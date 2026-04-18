J Balvin pasó por un ancianato en Bucaramanga y puso a bailar a los residentes al ritmo de “Tonto”

Previo a su concierto en Bucaramanga, J Balvin aprovechó su paso por la ciudad para visitar un ancianato y pasar un momento especial con sus residentes al ritmo de su canción" Tonto" - crédito @jbalvin/Instagram

Luego de sus dos fechas en Medellín y Bogotá a finales de 2025, J Balvin anunció la realización de la gira Ciudad Primavera, con la que se planteó recorrer seis ciudades entre marzo y mayo del presente año, en estadios.

A esto se suma el anuncio de su proyecto colaborativo con Ryan Castro, Omertá, del que ya se presentaron los sencillos Tonto y Pal Agua que alcanzaron amplia difusión en redes sociales durante las últimas semanas.

El cantante paisa ya tiene todo listo para su regreso a Bucaramanga, donde se presentará por primera vez en diez años, este sábado 18 de abril en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga en una presentación que se espera que dure unas cuatro horas.

La ciudad de los Parques se encuentra a la expectativa de un evento que representa un acontecimiento que no tardó en dinamizar la economía y dejar réditos significativos a la capital del Santander.

Durante su paso por Bucaramanga, Balvin aprovechó la oportunidad para hacer una visita a un ancianato que, con motivo de su paso por el lugar, organizó una dinámica con sus residentes.

En una grabación publicada por la cuenta oficial del Asilo San Rafael, se observa al cantante junto a una trabajadora de lugar y un grupo de personas de la tercera edad, varios de ellos vestidos con camisetas promocionales de su canción Tonto. Acto seguido, Balvin se sumó a una coreografía especialmente diseñada para interactuar con los residentes del lugar.

El cantante aprovechó su paso por Bucaramanga para visitar un ancianato e interactuar con los residentes del lugar - crédito @donrafa_bga/TikTok

La grabación compartida por el ancianato era solamente el ensayo previo a la grabación definitiva, misma que publicó el propio J Balvin en su cuenta de Instagram. A diferencia del ensayo donde todavía era evidente la falta de coordinación de los invulucrados (incluyendo al propio Balvin), en el reel que subió el reguetonero se les vio más compenetrados y siempre disfrutando de la experiencia.

“En BUCARAMANGA ya tengo muchos ABUELOS.Gracias por sus palabras y sabiduría. Los amo !!.Att. Su nieto favorito”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram al compartir algunos momentos de la visita.

El cantante compartió en sus redes sociales el resultado final de la rutina que organizó con las personas de la tercera edad a las que visitó - crédito @jbalvin/Instagram

En los comentarios no tardaron en manifestarse las respuestas de los seguidores de Balvin, celebrando que se tomara un tiempo de su agenda para hacer la visita al lugar y compartir con los residentes del ancianato.

“La señora enseñándole al mismísimo balvin el baile”, “Lo más chistoso es que el le sigue los pasos a la profe”, “convengamos que es uno de los mejores cantantes pero como bailarín... canta excelente”, “Lugares donde me emperra no haber estado”, “J Balvin juicioso atendiendo las indicaciones”, “Los nuevos bailarines del show de José que belleza”, fueron algunas de las reacciones más destacadas que dejó la visita del reguetonero.

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que se hizo viral

Un golpe en la frente de J Balvin desató especulaciones en redes sociales y despertó el ingenio de los seguidores - crédito J Balvin/Instagram

En medio de varios videos virales, J Balvin apareció con una marca visible que generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. La situación escaló rápido porque, en un primer momento, el propio artista bromeó con que el golpe había sido culpa de su pareja, Valentina Ferrer. Ese comentario, en tono ligero, se mezcló con otros clips recientes donde ambos muestran pequeñas discusiones cotidianas.

Ante la cantidad de reacciones, el cantante decidió aclarar lo ocurrido y despejar cualquier duda. “Aunque no me crean, hay una cosa llamada jenga, y el jenga era gigante, uno muy grande, y quité por huevón la que no era y me cayó en la bendita cabeza de la nariz. Este mensaje lo digo porque he sido amenazado”.

Con esa explicación, dejó claro que todo se trató de un accidente. Eso sí, no dejó de utilizar un tono irónico sobre la situación, y en línea con la manera en que viene manejando el tema desde el inicio.