Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

El Ministerio del Deporte iniciará el 1 de enero de 2026 con una reforma integral al programa Atleta Excelencia, conforme a la resolución 1003 de 2025, con cambios en las categorías de apoyo, ajustes económicos y nuevas políticas antidopaje, de cara al calendario de 2026, para todos los deportistas profesionales y en formación.

La nueva resolución renueva la estructura del programa, integrando los lineamientos del Decreto 1052 de 2022 sobre desarrollo al alto rendimiento y reemplazando la normativa de 2017. Esta actualización busca mantener y mejorar los resultados en las etapas del ciclo olímpico, paralímpico y sordolímpico, así como en otras competencias internacionales.

De otro lado, se actualizaron las sustancias de la Lista de Prohibiciones del Código Mundial Antidopaje, publicada por la Agencia Mundial Antidopaje, con el fin de conocer más prohibiciones para los deportistas que quieran usar esta clase de métodos ilícitos para las competencias.

Cambios en el programa Atletas Excelencia

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la reorganización de las categorías de apoyo. Se mantienen las categorías Altius (apoyo de siete salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV), Élite (cinco SMMLV), Avanzado (cuatro SMMLV) y Ascenso (tres SMMLV). La categoría de desarrollo desaparece, dando paso a cuatro categorías de reserva: Reserva A (dos SMMLV) para atletas juveniles con resultados mundiales; Reserva B (1,5 SMMLV) para atletas juveniles de nivel panamericano; Promesa A (1,5 SMMLV) destinada a atletas junior con logros a nivel mundial; y Promesa B (un SMMLV) para quienes destacan en el ámbito panamericano.

El Ministerio del Deporte precisa que se introduce además una etapa de Transición de un año para los juveniles que pasen a la selección mayor. Para permanecer en esa etapa, deberán integrar la selección y ubicarse entre los siete mejores del ranking panamericano de su categoría, recibiendo dos SMMLV durante ese periodo.

Respecto a los requisitos de ingreso y permanencia en Atleta Excelencia, solo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en eventos oficiales del ciclo olímpico y federados, mientras que la continuidad dependerá del ranking. Los deportistas estarán obligados a superar evaluaciones técnicas, mantener su situación al día con la seguridad social y responder a convocatorias de selecciones nacionales.

El Ministerio del Deporte trabaja con las federaciones deportivas nacionales en la elaboración de anexos técnicos específicos para cada disciplina, que precisan los indicadores y metas requeridas para todos sus atletas en las regiones del país.

El renovado Atleta Excelencia exige a los deportistas colombianos mantener un rendimiento constante, cumplir con los estándares técnicos y responder con responsabilidad tanto en salud como en el respeto a las normativas nacionales e internacionales.

Nuevas sustancias prohibidas

El fortalecimiento de las exigencias coincide con la actualización de la Lista de Prohibiciones del Código Mundial Antidopaje, que regirá en Colombia a partir de 2026. Esta lista, publicada cada año por la Agencia Mundial Antidopaje, agrupa sustancias y métodos prohibidos de manera permanente, restringidos únicamente en competencia o aplicables solo a ciertos deportes.

El ministerio subrayó que esta actualización responde al compromiso de los países signatarios de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que deben revisar y adoptar las modificaciones anualmente.

La implementación de las nuevas normativas se refleja en casos recientes de sanciones a deportistas colombianos. Miguel Ángel López y Nairo Quintana afrontaron suspensiones por el uso indebido de medicamentos y sustancias prohibidas. En el caso de López, el cargo de “uso y posesión de una sustancia prohibida” motivó una sanción de cuatro años, confirmada por el Tribunal Arbitral del Deporte en mayo de 2025, que se mantendrá vigente durante 2026 mientras no se revoque la decisión.