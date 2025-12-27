Deportes

Millonarios presentó a su cuarto refuerzo para la temporada 2026: un nuevo atacante para los azules

Los embajadores están cerrando el año con nuevas contrataciones y a la espera de cerrar un jugador más, antes de que termine 2025 y para empezar la pretemporada con nómina completa

Millonarios avanza en el mercado
Millonarios avanza en el mercado de fichajes para armar una mejor plantilla en la temporada 2026

Millonarios es uno de los equipos que mejor se ha reforzado, por el momento, para la temporada 2026, pues fue el primero en anunciar fichajes y con figuras del nivel de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, además de la reciente llegada de Sebastián Valencia, un lateral izquierdo.

El cuadro azul anunció la contratación de un cuarto refuerzo para la próxima campaña, que es el primer atacante para la plantilla del técnico Hernán Torres y que viene con buenas referencias, además de hacer un buen segundo semestre y que es una apuesta de la dirigencia.

Sumado a eso, el conjunto bogotano está en negociaciones por dos jugadores más, uno de ellos está muy cerca y solo faltan detalles para que firme el contrato, mientras que otro continúa en negociaciones, ambos vienen del exterior y llenarían dos de los puestos de extranjeros en el equipo.

El cuarto refuerzo de Millonarios

Los embajadores han trabajado en estos días con tres de sus contrataciones para la temporada 2026, con el objetivo de acomodar a los nuevos jugadores y mirar opciones tácticas, sumado a que siguen mirando las posiciones a reforzar y qué hombres saldrán en el mercado.

El sábado 27 de diciembre, Millonarios anunció a Julián Angulo, extremo joven y que es el primer fichaje para el ataque de la plantilla, pues los futbolistas que se presentaron previamente, eran para el mediocampo y la defensa, lugares de la cancha que aún faltan por reforzarse.

Julián Angulo ya viste la
Julián Angulo ya viste la camiseta de Millonarios y espera unirse a entrenamientos desde el 3 de enero, cuando se retome la pretemporada

“El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo”, fue lo que escribió el conjunto azul en un comunicado publicado en su página web.

Angulo viene de Llaneros, con el que jugó durante el segundo semestre y fue una de las figuras del cuadro de Villavicencio, su pase pertenece al Medellín y el club bogotano lo tendrá a préstamo por un año, con opción de compra y esperando que rinda lo suficiente en 2026.

Así fue como Millonarios hizo
Así fue como Millonarios hizo el anuncio de Julián Angulo, extremo que es el cuarto refuerzo para 2026

De esta manera, el cuadro azul logra uno de los dos extremos que viene buscando hace un tiempo, además de un delantero que sea reemplazo de Leonardo Castro, pues Santiago Giordana no sería tenido en cuenta y le buscan un equipo en el extranjero, con ofertas en Perú, o la Liga BetPlay.

Los fichajes que faltan

De otro lado, la dirigencia del Ballet Azul continúa con algunas negociaciones que esperan cerrar en los próximos días, una de ellas antes de que finalice el año y otra dependiendo de que se llegue a un acuerdo con el tema económico, pero también mirando más opciones en el mercado.

Se espera que Rodrigo Ureña sea presentado en Millonarios muy pronto, pues lo último que se supo fue un acuerdo con el volante chileno y Universitario de Lima para la contratación, pero quedaba pendiente un tema entre el jugador y el cuadro peruano, del que no se tiene información oficial.

Rodrigo Ureña viene de ser
Rodrigo Ureña viene de ser tricampeón de Perú con Universitario - crédito Universitario

El segundo hombre es Rodrigo Contreras, un delantero argentino que se encuentra en la Universidad de Chile, a préstamo desde Deportes Antofagasta y el club ya le envió la primera oferta, así que solo es cuestión de tiempo para saber si el atacante de 30 años le dirá el sí a los embajadores.

Finalmente, quedarían por conocerse un nuevo defensor central, un segundo volante de primera línea y un extremo, además de un portero joven y con proyección, cuya primera posibilidad es Kevin Cataño, figura de Real Cundinamarca en la Primera B, que también es buscado por Atlético Nacional.

