Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Bienvenidos al minuto a minuto en el que podrá consultar los movimientos de jugadores en el fútbol profesional colombiano durante el sábado 27 de diciembre. Salidas, llegadas y jugadores que suenan para reforzar las plantillas en la Liga BetPlay 2026.
“Llegó el momento de despedirme de @santafe_oficial pero quería agradecer a Jorge bava y su cuerpo técnico, al presidente del club por darme la oportunidad de ser parte de la institución! A los empleados del club, médicos., kinesiologos, nutricionistas, utileros y también a mis compañeros por como me recibieron y el trato durante este tiempo en el club! Gracias por el respeto, el cariño y todo lo vivido en este corto tiempo! Gracias @santafe_oficial. Les deseo muchos éxitos” (sic).