Atlético Nacional despertó para quedarse con Alfredo Morelos, pero dos equipos lo buscarían: así está la situación

Atlético Nacional se mueve con fuerza en el mercado de fichajes para asegurar a los mejores jugadores para 2026, cuando afrontará la Copa Sudamericana, a la que no llegaba desde la edición 2020, y nuevamente entrar en la pelea por ganar la Liga BetPlay porque cayó en cuadrangulares las dos ocasiones de 2025.

El cuadro verde también hace lo posible para quedarse con sus figuras y una es Alfredo Morelos, delantero al que se le acaba el préstamo desde Santos y todo indica que los brasileños no aceptarían otro acuerdo de cesión, sino una venta definitiva y por un alto precio.

Mientras los verdolagas inician negociaciones por el delantero, existe un nuevo problema y es que dos clubes entrarían en la conversación para quedarse con el goleador, uno de ellos del fútbol colombiano y otro del exterior, así que los antioqueños no la tienen fácil para asegurar a su estrella.

¿Qué pasa con Alfredo Morelos?

A lo largo del segundo semestre, se supo que el delantero quería quedarse en el equipo antioqueño y la dirigencia estaba dispuesta a retener al deportista, lo único que faltaba era definir la cifra a desembolsar a las arcas de los brasileños, pues el salario del jugador es demasiado alto.

Según el periodista Julián Capera, Atlético Nacional ya envió la primera oferta por Alfredo Morelos, que sería para comprar una parte de sus derechos deportivos, por una cifra desconocida y esperando que haya un acuerdo con el Peixe para que el goleador siga por más tiempo.

Se trata del primer ofrecimiento por el jugador, pues la primera dificultad era la parte salarial y lo que decidieran desde Brasil, que se interesan en el colombiano para disputar la Serie A y la Copa Sudamericana, además de que cuentan con nada menos que Neymar en su plantilla.

Otro lío es que, al parecer, Junior de Barranquilla y un club mexicano van por Alfredo Morelos, esperando el momento para iniciar los contacos, en caso de que los verdes no puedan prosperar y lo dejen salir para enero, cuando es esperado en São Paulo para la pretemporada del Peixe.

Cabe recordar que los verdolagas ya iniciaron gestiones por un nuevo delantero, empezando por sondear a Luis Fernando Muriel, del Orlando City, así como el viejo interés por Christian Arango, que es aficionado al club, pero es complicada su adquisición desde la MLS.

Ganando la puja por Nicolás Rodríguez

Los antioqueños trabajan rápido para terminar de armar la plantilla, pues el primer objetivo para 2026 será ganar la Liga BetPlay, pues para la dirigencia fue un fracaso no llegar a la final del primer y segundo semestre, además de que se evidenciaron problemas en la plantilla a lo largo del año.

Entre esos refuerzos, Nicolás Rodríguez es el más cercano para ser anunciado en los próximos días, debido a que Atlético Nacional lo había buscado hace meses y ahora lo tiene muy cerca, al punto de que, al parecer, le ganó la competencia a dos conjuntos en el mercado de fichajes.

Capera señaló que Deportivo Cali y Tolima eran los otros dos conjuntos que buscaron al extremo del Orlando City, pero los verdes lo tendrían a muy pocos detalles de llegar a un acuerdo para que firme contrato, que sería de 12 meses a préstamo y con una opción de compra.

Finalmente, el jugador habría dejado de ser prioridad para Millonarios, que intentó adquirirlo de Fortaleza en enero de 2025, pero el jugador no obtuvo una respuesta de la institución bogotana y se decidió por viajar a Estados Unidos, proveniente de Fortaleza.