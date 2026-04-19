Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García se sinceró sobre su actual relación con Yina Calderón, La Toxi Costeña y Melissa Gate, a un año de su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Karina García, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, concedió una entrevista a la sección digital del Canal RCN en la que narró distintos hechos de su vida, y en particular cómo su paso por el reality show en 2025 marcó un antes y un después en su vida.

En principio, la modelo y actual panelista en el formato digital ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? describió su ingreso como una oportunidad que transformó su vida, remarcando que la convivencia con 25 personas completamente diferentes, aisladas del mundo exterior y sin la posibilidad de contar con sus celulares, la enfrentó a situaciones límite.

“La casa de los famosos fue la oportunidad de mi vida. Realmente ha sido la experiencia más hermosa, más retadora, más difícil, más compleja, más loca”, reconoció.

En ese contexto, Karina enfrentó su vulnerabilidad y destacó el aprendizaje personal que le dejó la experiencia: “Me cambió la vida completamente para bien. Aprendí mucho, crecí como persona, salí de mi zona de confort, aprendí a conocerme, mis miedos, mis tristezas, mis batallas, yo como persona. Sacó lo mejor y lo peor de mí esa casa”, expresó.

Karina García aseguró que no guardaba rencor hacia Yina Calderón y La Toxi Costeña, a un año del "reality show" - crédito Canal RCN

Karina recordó particularmente el desafío que representó para ella mantener relaciones auténticas dentro de una estructura de juego en la que las alianzas y las rupturas eran inevitables.

“Allá pasan cosas tan raras que tú te olvidas hasta del mundo exterior. Tú sientes que ese es tu mundo, tú sientes que ese es tu único, tu única zona segura, eso se convierte en tu hábitat. Cuando yo salí se me olvidó todo: la clave de mi celular, el número de mi cédula, las claves de mi tarjeta, todo se me olvidó. Casi cuatro meses encerrada. Entonces, es complejo. Es complejo lo que se vive allá. Es un juego, pero es una realidad alterada”, afirmó.

Karina García afirmó que siempre le agradó Melissa Gate y que su distanciamiento se produjo por "cosas del juego" - crédio Canal RCN

Uno de los aspectos más notorios de la participación de Karina García en La casa de los famosos Colombia fue la ruptura de amistades y los efectos que tuvo el reality en su entorno personal.

Inicialmente, Karina ingresó con vínculos previos con algunas participantes, armando la alianza de las “chicas Fuego” con Yina Calderón y La Toxi Costeña, pero la dinámica del juego transformó radicalmente esas relaciones, especialmente luego de que decidiera iniciar una relación sentimental con Altafulla, a la postre ganador de la temporada.

“Yo con Yina realmente la conocía desde afuera. No éramos íntimas, pero sí éramos amigas. Habíamos compartido en un par de eventos, hablábamos mucho por WhatsApp, nos llamábamos y pues nada, no sé qué pasó, cosas del juego, ingresamos a la casa y pues ya lo que todo Colombia sabe, que eso se volvió nada”, afirmó.

Karina también tuvo palabras sobre su relación con Melissa Gate. “Con Melissa adentro también hubo una buena onda, pero al final también todo se desdibujó un poco. La verdad, ella siempre me cayó bien. Yo nunca tuve absolutamente nada en contra de ella. Incluso hay muchos clips donde ella y yo compartíamos juntas en varias oportunidades, ingresamos juntas al loft. Pero no sé, también cosas del juego”, expresó.

Karina García se mostró agradecida de las oportunidades que tuvo con distintas marcas tras su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Pese a lo anterior, Karina aseguró que no guarda rencor con ninguna de ellas por lo sucedido. “Lo más importante es que yo no me quedo con nada de eso en mi corazón, eso ya pasó. Hace un año exactamente estábamos allá y para mí ya todo está sano, igual que con Cindy [La Toxi Costeña]. O sea, cero rayes, la verdad”, apuntó.

La paisa incluso dejó entrever que muy seguramente sus antiguas aliadas se sentían igual sobre el tema. “Yo creo que Yina ya soltó eso porque ella lo ha dicho. Y las otras compañeras, la verdad no lo sé, pero lo más importante es lo que sienta yo”, señaló.

El reconocimiento público y el respaldo de diferentes sectores fueron un estímulo para seguir creciendo luego de su participación en el programa, pese a no llevarse el premio mayor. “Trabajo con muchas marcas, llegaron muchos contratos chéveres a mi vida. Me fui para República Dominicana a un reality y gané. O sea, imagínate, en un mes me gané el premio de La Casa de los Famosos“, contó.