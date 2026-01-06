Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Bonifacio Ávila Berrío integró el primer equipo olímpico de boxeo de Colombia en Múnich 1972. - Crédito @dumek_turbay/X

El boxeo colombiano confirmó este lunes 5 de enero el fallecimiento de Bonifacio Ávila Berrío, conocido ampliamente como “El Bony”, uno de los referentes históricos del pugilismo nacional y una figura emblemática de la ciudad de Cartagena. El exboxeador murió en la tarde en un centro asistencial de la capital de Bolívar, a los 75 años, tras presentar quebrantos de salud asociados a afecciones pulmonares, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Ávila Berrío nació en 1949 en el departamento de Sucre, pero desarrolló gran parte de su carrera deportiva y de su vida personal en Cartagena, ciudad en la que se consolidó como deportista y posteriormente como empresario, convirtiéndose en un personaje ampliamente reconocido en el ámbito deportivo y social.

Bonifacio Ávila es recordado como integrante del primer equipo de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos, un hecho histórico para el deporte nacional. Su participación se dio en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde compitió en la categoría superwelter, representando al país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Este logro marcó un punto de referencia para el boxeo colombiano, ya que abrió el camino para futuras generaciones de pugilistas que posteriormente lograrían consolidarse a nivel internacional.

Tras su etapa como boxeador amateur, Ávila Berrío dio el salto al profesionalismo el 6 de abril de 1973, desarrollando una carrera que se extendió hasta 1979. Durante ese periodo acumuló un récord de 17 victorias, 8 derrotas y 3 empates, enfrentándose a rivales de alto nivel tanto en Colombia como en el exterior.

Bonifacio Ávila Berrío se consolida en Cartagena como empresario y referente social a través del tradicional Kiosco El Bony. - crédito redes sociales

Proyección internacional

Durante su carrera profesional, “El Bony” disputó combates en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico, Sudáfrica y Dinamarca, consolidándose como uno de los boxeadores colombianos con mayor actividad internacional en su época.

Especialistas del boxeo han destacado que su importancia no se limitó únicamente a los resultados deportivos, sino también a su rol como representante del país en escenarios internacionales en una etapa clave para el desarrollo del pugilismo colombiano.

El periodista cartagenero Carlos Hurtado señaló que Ávila Berrío fue una figura emblemática del boxeo nacional, no solo por sus actuaciones deportivas, sino también por su reconocimiento dentro del entorno local y su trato cercano con la comunidad.

Reconocimiento institucional y reacción oficial

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, destacando la relevancia de Bonifacio Ávila para la ciudad.

“Aunque no nació en Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Su legado perdurará en la memoria colectiva”, expresó el mandatario distrital.

El pronunciamiento resaltó tanto su trayectoria deportiva como su aporte a la vida económica y social de Cartagena.

Dumek Turbay destacó la relevancia de Bonifacio Ávila para la ciudad. - crédito @dumek_turbay/X

Faceta empresarial y reconocimiento ciudadano

Además de su carrera en el boxeo, Bonifacio Ávila Berrío fue ampliamente conocido por su faceta empresarial. Fue propietario del Kiosco El Bony, uno de los restaurantes de comida de mar más tradicionales y visitados de las playas de Bocagrande, establecimiento que con el paso de los años se convirtió en un referente turístico de la ciudad.

Este emprendimiento fortaleció su vínculo con Cartagena y lo posicionó como una figura reconocida más allá del ámbito deportivo, siendo identificado por residentes y visitantes como un empresario ligado a la identidad local.

Estado de salud y fallecimiento

En los últimos días, “El Bony” permanecía bajo atención médica debido a complicaciones respiratorias, situación que finalmente derivó en su fallecimiento este lunes. La noticia fue confirmada por familiares y posteriormente replicada por autoridades locales y medios de comunicación.

Un homenaje a su aporte al deporte colombiano y a la huella que dejó dentro y fuera del ring. - crédito @iderbol_bolivar/X

Un referente del boxeo nacional

La muerte de Bonifacio Ávila Berrío representa la partida de uno de los nombres históricos del boxeo colombiano, especialmente recordado por su participación olímpica, su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo del deporte en Cartagena.

Su figura permanece asociada a una etapa clave del pugilismo nacional y a la consolidación de Cartagena como una de las ciudades más representativas del boxeo en Colombia. Su legado deportivo y social continúa siendo reconocido por autoridades, periodistas especializados y la comunidad deportiva del país.