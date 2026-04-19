Colombia

Paloma Valencia sobre seguridad en el país: “Los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda”

La candidata presidencial advirtió sobre la inseguridad para hacer política en varias regiones y propuso medidas como militarización de rutas clave, combate a la extorsión y fortalecimiento de la Fuerza Pública

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Paloma Valencia expone sus propuestas para fortalecer la seguridad y garantizar el ejercicio político en todo el país. - crédito REUTERS/Sergio Acero
Paloma Valencia expone sus propuestas para fortalecer la seguridad y garantizar el ejercicio político en todo el país. - crédito REUTERS/Sergio Acero

En entrevista con El Colombiano, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia abordó distintos temas relacionados con la seguridad en Colombia, las amenazas en su contra, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio y su visión sobre la política de paz del actual Gobierno.

En sus declaraciones, Valencia aseguró que los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda, señalando una supuesta relación entre grupos armados y sectores políticos. Según la senadora, el actual panorama de seguridad refleja una escalada de amenazas y riesgos para quienes hacen política en regiones bajo control ilegal.

Amenazas y limitaciones en campaña

Desde el inicio de su carrera política, Paloma Valencia ha enfrentado diversas amenazas. En sus palabras, las intimidaciones en redes sociales son frecuentes, pero lo que más le preocupa son los reportes de “planes criminales” en su contra. “Claro que uno siente miedo, pero el miedo está para que lo venzamos”, declaró la candidata, citada por El Colombiano. La situación obliga a restringir su presencia en múltiples municipios de Cauca, Nariño, Caquetá y Meta. “Evitamos estar en esos sitios porque tampoco hay que dar papaya”, aseveró.

El asesinato del también candidato Miguel Uribe intensificó las dudas familiares sobre la continuidad de Valencia en la contienda. “Mi hija cambió su percepción de la política”, relató la senadora. A pesar del temor, insistió en que la lucha política trasciende lo personal, defendiendo la esperanza de un país que rechaza la violencia como norma electoral.

El precandidato Miguel Uribe presionará a su colectividad para que el elegido para los comicios sea anunciado en mayo de 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia
El asesinato de Miguel Uribe generó preocupación sobre los riesgos para los candidatos en regiones bajo amenaza. - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

Críticas al gobierno y acusaciones de pactos con grupos armados

La candidata del uribismo acusó al actual gobierno de mantener “casi que un pacto criminal con los violentos”. Según Valencia, “los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda, que ha estado a la cabeza de todas esas mesas de negociación que les han permitido ampliar el territorio donde ejercen control y aumentar el número de hombres”. El Colombiano señaló que la senadora sostiene que el Pacto Histórico obtuvo el 54% de sus votos en zonas donde la Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgo electoral debido al dominio de grupos armados.

Sobre la llamada “paz total” del presidente Gustavo Petro, Valencia afirmó que la política no fue un simple error, sino “un plan” para fortalecer estructuras ilegales. Destacó un aumento de homicidios y de integrantes de organizaciones criminales tras la implementación de esta estrategia.

Relación entre política y grupos criminales

Cuestionada sobre la existencia de vínculos entre aspirantes presidenciales y organizaciones ilegales, Paloma Valencia recordó que Estados Unidos pidió la extradición de Iván Márquez y Jesús Santrich por narcotráfico, pese a haber sido designados congresistas tras el acuerdo de paz. Según su relato, Iván Cepeda intervino para evitar su extradición, lo que facilitó la creación de la “Segunda Marquetalia”, calificada como uno de los grupos narcoterroristas más activos en Colombia.

La senadora también señaló que el nombramiento de alias Zarco Aldinever como “gestor de paz” permitió, según la Fiscalía, la planificación del atentado contra Miguel Uribe. Para Valencia, “si hubieran dejado extraditar a Santrich y a Iván Márquez, Miguel Uribe estaría vivo”.

El avance de los grupos armados limita la presencia de autoridades y dificulta la vida política en varias zonas del país. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo
El avance de los grupos armados limita la presencia de autoridades y dificulta la vida política en varias zonas del país. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo

Formación, familia y visión de liderazgo femenino

Proveniente de una familia ligada tanto a la política como a la educación, Paloma Valencia resaltó la influencia de sus abuelos, el fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna, y el expresidente Guillermo León Valencia. Desde la infancia, recibió el mensaje de comprometerse con el país y buscar soluciones a sus problemas.

En la conversación con El Colombiano, la candidata destacó la importancia de que una mujer llegue a la presidencia. “Las mujeres tenemos que tener la oportunidad de gobernar este país”, afirmó. Propuso políticas enfocadas en la generación de ingresos para madres cabeza de hogar, el empoderamiento femenino y la protección ante la violencia de género.

Trayectoria y defensa del uribismo

Valencia se definió como “100% uribista” y relató su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Defendió la necesidad de seguridad como prioridad estatal y reconoció la gravedad de los “falsos positivos” ocurridos durante el gobierno de Uribe. Aseguró que el expresidente actuó sancionando a los responsables y criticó la liberación de los implicados por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Propuestas de seguridad y plan de gobierno

Entre las primeras medidas que implementaría en caso de asumir la presidencia, Paloma Valencia mencionó la militarización de la vía Cali–Popayán–Pasto, donde se reportan hasta cinco secuestros diarios. Enfatizó la urgencia de un plan nacional contra la extorsión y el decomiso inmediato de drogas en parques, calles y entornos escolares. “No más droga en las calles de Colombia”, expresó.

La candidata presentó una política de seguridad basada en la reducción de ingresos de grupos ilegales a través de una estrategia antidrogas y contra la minería criminal. Abogó por el “robustecimiento de la fuerza pública” y la recuperación de capacidades tecnológicas e inteligencia, en coordinación con Estados Unidos y países aliados. “Vamos a avanzar con toda decisión en la captura de los extorsionistas para quitar de encima a ese vampiro que viene desangrando a la población colombiana”, aseguró.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Valencia propone mayor acceso a medicamentos, auditorías y mejores condiciones para el personal de salud. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Salud y reformas económicas

En materia de salud, Paloma Valencia propuso la compra masiva de medicamentos, con una inversión de 3 billones de pesos, y la creación de condiciones para desatrasar millones de atenciones pendientes. Prometió auditorías al sistema y mejores salarios para el personal médico, junto con la implementación de telemedicina y un enfoque en enfermedades huérfanas y discapacidad.

En el ámbito económico, la candidata destacó leyes impulsadas en el Congreso para apoyar a los emprendedores, el sector panelero y las madres cabeza de hogar, buscando mejorar la formalidad y la calidad de vida de los trabajadores.

Compromiso regional y reconocimiento a Antioquia

Paloma Valencia expresó su gratitud con Antioquia, reconociendo el respaldo recibido en su carrera política. “Aquí van a tener una antioqueña más, porque mi compromiso es de corazón y de reconocimiento con Antioquia, que se ha resistido a perder la democracia y sigue soñando con la libertad”, aseguró en la entrevista.

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