan en un híbrido entre reguetón y dancehall con vibras nocturnas.

El videoclip, dirigido por Stillz, amplifica la narrativa llevando la historia a Estados Unidos, donde ambos artistas interpretan a dos colombianos que “josean” en las calles vendiendo flores. A lo largo de su recorrido, interactúan con diferentes personajes mientras reúnen, poco a poco, el dinero necesario para cumplir un objetivo claro: regresar a casa.

Nanpa Básico presenta su LP ‘Que Tin Y Que Tan’

El proyecto de 22 temas reúne la historia, el sonido y lo visual de lo que significa “hogar” para el rapero, llevando al oyente por un universo marcado por barrios, códigos, humor, emoción y las contradicciones que lo han formado.

Los artistas invitados incluyen a Kapo, Camilo, DFZM, Miky La Sensa, Maisak y Kris R. Todos aparecen en la portada del álbum, reunidos alrededor de una mesa de dominó frente a una bodega, en una escena que captura la cotidianidad y celebra sus raíces compartidas.

“Que Tin y Que Tan nació de la forma en que hablamos en Colombia, donde las palabras pueden significar cualquier cosa dependiendo del momento. Este álbum es mi hogar, mi historia y todo lo que me ha formado. Es una celebración de nuestra colombianidad, nuestra creatividad, resiliencia, lenguaje de calle y orgullo. Estoy bien emocionado de que este álbum finalmente sea suyo y espero que lo disfruten”, manifestó el artista en un comunicado de prensa.

Greeicy retrata la picardía en “Discúlpeme Señor”

La caleña presenta una mezcla de afrobeats, merengue y reguetón que formará parte de su próxima larga duración, CANDELA, explorando la fuerza y el empoderamiento de las mujeres, una faceta que ha estado presente en las canciones que ha lanzado desde el 2025.

Adicionalmente, llega acompañado de un videoclip, dirigido por Sebastián Villota y codirigido por la propia Greeicy, donde la artista muestra su faceta actoral junto a Luces Velásquez. Inspirado en la estética vintage de los cabarets de mediados del siglo XX, el video la presenta como una bailarina bajo el control de una Madame, interpretada por Velásquez.

Yami Safdie une fuerzas con Alejandro Sanz en “Cuéntame”

La prometedora cantautora argentina presenta su nuevo y muy esperado sencillo con la participación de la estrella del pop latino, con la que coincidió en los Premios Lo Nuestro 2025 y a la que, sin dudarlo, le envió una canción que pronto cambiaría el rumbo de su carrera. No pasó mucho tiempo para que Sanz enviara su parte vocal grabada y compartieran escenario en Argentina, donde grabaron el videoclip oficial.

Baby Rasta y Gringo le apuestan a reversionar sus clásicos en ‘Antes del Romance… [Unplugged]’, desde Colombia

La dupla de Puerto Rico presenta un proyecto donde reversionan seis de sus canciones románticas más importantes en formato acústico junto a una banda en vivo, llevándolas a un sonido más orgánico que conecta con sus raíces y con la influencia del reggae presente desde sus inicios.

Las elegidas fueron Mañana Sin Ti, Cafuné, Amor de Lejos, Cupido Me Mintió, Mi Nena y Qué Será de Mí, esta última grabada junto a Andy Rivera, quien compartió su emoción por formar parte del proyecto y su admiración por el dúo.

Bunbury presenta su nuevo álbum de estudio, ‘De un siglo anterior’

Con su LP número 14, el zaragozano prosigue con su exploración de los ritmos latinoamericanos, y particularmente los más ligados a su estilo poético y despojado a la vez de abordar la composición, como el bolero o el tango.

“El paso del tiempo es la mejor de las opciones. La otra sería que el tiempo dejara de pasar porque tu vida quedara interrumpida o no tuvieras mucho más que decir o que hacer. Así que tengo una visión muy positiva de la mirada hacia el pasado y el futuro, quizás porque estoy en un lugar intermedio en el que, aunque tengo un largo historial, considero que me quedan muchas cosas por decir”, manifestó el cantante en diálogo con Infobae Colombia.

