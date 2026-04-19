Colombia

El pulso de Germán Ávila con el Banco de la República que pone en duda la junta de tasas de abril

La eventual ausencia del ministro de Hacienda podría impedir que la Junta alcance el quórum necesario, generando un bloqueo temporal en la toma de decisiones del Emisor. El país quedaría a la espera de una definición institucional o jurídica que habilite la reunión o active mecanismos de reemplazo

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Posible ausencia del ministro de Hacienda pone en riesgo el quórum de la Junta del Banco de la República. - crédito Reuters
Posible ausencia del ministro de Hacienda pone en riesgo el quórum de la Junta del Banco de la República. - crédito Reuters

A medida que se acerca el 30 de abril, aumenta la incertidumbre sobre la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que se definirá la política de tasas de interés del país.

El debate está centrado en si la Junta podrá sesionar con normalidad, debido a la ausencia del ministro de Hacienda Germán Ávila, quien abandonó la sesión del pasado 31 de marzo tras la decisión de aumentar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, pasando de 10,25% a 11,25%.

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Origen del conflicto en la decisión sobre tasas de interés

La decisión adoptada por la mayoría de la Junta generó diferencias con el Ministerio de Hacienda. El ministro Ávila manifestó su desacuerdo con el incremento, al considerar que la inflación responde principalmente a factores externos y no a presiones de demanda interna.

Tras la votación, el funcionario no ha confirmado su regreso a las sesiones del Emisor, lo que ha abierto un escenario de incertidumbre sobre el quórum necesario para la toma de decisiones.

El Banco de la República advirtió que el aumento de deuda de corto plazo puede generar mayores presiones de liquidez en los próximos años- crédito Banco de la República/VisualesIa
Crece la expectativa sobre la definición de tasas de interés en la próxima reunión del Emisor. - crédito Banco de la República/VisualesIa

Requisitos legales para sesionar en el Banco de la República

De acuerdo con El Colombiano, el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, ha señalado que la participación del ministro de Hacienda es un requisito establecido en el marco institucional del banco central.

De acuerdo con la normativa vigente, la Junta requiere un mínimo de cinco miembros, incluyendo obligatoriamente al ministro de Hacienda, para poder deliberar y tomar decisiones.

En caso de que el ministro no asista, se abre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro designe un funcionario ad hoc para garantizar el funcionamiento de la Junta.

Posible designación de un funcionario ad hoc

La figura del funcionario ad hoc está contemplada como un mecanismo para evitar la parálisis institucional cuando uno de los miembros obligatorios no puede ejercer sus funciones.

Este reemplazo temporal permitiría que la Junta continúe con la toma de decisiones en materia de política monetaria, tasas de interés y operaciones financieras del Estado.

Sin embargo, su aplicación dependerá de la interpretación jurídica sobre la naturaleza de la ausencia del ministro de Hacienda.

Debate jurídico sobre la ausencia del ministro

El retiro del ministro de Hacienda ha generado discusión en el ámbito jurídico y político. El medio ya mencionado afirmó que el expresidente César Gaviria ha señalado que la ausencia del funcionario podría constituir un incumplimiento de sus funciones constitucionales.

De acuerdo con su interpretación, el ministro no solo integra la Junta del Banco de la República, sino que además la preside, por lo que su inasistencia afecta el funcionamiento institucional del Emisor.

Demanda ante el Consejo de Estado

El conflicto ha llegado al ámbito judicial. El Consejo de Estado estudia una demanda contra el artículo 35 del decreto 2520, que regula el quórum de la Junta del Banco de la República.

La acción argumenta que la exigencia de la presencia del ministro de Hacienda podría limitar la autonomía de los codirectores y afectar la capacidad del banco central para sesionar en determinadas circunstancias.

El tribunal ya admitió la demanda y no se descarta que se adopten medidas cautelares antes de la reunión de abril.

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
El Consejo de Estado estudia una demanda que podría incidir en el funcionamiento del Banco de la República. - crédito Colprensa

Inflación y posibles decisiones sobre tasas de interés

Las cifras recientes de inflación continúan presionando las decisiones de política monetaria. En marzo, la inflación anual se ubicó en 5,56%, frente al 5,29% registrado en febrero.

Este comportamiento ha mantenido abierta la posibilidad de nuevos ajustes en la tasa de intervención durante la próxima reunión del Banco de la República.

Proyecciones de analistas económicos

De acuerdo con El Colombiano, el centro de estudios ANIF ha señalado que la dinámica inflacionaria sigue afectada por el aumento del salario mínimo y por presiones en los costos de producción.

Según el análisis de la entidad, estos factores han contribuido a mantener la inflación en niveles superiores al objetivo del banco central.

Por su parte, BBVA Research estima que la Junta podría aprobar un incremento adicional de 50 puntos básicos, lo que situaría la tasa de interés en 11,75%.

Tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República

El debate sobre la política monetaria ha generado diferencias entre el Gobierno y el Emisor. El ministro Germán Ávila ha cuestionado las decisiones de la Junta al considerar que el aumento de tasas no responde a las condiciones estructurales de la economía.

El Banco de la República, por su parte, ha defendido su independencia y ha señalado que las decisiones se toman con base en el análisis técnico de la inflación y las expectativas económicas.

El Banco de la República evalúa escenarios ante una posible falta de quórum en su próxima reunión. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez
El Banco de la República evalúa escenarios ante una posible falta de quórum en su próxima reunión. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez

Debate en el Congreso y críticas institucionales

La discusión también se ha trasladado al Congreso de la República, donde el gerente del Banco y el ministro de Hacienda participaron en un debate de control político.

Durante la sesión, el gerente Leonardo Villar defendió la política monetaria y solicitó respeto por la autonomía de la institución, mientras que el ministro Ávila reiteró sus críticas a las decisiones de la Junta.

Riesgos para la estabilidad institucional y financiera

La posibilidad de que la Junta no pueda sesionar ha generado preocupación en distintos sectores económicos. Una eventual parálisis del Banco de la República afectaría la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran las limitaciones para ajustar tasas de interés, la incertidumbre en los mercados financieros, los posibles impactos sobre la estabilidad del peso colombiano y las dificultades en la coordinación con organismos internacionales.

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