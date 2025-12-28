Junior de Barranquilla habría tomado una decisión sobre Carlos Bacca: sorpresivo futuro para 2026

Carlos Bacca está recuperado desde noviembre de 2025, pero no fue inscrito por Junior en el segundo semestre - crédito Colprensa

Carlos Bacca, delantero colombiano y figura histórica del Junior de Barranquilla, afronta un futuro incierto de cara a la Liga BetPlay 2026-I, en la que se espera su regreso tras una lesión del tendón de Aquiles que lo sacó de las canchas durante todo el segundo semestre de 2025.

Es por eso que los tiburones tomaron una decisión sobre el futuro de Bacca, pensando en la Copa Libertadores y defender el título del fútbol colombiano, además de que es uno de los ídolos de la institución porque fue goleador del equipo en las temporadas 2023 y 2024.

El futuro de Carlos Bacca

Según información del periodista Ángel Robledo, en el programa La FM Más Fútbol, el club no lo tendría entre los inscritos para el primer semestre de la temporada, en una decisión que deriva tanto de criterios deportivos como de la planificación de plantilla y la prolongada lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde junio.

Bacca terminó su recuperación por una lesión en el tendón de Aquiles, sin que exista hasta la fecha una proyección clara para su retorno a la competencia. Si bien circuló la versión de que estaba dispuesto a reducir sus ingresos económicos para continuar en el club, nuevos reportes indican que la institución habría optado por no incluirlo en la nómina para el próximo torneo, lo que dejaría al experimentado jugador al margen del equipo al menos en el inicio de 2026.

El periodista Robledo analizó las dificultades para que Bacca retorne a la competencia con el Junior en el próximo año: “De acuerdo a las pesquisas que hemos realizado, de que es muy difícil que Carlos Bacca juegue el próximo año con Junior. Son 25 futbolistas que se van a integrar, de acuerdo al reglamento de la Dimayor para el otro año”.

El comunicador también señaló que la directiva trabaja en el ajuste de cupos y distribución de posiciones dentro de la plantilla, lo que hace poco probable “que haya cabida para Carlos Bacca y sería algo muy lamentable”.

Otro delantero se queda para 2026

Mientras la presencia de Bacca en el equipo queda en suspenso, el Junior de Barranquilla avanza en el armado de su plantilla para encarar los retos competitivos de 2026, entre ellos la defensa del título liguero y la participación en la Copa Conmebol Libertadores.

La directiva ejecutó la opción de compra de Guillermo Paiva, delantero paraguayo que era propiedad de Olimpia, quien firmará por tres años y con una mejora contractual destacada. El periodista Bruno Pont afirmó que “el delantero, que pertenecía a Olimpia por por tres años, tendrá un importante contrato económico”, luego de disputar 52 partidos y participó en 19 goles.

El club también concretó la incorporación de Jannenson Sarmiento, procedente de Unión Magdalena, y mantiene negociaciones abiertas con Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel para reforzar su ofensiva. La expectativa oficial es completar la plantilla y presentarla en la pretemporada, bajo la dirección de Alfredo Arias.

La competencia por el puesto de delantero se intensifica con las nuevas incorporaciones y el reglamento que limita a 25 futbolistas inscritos, lo que estrecha aún más las posibilidades para la continuidad de Bacca. Esta apuesta por una renovación de la nómina y por jugadores con proyección.

Por el momento, Junior de Barranquilla no ha emitido comunicado oficial respecto al caso de Bacca, pero se prevé que en breve el club dará a conocer su decisión definitiva sobre el futuro del delantero en los próximos días, cuya historia en el club permanece, por ahora, abierta a la expectativa de nuevos anuncios.