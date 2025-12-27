Deportes

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Bienvenidos al minuto a minuto en el que podrá consultar los movimientos de jugadores en el fútbol profesional colombiano durante el sábado 27 de diciembre. Salidas, llegadas y jugadores que suenan para reforzar las plantillas en la Liga BetPlay 2026.

13:10 hsHoy

Jugador se despidió de Independiente Santa Fe

Marcelo Meli se despidió de
Marcelo Meli se despidió de Independiente Santa Fe tras un breve y criticado paso por la institución - crédito Instagram

“Llegó el momento de despedirme de @santafe_oficial pero quería agradecer a Jorge bava y su cuerpo técnico, al presidente del club por darme la oportunidad de ser parte de la institución! A los empleados del club, médicos., kinesiologos, nutricionistas, utileros y también a mis compañeros por como me recibieron y el trato durante este tiempo en el club! Gracias por el respeto, el cariño y todo lo vivido en este corto tiempo! Gracias @santafe_oficial. Les deseo muchos éxitos” (sic).

11:53 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT)
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Atlético Nacional

  • Salidas: Joan Castro

América de Cali

  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Deportes Tolima

  • Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT)
  • Salidas: Diego Martínez

Fortaleza

  • Salidas: Andrés Ricaurte

Independiente Medellín

  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT)
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmineto

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

