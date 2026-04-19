Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, tras la séptima jornada: esto pasó con Colombia

Chile y Ecuador fueron dos de las selecciones que celebraron en la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @LaRoja/X / @LaTri/X

Se terminó la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, que fue la última de las tres jornadas realizadas en abril y entregó muchas emociones en sus cuatro compromisos del sábado 18 de abril, con goles, suspenso y varias cosas por definir de cara al Mundial de 2027.

La tabla de posiciones también tuvo cambios tras la fecha siete, en la que la selección Colombia y Argentina tuvieron un duelo especial por el liderato y obtener el primer cupo directo a la Copa del Mundo de la FIFA, mientras que Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay pelearon por los puestos de la repesca.

De esta manera, todo quedará para definirse a inicios de junio, cuando se tienen programadas las últimas dos jornadas de la Liga de Naciones Femenina Conmebol y conocer los dos clasificados directos al Mundial de Brasil, así como el par de escuadras que irán al Torneo de Repechaje.

Así quedó la tabla de posiciones

Durante la tarde del sábado 18 de abril, la Conmebol organizó los cuatro compromisos en dos horarios distintos, pues tres de ellos eran claves por la pelea para la repesca, mientras que el otro era estelar por ser las dos líderes del campeonato clasificatorio al Mundial Femenino.

La selección Colombia femenina se mantuvo en la segunda posición de la Liga de Naciones con 14 puntos, luego de igualar sin goles contra Argentina, que tiene las mismas unidades de la Tricolor, pero lidera por su diferencia de gol de +12 y la de la Tricolor es +7.

Argentina y Colombia se enfrentaron en el estadio Ciudad de Lanús, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @Argentina/X

En paralelo, Venezuela le pasó por encima a Bolivia con goleada 8-0 en Lara, donde la Vinotinto recuperó terreno luego de las dos derrotas frente a las cafeteras y la Albiceleste, alcanzó las 11 unidades y aunque prácticamente aseguró pase a la repesca, sueña con el cupo directo al mundial.

A primera hora, Chile logró una victoria clave para buscar el repechaje, pues superó a Uruguay, uno de sus rivales directos, por marcador de 1-3 en el estadio Centenario de Montevideo, llegó a 10 puntos y le sacó ventaja a otra escuadra que también se acerca con peligro.

Uruguay perdió en el estadio Centenario contra Chile por 3-1, en la séptima fecha de la Liga de Naciones - crédito @LaRoja/X

Se trata de Ecuador, que también celebró en la Liga de Naciones ante Perú, en el estadio Atahualpa de Quito, por la mínima diferencia y luego de un compromiso complicado porque falló un penal y las incas se esforzaron mucho por conseguir un buen resultado fuera de casa.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina

Argentina: 14 puntos (+12) Colombia: 14 puntos (+7) Venezuela: 11 puntos (+13) Chile: 10 puntos (+3) Ecuador: 8 puntos (+2) Paraguay: 7 puntos (-1) Perú: 7 puntos (-7) Uruguay: 5 puntos (-3) Bolivia: 1 punto (-26)

Ecuador le ganó duelo clave a Perú

La selección femenina de Ecuador venció por 1-0 a Perú en Quito durante la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina, con un gol de Nayely Bolaños a los 76 minutos, resultado que permite a La Tri alcanzar ocho puntos en la tabla rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

El tanto de Bolaños, su segundo en el torneo, ambos de penal y como local, se dio a los 77 minutos, recordando que falló otro a los 35’, y fue determinante para asegurar la victoria frente a una selección peruana que intentó igualar sin éxito en el tramo final.

Ecuador venció a Perú por la mínima diferencia y dio un paso enorme para el repechaje al Mundial Femenino 2027 - crédito @LaBicolor/X

Durante la primera parte, las ecuatorianas también destacaron con 15 remates, número que supera lo conseguido por cualquier otra selección de este certamen en ese periodo de 45 minutos, dejando atrás los 14 intentos registrados previamente por Argentina y Chile.

En la estadística de posesión, la Tri registró un 78%, la cifra más alta para el equipo en compromisos continentales recientes, incluidas las tres últimas ediciones de la Copa América Femenina y la actual Liga de Naciones.