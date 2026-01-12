Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

Millonarios se sigue preparando para debutar en la Liga BetPlay bajo las órdenes de Hernán Torres - crédito Colprensa

Millonarios ajusta detalles para la temporada 2026, enfocándose en los retos que traerán la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. El club bogotano, bajo la dirección de Hernán Torres, arranca el año con objetivos claros para el primer semestre, aunque el inicio no fue el esperado.

El pasado domingo 11 de enero, Millonarios cayó 1-0 ante River Plate en un amistoso disputado en Montevideo por la Serie Río de La Plata. La derrota generó inquietudes entre los hinchas, quienes expresaron sus dudas en redes sociales sobre el desempeño del equipo dirigido por Torres.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En la tarde del lunes 12 de enero, el periodista Guillermo Arango compartió en el programa La FM Más Fútbol de RCN Radio detalles sobre la situación contractual de Hernán Torres, la actualidad de Ricardo El “Gato” Pérez y el proceso para definir al reemplazo del anterior técnico, David González.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Torres con Millonarios?

Según Arango, fuentes cercanas al club confirmaron que el contrato de Hernán Torres no es tan extenso como se había especulado. El periodista afirmó: “Se le hizo de un año (su arribo fue en agosto de 2025) hasta junio, no hasta 2028, previendo que era un técnico de choque, porque hay algunas dudas por parte de miembros de la junta directiva”.

Torres es uno de los señalados por los hinchas de Millonarios, tras la eliminación en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

A pesar de ello, Arango agregó que Torres fue oficializado como entrenador de Millonarios porque el directivo Gustavo Serpa “tiene plena confianza” en el actual técnico y fue quien se encargó de llegar a un acuerdo para oficializar su llegada al banquillo azul.

Aunque Hernán Torres es un técnico querido y recordado por la hinchada de Millonarios tras acabar con la sequía de 24 años sin ser campeón al vencer a Independiente Medellín en el segundo semestre de 2012, la confianza se ha ido desgastando. Los seguidores consideran que no es el estratega ideal para asumir los retos del semestre, ya que el juego mostrado desde su llegada y la actuación ante River Plate no han evidenciado mejoría.

¿Quién iba a ser el reemplazo de David González?

Después de los resultados negativos de David González en el segundo semestre de 2025, Millonarios confirmó que el entrenador paisa no seguiría al frente del equipo. Tras este anuncio, comenzaron a sonar varios nombres para ocupar el cargo antes de la llegada de Hernán Torres. Según el periodista Guillermo Arango, el principal candidato era el uruguayo Pablo Repetto, quien actualmente dirige a Independiente Santa Fe.

Arango explicó: “Era el técnico que ellos pretendían (dirigentes) pero como hoy en día se maneja por redes sociales” la llegada del charrúa no se dio. El periodista recordó que Repetto fue técnico de Atlético Nacional, un antecedente que no convencía a la hinchada de la capital por su pasado en el equipo Verdolaga. Por esta razón, la directiva eligió a Hernán Torres.

El entrenador Pablo Repetto, es nuevo timonel de Independiente Santa Fe - crédito EFE/ Juan Mabromata

¿Cuál es el futuro del ‘Gato’ Pérez en Millonarios?

Ricardo el “Gato” Pérez, exfutbolista y hasta hace poco director deportivo de Millonarios, fue responsable de gestionar las contrataciones del club en los últimos mercados. Sin embargo, los refuerzos no lograron el impacto esperado en el rendimiento deportivo, lo que llevó a la directiva albiazul a tomar decisiones.

Para la temporada 2026, los dirigentes optaron por contratar al argentino Ariel Michaloutsos, quien ahora está a cargo de los fichajes. Tras este cambio, Guillermo Arango aseguró: “Pérez está muy apartado; no saben a ciencia cierta qué pasará con él” en cuanto a su futuro en la institución, aunque en semanas anteriores se había mencionado la posibilidad de que asumiera otro cargo administrativo.

El exfutbolista dejó el cargo de director deportivo y aún no se sabe que funciones tiene en Millonarios - crédito Ricardo Pérez / Instagram

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios continúa su preparación de cara a los próximos retos. El equipo disputará un partido amistoso ante Boca Juniors por la Copa Miguel Ángel Russo, el miércoles 14 de enero de 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El club espera mostrar una mejor imagen futbolística frente al conjunto argentino.

Luego del amistoso, Millonarios debutará en la Liga BetPlay el sábado 17 de enero ante Atlético Bucaramanga, en condición de visitante. Estos compromisos serán fundamentales para medir el nivel del equipo al comienzo de la temporada.