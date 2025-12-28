América de Cali tiene en la mira a un nuevo portero para 2026: un argentino que fue famoso por un golazo

América de Cali es otro de los equipos que avanza en el mercado de fichajes para la temporada 2026 - crédito Colprensa

América de Cali está en la búsqueda de un nuevo portero para la temporada 2026, que tome el puesto del saliente Joel Graterol, que salió campeón en 2020, y también para hacerle la competencia a Jorge Soto, que fue el titular en 2025 y tuvo algunas actuaciones destacadas.

Los escarlatas encontrarían a su guardameta en el fútbol uruguayo, un arquero argentino que lleva tres temporadas en uno de los clubes tradicionales de ese país y terminará contrato el 31 de diciembre, por lo que sería una negociación sencilla para los vallecaucanos.

De otro lado, los rojos definieron el futuro de Adrián Ramos, delantero que volvió al club en septiembre después de su retiro en diciembre de 2020, pero que no pudo hacer lo suficiente para que consiguieran el título de la Copa Colombia o la Liga BetPlay, llegando a los cuadrangulares.

El portero que se acerca al América

Tras las salidas del venezolano Joel Graterol, que firmó con la Academia Puerto Cabello, y del uruguayo Santiago Silva, cuyo futuro aún es incierto, la prioridad del América es la incorporación de un arquero internacional.

El club habría iniciado conversaciones para fichar al arquero argentino Gino Santilli, de 24 años y una estatura de 1,91 metros, vinculado contractualmente al Banfield y que tuvo una destacada actuación en 2025 durante su cesión a Cerro Largo de Uruguay, donde firmó varios partidos con la portería invicta.

Gino Santilli, portero que viene de atajar en Cerro Largo, estaría muy cerca del América de Cali - crédito Cerro Largo

El periodista uruguayo Ramiro Soria adelantó que el rojo ya se acercó inicialmente a Banfield para solicitar una cesión con opción de compra, pero la entidad argentina rechazó la propuesta. Posteriormente, como alternativa, América ofreció adquirir un porcentaje del pase del arquero y se espera que las negociaciones continúen, ya que la pretemporada y el inicio de la Liga BetPlay 2026 se encuentran próximos en el calendario.

Durante la temporada 2025, Santilli vivió un momento singular: el 7 de noviembre, anotó un gol de arco a arco contra Liverpool en el Torneo Clausura uruguayo. En esa jugada, aprovechó una defensa adelantada de su rival y envió el balón desde su propia área, que tras picar sorpresivamente superó al portero adversario, sumando así una nota de distinción a su perfil como posible refuerzo para el club vallecaucano.

Gol de arco a arco de Gino Santilli, que lo hizo tendencia en el fútbol sudamericano en los últimos meses - crédito Captura de video GolTV

De otro lado, surgió como candidato principal el brasileño Jean Fernandes, exguardameta de Cerro Porteño, quien está libre desde abril de 2025. Su situación contractual le permitiría negociar directamente con los directivos del cuadro vallecaucano.

Adrián Ramos tendría otra oportunidad

Adrián Ramos continuará en el club durante el primer semestre de 2026, a falta del anuncio oficial, en una decisión que apunta a consolidar la formación de jóvenes talentos y aportar estabilidad al grupo. La directiva remarcó la influencia del delantero, tanto en el terreno de juego como fuera de él, especialmente en su rol de mentoría para los jugadores emergentes del equipo escarlata.

Adrián Ramos ha sido dos veces campeón de Liga con el América de Cali en 2008 y 2020 - crédito Colprensa

Se trata de una medida para bajar a las críticas de los aficionados, que atacaron principalmente a Tulio Gómez, máximo acciniosta que habló con El País sobre su gestión, el manejo de su familia en la institución y reconoció la responsabilidad de mejorar la relación con la afición tras un año sin éxitos deportivos. Aclaró que, si bien están abiertos a la llegada de inversionistas o socios que aporten capital, no descarta una venta parcial o total siempre que el proceso asegure crecimiento y competitividad para la institución.

Entre las expectativas de los seguidores y la presión por recuperar el protagonismo, la directiva mantiene como objetivo la consolidación de los jóvenes jugadores y la continuidad de referentes probados como Adrián Ramos, esperando que su experiencia y liderazgo permitan al América de Cali retomar el camino hacia los éxitos deportivos en 2026.