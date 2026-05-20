La prensa chilena reaccionó a la goleada de Coquimbo Unido sobre Tolima en la Copa Libertadores: “Noche mágica”

El 19 de mayo de 2026, Deportes Tolima cayó goleado ante Coquimbo Unido de Chile por la fecha 5 de la Copa Libertadores en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, y dejó aplazar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

El equipo de Lucas González se vio superado en los 90 minutos desde la propuesta táctica de juego directo, transiciones rápidas e intensidad física que propuso el técnico argentino Hernán Caputto.

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En este contexto, el campeón de la Primera División de Chile sueña con estar entre los 16 mejores equipos de América, al igual que el “Pijao”, por lo que la reacción de la prensa de los australes no se hizo esperar, elogiando la buena labor del cuadro “Pirata”.

Uno de los diarios más leídos de Chile habló sobre la goleada que logró el "Pirata"-crédito La Tercera

El diario La Tercera de Chile calificó la goleada del cuadro chileno como “mágica”, destacando el buen partido hecho en los 90 minutos, y destacando su buen trabajo colectivo:

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“Pero el marcador no se movió más .Coquimbo Unido tuvo una noche mágica y quedó en la deuda de ese gol que lo hubiera dejado en la ronda de los mejores 16, ya que igualó en triunfo y goles con Tolima, en caso de una definición entre ellos. Los chilenos terminan su participación en la fase grupal en casa de Nacional de Uruguay, el próximo martes (28 de mayo de 2026)“, citaron.

El equipo de Lucas González cayó en su visita a Chile, y aplazó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito @coquimbounido/X

Además, dentro del mismo análisis, recordaron que en el duelo de ida entre el “Pijao” y el “Pirata”, disputado el 28 de abril de 2026, los dirigidos por Lucas González se llevaron el triunfo por el mismo marcador en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué:

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"Porque el campeón chileno se llevó el mismo abultado marcador en contra en su visita a Colombia, ante este mismo rival. Caída que, de acuerdo con la opinión de los jugadores y el cuerpo técnico, fue demasiado castigo para los del Norte Chico. Con esa premisa, los dirigidos de Hernán Caputto tomaron el control del partido desde el mismo inicio. A solo segundos, Cristián Zavala ya había habilitado el cabezazo de Nicolás Johansen para poner el primer aviso en el arco que defiende el brasileño Alvino Volpi“, explicaron.

Además detallaron que el equipo de Lucas González tuvo problemas a nivel defensivo desde la seguridad y la solidez de su jugadores, y la salida que mostraba problemas para el portero brasileño Neto Volpi, después del gol de Manuel Fernández para abrir el marcador:

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“La conquista desnudó la feble oposición de los visitantes y las ansias de triunfo de un equipo pirata que, en caso de ganar, quedaba al borde de la clasificación. Los colombianos intentaron la reacción, pero el furioso remate de Kevin Florez fue repelido por el portero Diego Sánchez, jugada en la que los visitantes reclamaban una mano de Benjamín Gazzolo“, analizaron.

Uno de los diarios deportivos más importante del país austral destacó la goleada del "Pirata"-crédito AS Chile

El diario AS Chile reseñó la goleada de Coquimbo Unido como “soñada”, y destacó lo cerca que quedaron de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores:

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"Coquimbo Unido vivió una noche soñada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El conjunto ´Pirata’ derrotó por 3-0 a Deportes Tolima en la Copa Libertadoresy quedó al borde de la clasificación a los octavos de final. En caso de lograrlo, sería la primera vez en la historia que Coquimbo se mete entre los mejores 16 equipos de Sudamérica“, reseñaron.

También agregaron que desde el gol de Manuel Fernández, Coquimbo Unido fue superior al cuadro colombiano:

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"A partir de ese instante, todo fue favorable para el cuadro de la Cuarta Región. A los 42 minutos, Guido Vadalá quedó mano a mano ante el portero Neto Volpi, pero el argentino intentó picar el balón y el guardameta brasileño estuvo atento para evitar el gol. Sin embargo, apenas minutos más tarde (45+4′) Coquimbo logró ampliar el marcador. Cristián Zavala apareció sin marca alguna dentro del área y sacó un derechazo cruzado impecable“, analizaron.

Qué viene para el Deportes Tolima

Deportes Tolima perdió la ida de la semifinal de la Liga BetPlay contra Atlético Nacional por 1-0 - crédito Deportes Tolima

Después de la caída, el equipo de Lucas González se enfocará en el partido de vuelta por las semifinales de la Liga BetPlay, el 23 de mayo de 2026 en el Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

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Luego cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el 26 de mayo de 2026, cuando visite en el estadio Monumental de Lima a Universitario de Deportes, a partir de las 7:30 p. m.

A falta del juego entre Nacional de Uruguay y Universitario de Deportes en el estadio Centenario, y por disputarse el 20 de mayo de 2026, así se encuentra el grupo B:

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Coquimbo Unido (Chile): 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima (Colombia): 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Universitario (Perú): 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Club Nacional (Uruguay): 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)