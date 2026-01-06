Deportes

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Falleció a causa de quebrantos de salud asociados a afecciones pulmonares, por las cuales permanecía bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad

Guardar
Bonifacio Ávila Berrío integró el
Bonifacio Ávila Berrío integró el primer equipo olímpico de boxeo de Colombia en Múnich 1972. - Crédito @dumek_turbay/X

El boxeo colombiano confirmó este lunes 5 de enero el fallecimiento de Bonifacio Ávila Berrío, conocido ampliamente como “El Bony”, uno de los referentes históricos del pugilismo nacional y una figura emblemática de la ciudad de Cartagena. El exboxeador murió en la tarde en un centro asistencial de la capital de Bolívar, a los 75 años, tras presentar quebrantos de salud asociados a afecciones pulmonares, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Ávila Berrío nació en 1949 en el departamento de Sucre, pero desarrolló gran parte de su carrera deportiva y de su vida personal en Cartagena, ciudad en la que se consolidó como deportista y posteriormente como empresario, convirtiéndose en un personaje ampliamente reconocido en el ámbito deportivo y social.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bonifacio Ávila es recordado como integrante del primer equipo de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos, un hecho histórico para el deporte nacional. Su participación se dio en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde compitió en la categoría superwelter, representando al país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Este logro marcó un punto de referencia para el boxeo colombiano, ya que abrió el camino para futuras generaciones de pugilistas que posteriormente lograrían consolidarse a nivel internacional.

Tras su etapa como boxeador amateur, Ávila Berrío dio el salto al profesionalismo el 6 de abril de 1973, desarrollando una carrera que se extendió hasta 1979. Durante ese periodo acumuló un récord de 17 victorias, 8 derrotas y 3 empates, enfrentándose a rivales de alto nivel tanto en Colombia como en el exterior.

Bonifacio Ávila Berrío se consolida
Bonifacio Ávila Berrío se consolida en Cartagena como empresario y referente social a través del tradicional Kiosco El Bony. - crédito redes sociales

Proyección internacional

Durante su carrera profesional, “El Bony” disputó combates en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico, Sudáfrica y Dinamarca, consolidándose como uno de los boxeadores colombianos con mayor actividad internacional en su época.

Especialistas del boxeo han destacado que su importancia no se limitó únicamente a los resultados deportivos, sino también a su rol como representante del país en escenarios internacionales en una etapa clave para el desarrollo del pugilismo colombiano.

El periodista cartagenero Carlos Hurtado señaló que Ávila Berrío fue una figura emblemática del boxeo nacional, no solo por sus actuaciones deportivas, sino también por su reconocimiento dentro del entorno local y su trato cercano con la comunidad.

Reconocimiento institucional y reacción oficial

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, destacando la relevancia de Bonifacio Ávila para la ciudad.

“Aunque no nació en Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Su legado perdurará en la memoria colectiva”, expresó el mandatario distrital.

El pronunciamiento resaltó tanto su trayectoria deportiva como su aporte a la vida económica y social de Cartagena.

Dumek Turbay destacó la relevancia
Dumek Turbay destacó la relevancia de Bonifacio Ávila para la ciudad. - crédito @dumek_turbay/X

Faceta empresarial y reconocimiento ciudadano

Además de su carrera en el boxeo, Bonifacio Ávila Berrío fue ampliamente conocido por su faceta empresarial. Fue propietario del Kiosco El Bony, uno de los restaurantes de comida de mar más tradicionales y visitados de las playas de Bocagrande, establecimiento que con el paso de los años se convirtió en un referente turístico de la ciudad.

Este emprendimiento fortaleció su vínculo con Cartagena y lo posicionó como una figura reconocida más allá del ámbito deportivo, siendo identificado por residentes y visitantes como un empresario ligado a la identidad local.

Estado de salud y fallecimiento

En los últimos días, “El Bony” permanecía bajo atención médica debido a complicaciones respiratorias, situación que finalmente derivó en su fallecimiento este lunes. La noticia fue confirmada por familiares y posteriormente replicada por autoridades locales y medios de comunicación.

Un homenaje a su aporte al deporte colombiano y a la huella que dejó dentro y fuera del ring. - crédito @iderbol_bolivar/X

Un referente del boxeo nacional

La muerte de Bonifacio Ávila Berrío representa la partida de uno de los nombres históricos del boxeo colombiano, especialmente recordado por su participación olímpica, su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo del deporte en Cartagena.

Su figura permanece asociada a una etapa clave del pugilismo nacional y a la consolidación de Cartagena como una de las ciudades más representativas del boxeo en Colombia. Su legado deportivo y social continúa siendo reconocido por autoridades, periodistas especializados y la comunidad deportiva del país.

Temas Relacionados

Bonifacio Ávila BerríoEl Bony Ávilaboxeo colombianoJuegos Olímpicos Múnich 1972leyendas del boxeo colombianoKiosco El BonyColombia-DeportesColombia-Noticias

Más Noticias

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

De acuerdo con la evaluación del portal, aspectos relacionados con la edad y el potencial a largo plazo tuvieron mayor peso en la disminución del valor de mercado de varios deportistas, por encima de su desempeño en el corto plazo

Jugadores colombianos registraron importante caída

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

El primer campeón del fútbol colombiano, que viene de ganar el torneo liguero del primer semestre de 2025, necesita conformar una nómina que compita en la fase de grupos del evento continental y recuperar el protagonismo perdido en el torneo local, bajo la batuta del uruguayo Pablo Repetto

Santa Fe ya le consiguió

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

Mercado de jugadores: fichajes, salidas

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”

El delantero, uno de los máximos goleadores en el fútbol profesional colombiano, se recupera de una ruptura en el tendón de Aquiles, que lo marginó del segundo semestre del fútbol colombiano

Carlos Bacca criticó a la

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

Es el tercer partido confirmado para el equipo Embajador en territorio argentino, sumándose a los que tendrá contra River Plate e Independiente de Avellaneda

Millonarios jugará partido amistoso contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Jugadores colombianos registraron importante caída

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público