Anitta presenta ‘EQUILIBRVM’

La brasileña publica en plataformas digitales su esperada producción discográfica en la que explora una faceta más reflexiva y aborda temas como la espiritualidad, el amor, la fe y el empoderamiento femenino, al tiempo que explora diversos sonidos de la música brasileña.

El álbum cuenta con colaboraciones de Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Ebony, Papatinho, Rincon Sapiência, King Saints, Melly, Os Garotin, Los Brasileros, Ponto de Equilíbrio y Emanazul.

“Es un álbum con intenciones muy claras, pero expresadas de manera sutil. No estoy cantando sobre religiones o dogmas, sino sobre el amor, la sanación y la cultura brasileña. Más que hablar de orixás, santos u otras figuras religiosas, quiero enfocarme en los valores que representan”, manifestó la cantante en un comunicado de prensa.

Tokischa lanza su primer LP ‘Amor & Droga’

La artista dominicana nominada presenta su esperado debut discográfico, compuesto de 17 temas y presentado por primera vez durante una listening party en Nueva York, con una puesta en escena impactante que comenzó a generar conversación incluso antes de su estreno oficial.

Es una producción en la que, oscilando entre R&B, dembow, reguetón y rap, la cantante se adentra en las emociones más intensas del amor, explorando su lado más oscuro, construyendo una narrativa donde el amor y la dependencia conviven, revelando cómo una relación tóxica puede impactar la identidad, las emociones y la percepción propia.

La Perversa presenta ‘Scorpion’, su nuevo álbum

La también dominicana en una sesión privada de escucha realizada en las oficinas de Spotify en Miami junto al equipo editorial de la plataforma.

Durante la sesión, la artista tuvo la oportunidad de compartir el trasfondo creativo del álbum, explicar los códigos culturales presentes en sus letras y presentar su evolución dentro de la música urbana, en un momento donde enfoca todas sus energías en plasmar su visión del dembow dominicano.

Trueno, lanza “X UNAS LLANTAS”, primer adelanto de su próxima producción

El lanzamiento del sencillo se produce días después de que el rapero argentino sacudiera las redes sociales con el anuncio de TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio, previsto para el 24 de abril.

La revelación llegó tras tres meses de ausencia en redes sociales, sorprendiendo a sus millones de seguidores en Instagram con un clip en el que se muestra un nuevo look mientras baila a los pasos del clásico de la década de 2010, Tírate Un Paso, de Los Wachiturros.

Rosalía publica la edición de lujo de ‘LUX’

Aclamado y generando conversación a su alrededor, el tercer larga duración de la española presenta esta semana su versión extendida con temas adicionales, Jeanne, Novia Robot y Focu’Ranni

Junto con el lanzamiento, se presenta un impresionante videoclip de Focu’Ranni, dirigido por Petra Collins, quien aporta una estética de fantasía moderna inspirada en La novia a la fuga.

Siloé presenta “Búfalo”, el último adelanto de su próximo álbum

La agrupación española decidió presentar un nuevo sencillo, más guitarrero y ligado a su sonido en vivo, con el que deja todo listo antes del estreno de su cuarta larga duración.

"Queríamos enseñárosla porque sentimos que nos representa mucho ahora mismo: es directa, intensa y nace desde lo más visceral. Tiene ese carácter y esa emoción que tanto buscamos cuando hacemos música. Para nosotros es una forma de deciros por dónde va todo lo que viene. Gracias por estar siempre al otro lado", comentó la banda en un comunicado de prensa.

Madonna anuncia ‘Confessions II’, su próximo álbum, y su primer sencillo

La reina del pop volvió a unir fuerzas con el productor Stuart Price para la realización de la segunda parte de su aclamado álbum de 2006, Confessions On A Dance Floor. El primer adelanto, I Feel So Free, ya está disponible en plataformas digitales y presenta una faceta de la norteamericana que, además de mantenerse fiel a la estética mostrada 20 años atrás, oscila entre lo bailable y lo atmosférico.