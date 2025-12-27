Siguen los problemas con Junior por el fichaje de Jannenson Sarmiento: radicarán denuncia

Jannenson Sarmiento se convirtió en el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para 2026, proveniente del Unión Magdalena - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se arma para el primer semestre de 2026, cuando defenderá su título de la Liga BetPlay y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, su principal objetivo en el año, además de los dos compromisos de la Superliga frente a Independiente Santa Fe.

Los tiburones anunciaron a su primer refuerzo, que le dio toda clase de problemas, pues el volante Jannenson Sarmiento quería llegar al club de la manera más tranquila, pero no esperaba que se presentaran polémicas con su representante y que involucraron al extécnico Julio Comesaña.

Además, se abriría un proceso judicial porque, al parecer, una empresa que tenía derecho sobre el valor del traspaso del mediocampista al rojiblanco, quedó afuera de la negociación y ahora exige su parte, lo que abre un nuevo capítulo en el arribo de Sarmiento al actual campeón del fútbol colombiano.

Nueva polémica en el fichaje de Jannenson Sarmiento

Los campeones de la Liga BetPlay han tenido pocos días de descanso, pues apenas después de ganar el torneo el 16 de diciembre, debieron concentrarse en el mercado de fichajes y posteriormente la pretemporada 2026, ya que es probable que el campeonato arranque a mediados de enero.

Se conoció que la empresa que, al parecer, representa a Jannenson Sarmiento, iniciará acciones judiciales por la contratación con Junior de Barranquilla, que el 23 de diciembre cerró el fichaje para que firmara contrato y sea la primera cara nueva para la Copa Libertadores.

La empresa Cmarc International exige un porcentaje por el fichaje de Jannenson Sarmiento a Junior de Barranquilla - crédito @HablaDeportes/X

A través de un comunicado, la empresa Cmarc Internacional anunció que abrirá una denuncia por “amenazas y advertencias recibidas”, debido a que exigieron una parte de lo pactado en el traspaso, cuya cifra se desconoce por el momento, pero sería por un alto valor en el mercado.

Por el momento, no se conoce el pronunciamiento de Junior ni de Sarmiento, del que se sabía que su empresario era Alejandro Comesaña, hijo del exentrenador Julio Comesaña y al que acusaron de que, supuestamente, fue el que recomendó que no se diera el fichaje al máximo accionista de los tiburones, Fuad Char.

Este fue el momento cuando se hace oficial el traspaso de Jannenson Sarmiento al Junior de Barranquilla - crédito @JulianCaperaB / X

Sarmiento viene de ser la figura del Unión Magdalena desde 2024, cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza en el fútbol colombiano por su aporte a la campaña para el ascenso en ese año, el club quería venderlo en el actual periodo de transferencias o el deportista debía afrontar nuevamente la “B”.

Se acerca la Superliga

De otro lado, Junior de Barranquilla ya palpita su próximo objetivo en 2026, pues no quiere detener la celebración que comenzó con la Liga BetPlay y para el próximo año desea más trofeos, tal como se dio en el periodo 2017-2020, cuando alcanzó cinco trofeos y una final de Copa Sudamericana.

El equipo presentó los precios de la boletería para la Superliga ante Santa Fe, que se jugará en enero, con fechas por definir por parte de la Dimayor, y con la novedad de que la serie arrancará en el estadio Metropolitano y terminará en El Campín, por decisión de los barranquilleros.

Así está la boletería de la Superliga entre Junior y Santa Fe, en el estadio Metropolitano - crédito Junior FC

Debido a las obras que arrancarán en el Metro para ese mes, para ampliar la capacidad de público y de cara a la final de la Copa Sudamericana, se decidió que los tiburones arrancarán la llave como local, pese a que le tocaba cerrar en casa por estar mejor posicionado para la reclasificación.

Con precios desde los 50.000 pesos hasta los $150.000, este será el último encuentro en el estadio Metropolitano, pues iniciará la construcción de las nuevas tribunas bajas que se acercarán al campo de juego y una cubierta alrededor de la estructura.